मिलता रहे सरकारी अनुदान इसलिए 55 साल तक किया अंधेपन का नाटक! अब सामने आई सच्चाई, यूजर्स हैरान

दुनिया में कई बार लोग ऐसी हरकतें कर देते हैं जो सुनने में अविश्वसनीय लगती हैं, लेकिन सच होती हैं. इटली के विंसेंजा शहर में एक 70 साल के शख्स ने ऐसा कारनामा किया कि हर कोई दंग रह गया. इस शख्स ने 53 साल तक खुद को पूरी तरह अंधा होने का नाटक किया और इसी बहाने विकलांगता भुगतान के रूप में दस लाख यूरो से ज्यादा की राशि जमा कर ली. यानी उसने आधी सदी से भी ज्यादा समय तक एक झूठी पहचान के बल पर सरकारी पैसे लिए.

55 साल तक करता रहा अंधेपन का नाटक

इस मामले की शुरुआत उस समय हुई जब वित्तीय पुलिस ने इस शख्स की गतिविधियों पर शक करना शुरू किया. पांच दशक पहले एक कार्य-संबंधी घटना के बाद उसे सरकारी रिकॉर्ड में पूर्ण अंधा बताया गया था. इसके बाद उसने धीरे-धीरे विकलांगता भुगतान के रूप में लाखों यूरो जमा कर लिए. लेकिन पुलिस को कुछ संदिग्ध हरकतें दिखाई दीं और उन्होंने इस शख्स का पीछा करने का फैसला किया. पुलिस ने उसे करीब दो महीने तक निगरानी में रखा और उसकी हर गतिविधि रिकॉर्ड की. उन्होंने देखा कि यह शख्स आराम से बागवानी करता, अपने घर का सामान खरीदता और बाजार में खुद नकद भुगतान करता था. इसके अलावा वह कई उत्पादों का निरीक्षण भी करता था, जिससे यह साबित हुआ कि वह वास्तव में अंधा नहीं था.

20 हजार यूरो का लगाया चूना

इस सबूतों के आधार पर विंसेंजा के अभियोजक कार्यालय ने उस पर इतालवी सरकार के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया. इसके बाद, वित्तीय पुलिस ने सभी कल्याणकारी और सामाजिक सुरक्षा लाभों को तत्काल निलंबित करने का आदेश दिया. इसके साथ ही कर अधिकारियों ने पिछले पांच साल में उसने जो अनुचित रूप से प्राप्त आय ली उस पर कर लगाया, जिसकी रकम लगभग 200,000 यूरो है.

यह भी पढ़ें: कैमरा ना होता तो यकीन मुश्किल था! रेलवे फाटक पर बकरे की तरह कटा शख्स- डरा देगा वीडियो

यूजर्स भी रह गए हक्के भक्के

सोशल मीडिया पर जैसे ही ये मामला वायरल हुआ वैसे ही यूजर्स ने इसे लेकर तरह तरह की बातें करने लगे. एक यूजर ने लिखा...असंभव, ऐसे कैसे कोई 55 सालों तक अंधा रह सकता है. एक और यूजर ने लिखा...कैसे कैसे लोग हैं यार, हम तो सोचते थे हम ही गरीब हैं. लेकिन पूरी दुनिया में ही चल रहा है ये सब. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...गजब टोपीबाज आदमी है भाई, शातिरपन की हद है.

यह भी पढ़ें: मसाज ले रही लड़की का चुपके से बनाया वीडियो! मनचले का पीट पीटकर बना दिया भूत- वीडियो वायरल