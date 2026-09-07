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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगरात 2:30 बजे मुंबई में अकेले निकली महिला, सेफ्टी देख रह गई हैरान

रात 2:30 बजे मुंबई में अकेले निकली महिला, सेफ्टी देख रह गई हैरान

महिला ने इंस्टाग्राम पर अपना वीडियो शेयर किया है. वीडियो में वह ऑटो की पिछली सीट पर बैठी नजर आती हैं और बाहर रात में गुजरती मुंबई की सड़कें दिखाई देती हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 07 Sep 2026 10:03 AM (IST)
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सोशल मीडिया पर मुंबई की एक महिला का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में महिला रात करीब 2:30 बजे काम खत्म करने के बाद अकेली ऑटो से अपने घर लौटती दिखाई दे रही है. सफर के दौरान वह अपने फोन से वीडियो बनाती है और बताती है कि इतनी रात होने के बावजूद उसे अपनी सुरक्षा को लेकर डर नहीं लग रहा. महिला के मुताबिक, इस समय उसके दिमाग में सेफ्टी सबसे बड़ी चिंता नहीं थी. उसने यह भी बताया कि वह कैब के बजाय ऑटो से घर जा रही थी और फिर भी उसे रास्ते में असहज महसूस नहीं हुआ.

कैब नहीं, ऑटो चुना और रात में निकल पड़ीं

महिला का नाम स्वाति प्रभाकर शेट्टी बताया जा रहा है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपना वीडियो शेयर किया है. वीडियो में वह ऑटो की पिछली सीट पर बैठी नजर आती हैं और बाहर रात में गुजरती मुंबई की सड़कें दिखाई देती हैं. वह बताती हैं कि वह काम से घर लौट रही हैं और उस वक्त रात के करीब 2:30 बज चुके हैं. खास बात यह है कि इतनी देर रात होने के बावजूद उन्होंने कैब लेने के बजाय ऑटो से घर जाने का फैसला किया.

 
 
 
 
 
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बोलीं- इस वक्त भी डर महसूस नहीं हुआ

स्वाति ने वीडियो में अपने अनुभव के बारे में बात करते हुए कहा कि सफर के दौरान उनकी सबसे बड़ी चिंता अपनी सुरक्षा नहीं थी. उनके लिए यह बात इसलिए खास थी क्योंकि आमतौर पर रात के इतने देर के सफर को लेकर लोगों के मन में कई तरह के डर रहते हैं. लेकिन उस वक्त उन्हें ऐसा महसूस नहीं हुआ. उन्होंने कहा कि यही वो पल हैं जब उन्हें मुंबई जैसे शहर में रहने पर खुशी और आभार महसूस होता है.

वीडियो में दिखी रात की खाली-सी मुंबई

वीडियो का एक हिस्सा मुंबई की सड़कों का भी है. रात काफी हो चुकी है और महिला ऑटो में बैठकर अपने घर की तरफ जा रही हैं. इसी सफर के दौरान उन्होंने कैमरे पर अपनी बात रिकॉर्ड की. उनका वीडियो किसी बड़े दावे या आंकड़े पर नहीं, बल्कि उनके अपने अनुभव पर आधारित है. यही बात सोशल मीडिया यूजर्स को भी आकर्षित कर रही है.

यह भी पढ़ें: हाईराइज बिल्डिंग की छत पर पहुंच गए डोगेश भाई, मुश्किल से हुआ रेस्क्यू

वायरल वीडियो पर लोगों की अलग-अलग राय

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इसको लेकर खूब चर्चा हो रही है. कुछ यूजर्स महिला के अनुभव से सहमत नजर आए और उन्होंने मुंबई में देर रात सफर करने के अपने अनुभव भी शेयर किए. वहीं कुछ लोगों ने कहा कि किसी एक व्यक्ति का अनुभव पूरे शहर की सुरक्षा की गारंटी नहीं हो सकता. कुछ यूजर्स ने यह भी कहा कि रात में अकेले सफर करते समय हर शहर में सावधानी रखना जरूरी है. इसके बावजूद स्वाति का वीडियो बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंच रहा है और मुंबई की रात, महिलाओं की सुरक्षा और देर रात यात्रा को लेकर बहस छेड़ रहा है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 07 Sep 2026 10:03 AM (IST)
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