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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगजंतर-मंतर पर छोटे भाई को मिल गई बड़ी बहन, हो गया झगड़ा; वीडियो वायरल

जंतर-मंतर पर छोटे भाई को मिल गई बड़ी बहन, हो गया झगड़ा; वीडियो वायरल

जंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट के दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी बहन और सरकार के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छोटे भाई के बीच हुई नोकझोंक का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 08 Oct 2026 04:33 PM (IST)
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दिल्ली के जंतर-मंतर में हो रहे प्रदर्शन को लेकर इन दिनों सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं. कुछ वीडियो तो इतने मजेदार हैं कि यूजर्स के रिएक्शन जमकर लूट रहे हैं. ऐसा ही एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच कुछ ऐसा नजारा देखने को मिला, जो अक्सर फिल्मों में ही देखने को मिलता है. 

दरअसल, आंदोलन की तपती जमीन पर एक तरफ जहां देश और संविधान के लिए आवाज उठाता छोटा भाई खड़ा था, तो वहीं दूसरी तरफ कानून की रक्षा के लिए मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभाती उसकी सगी पुलिसकर्मी बहन तैनात थी. फर्ज और जज्बात के बीच आमने-सामने आए इन दोनों भाई-बहन की तीखी और भावुक नोकझोंक ने अब सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी है.

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आंदोलन के बीच छिड़ा जज्बातों का मुकाबला

वायरल हो रहे इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जंतर-मंतर पर भारी भीड़ के बीच सुरक्षा व्यवस्था को संभालने के लिए पुलिस बल तैनात है. इसी सुरक्षा घेरे में एक महिला पुलिसकर्मी मुस्तैदी से खड़ी नजर आ रही है. तभी प्रदर्शनकारियों की भीड़ में शामिल उसका छोटा भाई ठीक उसके सामने आ जाता है. बहन को ड्यूटी पर देख भाई जहां मुस्कुराते हुए देश और संविधान के हक में नारे लगाने लगता है, वहीं बहन अपनी हंसी और जज्बातों को रोककर पूरी गंभीरता से उसे पीछे हटने का इशारा करती है.

वायरल हुई भाई-बहन की नोकझोंक

कुछ देर बाद दोनों के बीच की नोकझोंक साफ दिखाई देती है. छोटा भाई अपनी बहन की आंखों में आंखें डालकर बड़े प्यार से अपनी बात रखने की कोशिश करता है, लेकिन खाकी वर्दी पहने बहन अपने कर्तव्य से टस से मस नहीं होती. वह एक जिम्मेदार अधिकारी की तरह उसे कानून का पालन करने की हिदायत देती है. आंदोलन के मैदान में इस बेहद दुर्लभ और सगे रिश्तों के पल को वहां मौजूद किसी शख्स ने अपने कैमरे में कैद कर लिया, जो अब इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है.

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सोशल मीडिया पर यूजर्स ने लिए मजे

सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होने के बाद यूजर्स इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहें हैं और भाई-बहन के इस अनोखे रिश्ते की जमकर तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर लिखता है कि एक तरफ वर्दी का फर्ज है और दूसरी तरफ भाई का हक, वाकई यह नजारा बेहद खूबसूरत है. वहीं एक अन्य यूजर लिखता है कि भले ही दोनों के रास्ते और विचार अलग हों, लेकिन आंखों में एक-दूसरे के लिए छिपा प्यार साफ नजर आ रहा है. कुल मिलाकर सोशल मीडिया पर लोग इस भाई-बहन की जोड़ी की खूब तारीफ कर रहे है. 

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 08 Oct 2026 04:33 PM (IST)
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