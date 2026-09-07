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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगहोटल छोड़ जंगल में बर्थ डे मनाने गया था, बंदर उठा ले गया पूरा केक; वीडियो वायरल

होटल छोड़ जंगल में बर्थ डे मनाने गया था, बंदर उठा ले गया पूरा केक; वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है एक युवक के बर्थ डे मनाने का अलग और अनोखा अंदाज, जंगल में काट रहा था केक लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसा कि युजर्स भी देख कर रह गए हैरान.

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 07 Sep 2026 10:07 AM (IST)
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आपने सोशल मीडिया पर बर्थ डे सेलिब्रेशन के कई अनोखे वीडियो वायरल होते हुए देखे होंगे. कई लोग होटल में बर्थ डे मनाते है, कई लोग रेस्टोरेंट में बर्थ डे मनाते हैं, वहीं कई लोग स्वीमिंग पूल में भी बर्थ डे मनाते हैं. लेकिन सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडिया वायरल हो रहा है, जहां एक युवक जंगल में जाकर अपना बर्थ डे मना रहा है. लेकिन जब केक काटने की बारी आई तो हुआ कुछ ऐसा कि सोशल मीडिया युजर्स उसे देख काफी हंस रहे हैं और अपनी मजेदार प्रक्रिया शेयर कर रहे हैं. वीडियो को अब तक बारह हजार से ज्यादा लोगों ने देखा है.

बंदर उठा ले गया केक

दरअसल वायरल वीडियो में एक युवक अपना बर्थ डे मनाने जंगल में जाता है. वह जैसे ही केक काटने के बाद केक का एक टूकड़ा बाहर निकालता है और खिलाने के लिए आगे बढ़ता है. वैसे ही पीछे से एक बंदर आकर पूरा केक उठाकर पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है. वीडियो में एक व्यक्ति बंदर को रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसके रोकने से पहले ही वह फटाफट पेड़ की ओर भाग जाता है. वहीं वीडियो में हमें लोगों के हंसने की आवाज भी सुनाई देती है. जिससे कि पता चलता है कि उनके लिए भी इस बात पर भरोसा करना मुश्किल हो रहा है कि कैसे एक बंदर पूरा केक उठाकर पेड़ पर चढ़ गया.

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युजर्स कर रहे फनी कमेंट्स

इस वायरल वीडियो से ज्यादा लोगों को कमेंट्स पढ़ने में मजा आ रहा है. लोगों ने कमेंट सेक्शन को अपने फनी कमेंट्स से भर दिया है. लोग वीडियो पर अपने-अपने अंदाज में अलग-अलग प्रकार के कमेंट्स कर रहे हैं. कई लोगों ने फनी इमोजी का प्रयोग करते हुए वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. वहीं अन्य युजर्स मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं. एक युजर ने लिखा कि तुमने बंदर को नहीं बुलाया इसलिए वह खुद ही आ गया. दूसरे युजर ने लिखा कि बर्थ डे तो अब बंदर अपना खुद का मनाएगा. वहीं अन्य युजर्स युवक को हेप्पी बर्थ डे विश कर रहे हैं और इस अनोखे जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं. एक युजर ने तो यह भी लिखा कि युवक अपने जंगल के दोस्तों के बुलाना भूल गया था इसलिए वे खुद ही उसे याद दिलाने के लिए आ गए.

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About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान ने मंदसौर यूनिवर्सिटी से अपनी शैक्षणिक यात्रा शुरू की और वर्तमान में बीए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रही हैं. पत्रकारिता और मीडिया के क्षेत्र में रुचि रखते हुए मनस्वी चौहान वर्तमान में ABP Network में इंटर्नशिप के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर रही हैं.
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Published at : 07 Sep 2026 10:07 AM (IST)
Tags :
Viral Cake Cutting Video
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