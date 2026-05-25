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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Video: IPL मैच के दौरान पेपर पर मोबाइल नंबर लिखकर चीयरलीडर्स पर फेंका, बेहूदगी का वीडियो वायरल

Viral Video: IPL मैच के दौरान पेपर पर मोबाइल नंबर लिखकर चीयरलीडर्स पर फेंका, बेहूदगी का वीडियो वायरल

Viral Video: IPL मैच के दौरान एक फैन ने चीयरलीडर पर मोबाइल नंबर लिखकर कागज फेंक दिया. वीडियो में चीयरलीडर गुस्से में पुलिस से शिकायत करती नजर आई, जिसके बाद यह क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 25 May 2026 02:25 PM (IST)
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Viral Video: आईपीएल के मैच सिर्फ चौके-छक्कों और रोमांच के लिए ही नहीं, बल्कि स्टेडियम में होने वाली अजीब घटनाओं के लिए भी चर्चा में रहते हैं. इस बार सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को हैरान कर दिया. बताया जा रहा है कि LSG और PBKS के मैच के दौरान एक दर्शक ने अपना मोबाइल नंबर कागज पर लिखकर उसे गेंद की तरह बनाकर चीयरलीडर की तरफ फेंक दिया.

वीडियो में देखा जा सकता है कि चीयरलीडर अचानक आई इस चीज को देखकर पहले हैरान रह जाती है. जब वह कागज खोलकर देखती है तो उसमें मोबाइल नंबर लिखा होता है. इसके बाद उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आता है और वह वहां मौजूद पुलिसकर्मी से शिकायत करती दिखाई देती है.

वीडियो देखकर सोशल मीडिया पर आई मजेदार प्रतिक्रियाएं

यह वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने मजेदार और तीखे दोनों तरह के कमेंट करना शुरू कर दिए. एक यूजर ने लिखा, “भाई ने सीधे कहा - ये लो मेरे नंबर!” वहीं किसी ने मजाक में लिखा कि “चीयरलीडर को लगा शायद फाउल हुआ है, पुलिस वाले को लगा कोई अपराध हो गया, लेकिन लड़का तो बस अपना दिल आजमा रहा था.” हालांकि कई लोगों ने इस हरकत को गलत बताया. कुछ यूजर्स ने कहा कि अगर यही काम कोई लड़की किसी लड़के के साथ करती तो शायद लोग इसे अलग नजर से देखते. वही लोगों का कहना है कि गलत व्यवहार चाहे कोई भी करे, उसे मजाक बनाकर सही नहीं ठहराना चाहिए.

यह भी पढ़ें: विदेशी महिला ने बताया ‘रियल इंडिया’, बोली- यहां अजनबी भी अपने बन जाते हैं, वीडियो वायरल

चीयरलीडर के गुस्से ने खींचा लोगों का ध्यान

वीडियो में सबसे ज्यादा जिस चीज ने लोगों का ध्यान खींचा, वह था चीयरलीडर का रिएक्शन है. वह इस हरकत से साफ तौर पर नाराज नजर आई. उसने तुरंत वहां मौजूद पुलिसकर्मी को इस बारे में बताया. स्टेडियम में बैठे लोग भी कुछ देर के लिए हैरान रह गए. कई लोगों ने कहा कि क्रिकेट का मजा अपनी जगह है, लेकिन किसी को इस तरह परेशान करना बिल्कुल सही नहीं है. कुछ यूजर्स ने तो यहां तक कह दिया कि ऐसे लोगों को पकड़कर स्टेडियम में ही सजा देनी चाहिए ताकि दोबारा कोई ऐसी हरकत करने की हिम्मत न करे. यही वजह है कि ये वीडियो तेजी के वायरल हो रही है. IPL जैसे बड़े टूर्नामेंट में हजारों लोग मौजूद होते हैं और ऐसी घटनाएं माहौल खराब कर देती हैं.

यह भी पढ़ें: ड्रोन हमलों से बचने के लिए रूस की सड़कों पर उतरे पादरी, निकाली धार्मिक यात्रा, फिर छिड़का जल

Published at : 25 May 2026 02:25 PM (IST)
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