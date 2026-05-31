Trending Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें नाइजीरिया का एक लड़का अपनी अनोखी कला से लोगों का दिल जीतता नजर आ रहा है. वीडियो में दिख रहा यह लड़का देखने में करीब 16 से 17 साल का लगता है, लेकिन उसकी सोच और हुनर बड़े-बड़ों को हैरान कर रहा है. यह वीडियो smartician0 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है.

खास बात यह है कि यह लड़का अक्सर अलग-अलग तरह की मशीनें और प्रोजेक्ट बनाता रहता है. लोग उसे नए-नए चैलेंज देते हैं और वह अपने जुगाड़ और मेहनत से उन्हें पूरा करके दिखा देता है. इसी वजह से सोशल मीडिया पर उसकी अच्छी-खासी फैन फॉलोइंग बन चुकी है.

कार्डबोर्ड, प्लास्टिक बोतल और मोटर से तैयार की मशीन

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़के ने कार्डबोर्ड, प्लास्टिक की बोतलों और एक छोटी मोटर की मदद से मिनी वाशिंग मशीन तैयार की है. पहली नजर में यह सिर्फ एक साधारण मॉडल लगता है, लेकिन जब मशीन काम करना शुरू करती है तो लोग हैरान रह जाते हैं. साथ ही लड़के ने मशीन के अंदर कपड़े डालने की जगह बनाई और मोटर को इस तरह फिट किया कि वह असली वाशिंग मशीन की तरह घूम सके. वहीं कम संसाधनों के बावजूद उसने जिस तरीके से यह मशीन बनाई है, वह उसकी रचनात्मक सोच और मेहनत को साफ दिखाता है.

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गंदा कपड़ा धोकर और स्पिन करके भी दिखाया

वीडियो की सबसे खास बात यह है कि लड़का सिर्फ मशीन बनाकर नहीं दिखाता, बल्कि उसका पूरा प्रदर्शन भी करता है. वह एक गंदा कपड़ा मशीन में डालता है और फिर मशीन उसे साफ करने लगती है. कुछ देर बाद कपड़ा पहले से काफी साफ दिखाई देता है. इतना ही नहीं, उसने कपड़े को स्पिन की प्रक्रिया भी दिखाकर लोगों को चौंका दिया. यही वजह है कि वीडियो देखने वाले लोग उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि इतनी कम चीजों से इतना शानदार काम करना हर किसी के बस की बात नहीं है.

यूजर्स बोले- इस बच्चे को मिलनी चाहिए बड़ी पहचान

वीडियो पर लाखों लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कमेंट सेक्शन में लोगों ने लड़के की जमकर तारीफ की है. एक यूजर ने लिखा, “क्या उसने सच में शुरुआत से पूरी वाशिंग मशीन बना दी? कमाल है!” वहीं दूसरे यूजर ने कहा, “इस बच्चे को किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिलना चाहिए.” कई लोगों ने उसे जीनियस बताया, तो कुछ ने कहा कि ऐसे हुनरमंद बच्चों को आगे बढ़ाने की जरूरत है. एक यूजर ने लिखा कि बात सिर्फ मशीन बनाने की नहीं है, बल्कि इस लड़के की सोच, मेहनत और सादगी भी लोगों को प्रभावित कर रही है. यही वजह है कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

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