भारत में JSW का बड़ा सरप्राइज होगी iCaur V23, 450 KM तक रेंज

JSW Motors भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कई नई कारें लाने की तैयारी में है.कंपनी की शुरुआत Jetour T2 प्रीमियम प्लग-इन हाइब्रिड SUV से हो सकती है, लेकिन इसके बाद भी कई नए मॉडल बाजार में उतारे जाने की उम्मीद है.

इनमें Chery के पोर्टफोलियो से आने वाली iCaur V23 इलेक्ट्रिक SUV भी शामिल है. इस SUV को भारत में टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है.अपने छोटे लेकिन बॉक्सी और मजबूत डिजाइन के चलते यह SUV Mahindra Thar और दूसरी ऑफ-रोड गाड़ियों को इलेक्ट्रिक ऑप्शन के तौर पर चुनौती दे सकती है.

गाड़ी का डिजाइन और खासियत

iCaur V23 की सबसे खास बात इसका डिजाइन है. यह SUV देखने में काफी बॉक्सी और मजबूत नजर आती है. इसमें गोल शेप की LED हेडलाइट्स दी गई हैं, जो इसके फ्रंट को अलग लुक देती हैं. इसका सीधा और बॉडी डिजाइन इसे ऑफ-रोडिंग के लिए बनाई गई SUV जैसा लुक देता है. हालांकि इसका आकार बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन डिजाइन की वजह से यह काफी दमदार नजर आती है. इस तरह का डिजाइन आमतौर पर उन गाड़ियों में देखने को मिलता है, जिन्हें ऑफ-रोडिंग और एडवेंचर के लिए तैयार किया जाता है.

iCaur V23 की सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि दमदार ऑफ-रोड SUV जैसा डिजाइन होने के बावजूद यह पूरी तरह इलेक्ट्रिक कार होगी. इसके टॉप-स्पेक वर्जन में ऑल-व्हील ड्राइव यानी AWD सिस्टम दिया जा सकता है.इसमें डुअल-मोटर सेटअप मिलने की उम्मीद है. यानी आगे और पीछे दोनों एक्सल पर इलेक्ट्रिक मोटर काम कर सकती हैं. इससे SUV को खराब रास्तों और ऑफ-रोड परिस्थितियों में बेहतर ट्रैक्शन मिलने की उम्मीद है.

iCaur V23 को भारत में दो अलग-अलग बैटरी पैक के साथ पेश किए जाने की उम्मीद है. इसमें करीब 59.93 kWh और 81.76 kWh बैटरी पैक के ऑप्शन मिल सकते हैं. बड़े बैटरी पैक वाले वर्जन में AWD और डुअल-मोटर सेटअप मिलने की उम्मीद है. इसकी ड्राइविंग रेंज करीब 450 किलोमीटर तक हो सकती है. अगर यह रेंज भारतीय बाजार में आने वाले मॉडल में भी मिलती है तो लंबी दूरी के सफर के लिए इसे इस्तेमाल करना आसान हो सकता है.

गाड़ी के डिजाइन में एक और दिलचस्प चीज इसका रियर हिस्सा है. इसमें टेलगेट पर एक बॉक्स लगाया गया है, जिसमें चार्जिंग केबल को रखा जा सकता है. इलेक्ट्रिक कार में चार्जिंग केबल को रखने के लिए अलग और आसानी से पहुंच वाले स्टोरेज की सुविधा जरूरी साबित हो सकती है. यह फीचर V23 को दूसरी कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक गाड़ियों से अलग भी बनाता है.

गाड़ी की कब होगी लॉन्चिंग?

बाहर से मजबूत और ऑफ-रोडिंग वाली SUV जैसा लुक देने वाली V23 का केबिन अंदर से काफी प्रीमियम नजर आता है. इसमें बड़े और चंकी बटन दिए गए हैं, जिससे इसका इंटीरियर थोड़ा रग्ड और अलग अंदाज वाला लगता है. केबिन का सबसे बड़ा आकर्षण 15.6 इंच की बड़ी टचस्क्रीन होगी.यह स्क्रीन कार के इंफोटेनमेंट और कई दूसरे फंक्शन को कंट्रोल करने में अहम भूमिका निभा सकती है.

iCaur V23 को 5-सीटर SUV के तौर पर पेश किया जा सकता है. भारतीय बाजार को ध्यान में रखते हुए कंपनी इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी जोड़ सकती है. इसका उद्देश्य इसे भारत में मौजूद प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUVs और ऑफ-रोडिंग वाली गाड़ियों के मुकाबले ज्यादा आकर्षक बनाना हो सकता है. भारतीय मॉडल में पैनोरमिक सनरूफ जैसे एक्स्ट्रा फीचर्स भी दिए जा सकते हैं.

iCaur V23 को भारत में अगले साल यानी 2027 में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है.हालांकि, इसकी सटीक लॉन्च डेट, कीमत और भारतीय मॉडल के अंतिम स्पेसिफिकेशन अभी सामने नहीं आए हैं. कंपनी के लिए V23 एक महत्वपूर्ण मॉडल हो सकती है, क्योंकि इसका डिजाइन, इलेक्ट्रिक पावरट्रेन और संभावित AWD सिस्टम इसे अलग पहचान दे सकता है.अगर कंपनी इसे सही कीमत और भारतीय जरूरतों के मुताबिक फीचर्स के साथ पेश करती है, तो यह JSW Motors के इलेक्ट्रिफाइड पोर्टफोलियो में एक अहम मॉडल बन सकती है.

यह भी पढ़ें:-

बिना ड्राइवर सड़क पर दौड़ने लगी गाड़ी, अंदर से हुई लॉक, इस शख्स ने बताई वजह