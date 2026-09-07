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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगदही-हांडी में पूरा दम लगाने पर भी नहीं टूटा मटका, यूजर्स बोले- कुम्हार को बुलाओ

दही-हांडी में पूरा दम लगाने पर भी नहीं टूटा मटका, यूजर्स बोले- कुम्हार को बुलाओ

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ दही-हांडी आयोजन का एक वीडियो जहां कई लोगो की कोशिश करने के बाद भी मटका नहीं टूटा, एक युजर ने कंमेट में कहा कहीं यह लोहे का मटका तो नहीं है.

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 07 Sep 2026 09:38 AM (IST)
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जन्माष्टमी पर हर जगह दही-हांडी का आयोजन किया जाता है. कई लोग इस प्रतियोगिता में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं. वहीं इस प्रतियोगिता को खेलने से ज्यादा देखने में भी बहुत मजा आता हैं. लेकिन क्या हो अगर मटका टूटे ही ना? जी हां यह और भी मजेदार हो जाता है जब दही-हांडी में रखी मटकी सभी लोगों की कोशिश के बाद भी न टूटे. आपने हमेशा दही-हांडी को टूटते हुए देखा होगा. लोग सोशल मीडिया पर अक्सर दही-हांडी की वीडियोज डालते रहते है. वे वीडियोज वायरल भी होती है. लेकिन ऐसा पहली बार हुआ होगा जब सोशल मीडिया पर दही-हांडी की कोई वीडियो मटकी न टूटने की वजह से वायरल हो रही है.

हर किसी ने लगा लिया दम

दरअसल, सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो पर अब तक एक लाख से ज्यादा व्युज और दो हजार से ज्यादा लाइक्स आ चुके हैं. वीडियो में दही-हांडी का कार्यक्रम होते हुए दिखाई देता है. लोगों के ऊपर चढ़ा हुआ एक बच्चा नारियल से मटकी को फोड़ने की कोशिश करता है. पहली बार में मटकी न टूटना आम बात है, लेकिन हैरानी तब होती है जब मटकी 7-8 बार कोशिश करने के बाद भी नहीं टूटती. उसके बाद एक के बाद एक लोग नारियल लेकर मटकी को टोड़ने की कोशिश करते हैं. सात लोगों के कोशिश करने के बाद भी मटकी नहीं टूटती. वहीं कुछ लोग तो बिना नारियल लिए भी उस मटकी को तोड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन फिर भी मटका नहीं टूटा.

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यूजर्स कर रहे मजेदार कमेंट्स

सोशल मीडिया पर इस वायरल वीडियो को 400 से ज्यादा लोगों ने री-शेयर किया है. वहीं लोग इस वीडियो पर कई मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं. बहुत से यूजर्स कमेंट सेक्शन में हंसने वाले इमोजी का इस्तेमाल करके अपनक रिएक्शन शेयर कर रहे हैं. एक यूजर ने कहा कि ये मटका तो अंबुजा सीमेंट से बना है. दूसरे यूजर ने बड़े ही मजाकिया अंदाज में तंज कसते हुए यह भी कहा कि इस मटके को बनाने वाले को कंस्ट्रक्शन करने का कॉन्ट्रेक्ट दे देना चाहिए. एक अन्य यूजर ने तो लिखा कि मेरा मटका तो कल शाम को ही लीक कर गया है. एक अन्य यूजर ने कहा कि ये मटका जरूर लोहे से बना होगा.

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About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान ने मंदसौर यूनिवर्सिटी से अपनी शैक्षणिक यात्रा शुरू की और वर्तमान में बीए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रही हैं. पत्रकारिता और मीडिया के क्षेत्र में रुचि रखते हुए मनस्वी चौहान वर्तमान में ABP Network में इंटर्नशिप के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर रही हैं.
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Published at : 07 Sep 2026 09:38 AM (IST)
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