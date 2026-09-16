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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग72 की उम्र में 24 हजार फीट से छलांग, बुजुर्ग का जज्बा देख दंग रह गया इंटरनेट

72 की उम्र में 24 हजार फीट से छलांग, बुजुर्ग का जज्बा देख दंग रह गया इंटरनेट

कपिलदेव ने अपने अनुभव को याद करते हुए बताया कि पहाड़ से छलांग लगाने के शुरुआती कुछ सेकेंड बेहद डरावने थे. उन्हें लगा कि शायद सब कुछ खत्म होने वाला है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 16 Sep 2026 10:31 AM (IST)
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उम्र बढ़ने के साथ जहां ज्यादातर लोग आराम से घर पर रहना पसंद करते हैं, वहीं बिहार के जमुई के रहने वाले कपिलदेव रावत ने 72 साल की उम्र में ऐसा कारनामा कर दिखाया, जिसे देखकर अच्छे-अच्छे नौजवान भी हैरान रह जाएं. कपिलदेव ने हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में करीब 24 हजार फीट की ऊंचाई से पैराग्लाइडिंग की. उनके इस रोमांचक अनुभव का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

वीडियो में कपिलदेव आसमान में पैराग्लाइडिंग करते नजर आ रहे हैं. करीब आधे घंटे तक वह हवा में रहे और इसके बाद सुरक्षित तरीके से जमीन पर उतर गए. 72 साल की उम्र में इतनी ऊंचाई से उड़ान भरने का उनका फैसला अब लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है.

पहली छलांग में लगा सब खत्म हो जाएगा

कपिलदेव ने अपने अनुभव को याद करते हुए बताया कि पहाड़ से छलांग लगाने के शुरुआती कुछ सेकेंड बेहद डरावने थे. उन्हें लगा कि शायद सब कुछ खत्म होने वाला है. लेकिन कुछ ही पल बाद डर की जगह रोमांच ने ले ली.

उनके मुताबिक, जब वह हजारों फीट की ऊंचाई पर हवा में थे तो नीचे दिखाई दे रही दुनिया का नजारा बेहद खूबसूरत लग रहा था. करीब 30 मिनट तक आसमान में रहने का यह अनुभव उनके लिए जिंदगी के सबसे खास पलों में शामिल हो गया.

बुजुर्गों को पैराग्लाइडिंग करते देख आया आइडिया

कपिलदेव को पैराग्लाइडिंग करने का ख्याल अचानक नहीं आया था. उन्होंने बताया कि उन्होंने कुछ बुजुर्ग लोगों के बारे में सुना था, जिन्होंने काफी उम्र में पैराग्लाइडिंग की थी. इनमें 80 साल की एक महिला और 75 साल के एक पुरुष का जिक्र भी था.

इन लोगों के बारे में जानने के बाद उनके मन में भी सवाल आया कि अगर वे इस उम्र में ऐसा कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? बस फिर क्या था, हिमाचल घूमने पहुंचे कपिलदेव ने परिवार के साथ यात्रा के दौरान पैराग्लाइडिंग करने का फैसला कर लिया.

घूमने के शौकीन हैं कपिलदेव

कपिलदेव जमुई में होटल चलाते हैं और उन्हें घूमने-फिरने का काफी शौक है. वह बताते हैं कि जब भी मन करता है, कभी-कभी अपना काम बंद करके घूमने निकल जाते हैं. उम्र 72 साल हो चुकी है, लेकिन नए अनुभव हासिल करने का जुनून अब भी बरकरार है.

पैराग्लाइडिंग का फैसला लेने में उनके परिवार का भी बड़ा साथ रहा. कपिलदेव ने बताया कि उनके दोनों बेटों और परिवार के दूसरे सदस्यों ने उन्हें हिम्मत दी. परिवार के भरोसे ने उनका आत्मविश्वास बढ़ाया और आखिरकार उन्होंने पहाड़ से छलांग लगाकर आसमान में उड़ने का अपना सपना पूरा कर लिया.

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सोशल मीडिया पर हो रही जज्बे की तारीफ

कपिलदेव का वीडियो सामने आने के बाद लोग उनकी हिम्मत और जिंदादिली की तारीफ कर रहे हैं. 72 की उम्र में जिस तरह उन्होंने हजारों फीट ऊपर जाकर पैराग्लाइडिंग की, उसने इंटरनेट पर लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि रोमांच के लिए उम्र कभी रुकावट नहीं बननी चाहिए.

कपिलदेव की कहानी उन लोगों के लिए भी एक मिसाल बन गई है, जो उम्र बढ़ने के साथ अपनी पसंद और सपनों को पीछे छोड़ देते हैं. उन्होंने साबित कर दिया कि अगर दिल में कुछ नया करने की चाह हो तो 72 की उम्र में भी आसमान को छुआ जा सकता है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 16 Sep 2026 10:31 AM (IST)
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