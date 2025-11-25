हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Viral: लगता है भाई ने जेसीबी कोरोना ऑनलाइन सीखी है! मजदूरों के साथ गहरे गड्ढे में पलटी मशीन- वीडियो वायरल

Viral: लगता है भाई ने जेसीबी कोरोना ऑनलाइन सीखी है! मजदूरों के साथ गहरे गड्ढे में पलटी मशीन- वीडियो वायरल

सड़क किनारे बिजली या नेटवर्क के पोल पर काम करते हुए मजदूरों को अक्सर लोग देखते हैं, लेकिन इस बार मामला अलग था. वीडियो में दिख रहा है कि एक जेसीबी मशीन सड़क के एक किनारे खड़ी है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 25 Nov 2025 08:37 PM (IST)
सोशल मीडिया पर ऐसे-ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिन्हें देखकर लोग सिर्फ दंग ही नहीं, बल्कि हैरान और परेशान भी रह जाते हैं. ऐसे ही एक वीडियो ने इन दिनों इंटरनेट पर हलचल मचा दी है. वीडियो सड़क किनारे हुए एक खतरनाक हादसे का है, जिसे देखकर साफ पता चलता है कि लापरवाही किस हद तक जानलेवा साबित हो सकती है. काम के दौरान सुरक्षा नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए कुछ मजदूर जेसीबी की आगे वाली ट्रे में चढ़े हुए थे और मशीन उन्हें ऊपर खंभे की ऊंचाई तक ले जा रही थी. ऊपर से देखने पर यह सीन किसी जुगाड़ की परफेक्ट मिसाल लगता है, लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसने लोगों को सन्न कर दिया.

जेसीबी पर खड़े होकर पोल कर रहे थे ठीक

सड़क किनारे बिजली या नेटवर्क के पोल पर काम करते हुए मजदूरों को अक्सर लोग देखते हैं, लेकिन इस बार मामला अलग था. वीडियो में दिख रहा है कि एक जेसीबी मशीन सड़क के एक किनारे खड़ी है. उसकी आगे वाली ट्रे (बकेट) में कुछ मजदूर चढ़े हुए हैं जिन्हें ऊपर खंभे की ऊंचाई पर ले जाया जा रहा है. मजदूर ऊपर एक तकनीकी समस्या ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से यह काम किया जा रहा था वह सुरक्षा के हर नियम का मजाक बनाता हुआ नजर आया.

अचानक पलट गई जेसीबी और फिर...

जेसीबी का बकेट आमतौर पर मिट्टी उठाने, खुदाई करने या सामान ढोने के लिए इस्तेमाल होता है, न कि लोगों को हवा में ऊपर उठाने के लिए. लेकिन वीडियो में मजदूर उसी पर चढ़कर ऊंचाई पर काम कर रहे थे. ऊपर से यह पूरा सीन लापरवाही की मिसाल लग रहा था. कुछ सेकंड तक सब ठीक चलता है. लेकिन तभी अचानक जेसीबी की बैलेंसिंग बिगड़ जाती है. मशीन धीरे-धीरे एक तरफ झुकने लगती है और इससे पहले कि ड्राइवर कुछ समझ पाता, पूरी जेसीबी जोरदार आवाज के साथ सड़क किनारे पड़े गड्ढे में पलट जाती है. बकेट में खड़े मजदूर हवा में उछलते नजर आते हैं और आसपास खड़े लोग घबराकर उनकी तरफ दौड़ते हैं.

यूजर्स ने लिए मजे, बोले कोरोना में सीखा था क्या

वीडियो को @MdZeyaullah20 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...लगता है भाई ने ऑनलाइन मशीन चलाना सीखा है. एक और यूजर ने लिखा...भाई कोरोना में मशीन चलाना सीखा था क्या. कहीं रील बनाने के लिए तो जेसीबी नहीं गिरा दी.

Published at : 25 Nov 2025 08:37 PM (IST)
