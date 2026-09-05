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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगमंदिर में पहुंची 'छोटी राधा', लिबास और क्यूटनेस पर दिल हारे भक्त

मंदिर में पहुंची 'छोटी राधा', लिबास और क्यूटनेस पर दिल हारे भक्त

यह दिल छू लेने वाला वीडियो इंस्टाग्राम यूजर आस्था मलिक ने शेयर किया है. वीडियो में उनकी छोटी सी बेटी पारंपरिक राधा रानी के पहनावे, गहनों और श्रृंगार में बेहद मनमोहक लग रही है.

Written By : एबीपी लाइव |  Updated at : 05 Sep 2026 10:47 PM (IST)
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सोशल मीडिया की दुनिया में हर रोज सैकड़ों वीडियो आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो आपके दिल को छू लेते हैं और आपके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान छोड़ जाते हैं. इन दिनों इंटरनेट पर एक ऐसा ही बेहद खूबसूरत और भावुक कर देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक नन्हीं सी बच्ची माता राधा के रूप में सज-धजकर मंदिर के अंदर टहलती हुई नजर आ रही है. उसका यह मासूम अंदाज देखकर मंदिर में मौजूद हर शख्स पल भर के लिए भक्ति और वात्सल्य रस में डूब गया.

हर कदम पर मिला प्यार, गूंज उठा 'राधे-राधे'

यह दिल छू लेने वाला वीडियो इंस्टाग्राम यूजर आस्था मलिक ने शेयर किया है. वीडियो में उनकी छोटी सी बेटी पारंपरिक राधा रानी के पहनावे, गहनों और श्रृंगार में बेहद मनमोहक लग रही है. जैसे ही यह 'छोटी राधा' अपने छोटे-छोटे कदमों से मंदिर के परिसर में दाखिल हुई, वहां मौजूद श्रद्धालुओं की नजरें उस पर ही टिक गईं.

मंदिर का माहौल जो पहले केवल शांत पूजा-पाठ का था, अचानक से खुशी, कौतूहल और अपार भक्ति से भर गया. लोग अपनी पूजा छोड़कर इस नन्हीं बच्ची को निहारने लगे. कई श्रद्धालुओं के चेहरे पर तो बच्ची को देखते ही बड़ी सी मुस्कान तैर गई, वहीं कई बुजुर्ग और युवा उसकी मासूमियत पर फिदा हो गए.

 
 
 
 
 
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लोगों ने छुए नन्हीं राधा के पैर

इस वीडियो की सबसे खास और खूबसूरत बात यह रही कि मंदिर में मौजूद लोगों ने उस बच्ची को केवल एक आम बच्चा नहीं समझा, बल्कि उसके अंदर राधा रानी का रूप देखकर अपनी आस्था प्रकट की. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कई श्रद्धालु आगे बढ़कर बच्ची के सामने झुकते हैं और बहुत ही आदर के साथ उसके पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं.

लोगों ने बच्ची पर लुटाया दुलार

मंदिर में मौजूद कुछ छोटे बच्चों ने भी इस 'छोटी राधा' के पैर छुए. वहीं कुछ लोग दूर से ही हाथ जोड़कर उसे नमन करते दिखे. लोगों ने बच्ची पर फूलों की तरह प्यार लुटाया. हर कोई उसके पास जाकर 'राधे-राधे' कहकर उसका अभिवादन कर रहा था.

यह भी पढ़ें: गजब! मंत्री जी को माला पहनाते रहे नेता जी, गले से गायब हो गई सोने की चेन

मां ने कहा- 'यह मेरे जीवन का सबसे खास पल था'

बच्ची की मां आस्था मलिक ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए अपनी भावनाएं जाहिर कीं. उन्होंने लिखा कि मंदिर में अपनी बेटी को देखकर लोगों के चेहरों पर जो निश्छल प्यार और भक्ति के भाव आए, उसने उनके दिल को छू लिया. आस्था ने कैप्शन में लिखा, "हर एक मुस्कान, हर एक आशीर्वाद और हर एक 'राधे-राधे' के उद्घोष ने इस छोटे से पल को मेरे और मेरी बेटी के लिए बेहद यादगार और खास बना दिया."

यह भी पढ़ें: हाईराइज बिल्डिंग की छत पर पहुंच गए डोगेश भाई, मुश्किल से हुआ रेस्क्यू

Published at : 05 Sep 2026 10:47 PM (IST)
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