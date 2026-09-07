रात 2:30 बजे मुंबई में अकेले निकली महिला, सेफ्टी देख रह गई हैरान

सोशल मीडिया पर मुंबई की एक महिला का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में महिला रात करीब 2:30 बजे काम खत्म करने के बाद अकेली ऑटो से अपने घर लौटती दिखाई दे रही है. सफर के दौरान वह अपने फोन से वीडियो बनाती है और बताती है कि इतनी रात होने के बावजूद उसे अपनी सुरक्षा को लेकर डर नहीं लग रहा. महिला के मुताबिक, इस समय उसके दिमाग में सेफ्टी सबसे बड़ी चिंता नहीं थी. उसने यह भी बताया कि वह कैब के बजाय ऑटो से घर जा रही थी और फिर भी उसे रास्ते में असहज महसूस नहीं हुआ.

कैब नहीं, ऑटो चुना और रात में निकल पड़ीं

महिला का नाम स्वाति प्रभाकर शेट्टी बताया जा रहा है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपना वीडियो शेयर किया है. वीडियो में वह ऑटो की पिछली सीट पर बैठी नजर आती हैं और बाहर रात में गुजरती मुंबई की सड़कें दिखाई देती हैं. वह बताती हैं कि वह काम से घर लौट रही हैं और उस वक्त रात के करीब 2:30 बज चुके हैं. खास बात यह है कि इतनी देर रात होने के बावजूद उन्होंने कैब लेने के बजाय ऑटो से घर जाने का फैसला किया.

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बोलीं- इस वक्त भी डर महसूस नहीं हुआ

स्वाति ने वीडियो में अपने अनुभव के बारे में बात करते हुए कहा कि सफर के दौरान उनकी सबसे बड़ी चिंता अपनी सुरक्षा नहीं थी. उनके लिए यह बात इसलिए खास थी क्योंकि आमतौर पर रात के इतने देर के सफर को लेकर लोगों के मन में कई तरह के डर रहते हैं. लेकिन उस वक्त उन्हें ऐसा महसूस नहीं हुआ. उन्होंने कहा कि यही वो पल हैं जब उन्हें मुंबई जैसे शहर में रहने पर खुशी और आभार महसूस होता है.

वीडियो में दिखी रात की खाली-सी मुंबई

वीडियो का एक हिस्सा मुंबई की सड़कों का भी है. रात काफी हो चुकी है और महिला ऑटो में बैठकर अपने घर की तरफ जा रही हैं. इसी सफर के दौरान उन्होंने कैमरे पर अपनी बात रिकॉर्ड की. उनका वीडियो किसी बड़े दावे या आंकड़े पर नहीं, बल्कि उनके अपने अनुभव पर आधारित है. यही बात सोशल मीडिया यूजर्स को भी आकर्षित कर रही है.

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वायरल वीडियो पर लोगों की अलग-अलग राय

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इसको लेकर खूब चर्चा हो रही है. कुछ यूजर्स महिला के अनुभव से सहमत नजर आए और उन्होंने मुंबई में देर रात सफर करने के अपने अनुभव भी शेयर किए. वहीं कुछ लोगों ने कहा कि किसी एक व्यक्ति का अनुभव पूरे शहर की सुरक्षा की गारंटी नहीं हो सकता. कुछ यूजर्स ने यह भी कहा कि रात में अकेले सफर करते समय हर शहर में सावधानी रखना जरूरी है. इसके बावजूद स्वाति का वीडियो बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंच रहा है और मुंबई की रात, महिलाओं की सुरक्षा और देर रात यात्रा को लेकर बहस छेड़ रहा है.

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