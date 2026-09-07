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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगजापान के राजदूत ने गंगा में लगाई डुबकी, बोले- हमेशा याद रहेगा ये पल

जापान के राजदूत ने गंगा में लगाई डुबकी, बोले- हमेशा याद रहेगा ये पल

ओनो केइइचि ने बताया कि जन्माष्टमी के वीकेंड पर उन्हें ऋषिकेश में गंगा में पूरी तरह डुबकी लगाने का मौका मिला. उन्होंने यह काम तीन बार किया.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 07 Sep 2026 09:14 AM (IST)
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जापान के भारत में राजदूत ओनो केइइचि का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में जापानी राजदूत ऋषिकेश में गंगा नदी के अंदर जाते और डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं. खास बात यह है कि उन्होंने गंगा में सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि तीन बार डुबकी लगाई. उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस अनुभव की तस्वीरें और वीडियो शेयर किए हैं. वीडियो में वह नदी किनारे लगी चेन को पकड़कर गंगा में उतरते दिखाई देते हैं.

बोले- गंगा में उतरने का अनुभव कभी नहीं भूलूंगा

ओनो केइइचि ने बताया कि जन्माष्टमी के वीकेंड पर उन्हें ऋषिकेश में गंगा में पूरी तरह डुबकी लगाने का मौका मिला. उन्होंने यह काम तीन बार किया. उनके मुताबिक, गंगा किनारे लोगों की आस्था और सदियों पुरानी परंपराओं को करीब से देखना उनके लिए खास अनुभव रहा. उन्होंने इस पल को सम्मान, विनम्रता और आभार से जुड़ा अनुभव बताया. राजदूत ने कहा कि यह उनके लिए ऐसा पल है जिसे वह लंबे समय तक याद रखेंगे.

वीडियो में चेन पकड़कर गंगा में उतरे

वायरल वीडियो में राजदूत नदी के किनारे दिखाई देते हैं. इसके बाद वह धीरे-धीरे गंगा में उतरते हैं और किनारे लगी चेन को पकड़कर डुबकी लगाते हैं. उनके इस अंदाज को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स काफी उत्साहित हैं. गंगा में डुबकी लगाने के बाद उन्होंने नदी किनारे की तस्वीर भी शेयर की. इसके अलावा उनके पोस्ट में गंगा आरती की झलक भी देखने को मिली.

भारतीय यूजर्स ने कहा- अब ऋषिकेश से प्यार हो जाएगा

जापानी राजदूत की पोस्ट पर भारतीय यूजर्स ने जमकर प्यार बरसाया. एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में कहा कि अगर आपको गंगा और ऋषिकेश से प्यार हो गया तो फिर यहां से वापस जाने का मन नहीं करेगा. एक अन्य यूजर ने कहा कि हर कोई धर्म का पालन न करे, लेकिन संस्कृति को जरूर समझ सकता है. कुछ लोगों ने उन्हें ऋषिकेश की चाय पीने और राफ्टिंग करने की सलाह भी दे डाली.

पहली बार नहीं, पहले भी दिखा है देसी अंदाज

भारत में जापान के राजदूत ओनो केइइचि पहले भी भारतीय खान-पान और संस्कृति को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा में रह चुके हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में हाथ से बिरयानी खाने का अनुभव शेयर किया था. उन्होंने इसकी तुलना जापानी सुशी से करते हुए कहा था कि बिरयानी हाथ से खाने पर और भी स्वादिष्ट लगती है. इसके अलावा वह बिहार का मशहूर लिट्टी-चोखा भी खा चुके हैं. तब उन्होंने भोजपुरी में इसका स्वाद बताते हुए कहा था, "गजब स्वाद बा."

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सोशल मीडिया पर छाई राजदूत की ये तस्वीरें

राजदूत का गंगा में डुबकी लगाने वाला वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई. लोग उनके इस अंदाज को भारत की संस्कृति के प्रति सम्मान से जोड़ रहे हैं. कई यूजर्स ने कहा कि विदेशी होकर भी राजदूत जिस तरह भारत की परंपराओं और खान-पान को करीब से समझने की कोशिश कर रहे हैं, वह देखने लायक है. वहीं कुछ लोगों ने उनके अगले भारतीय एक्सपीरियंस को लेकर भी मजेदार सुझाव देने शुरू कर दिए. कुल मिलाकर गंगा में तीन डुबकी लगाने का उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 07 Sep 2026 09:14 AM (IST)
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