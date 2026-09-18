DUSU चुनाव: ABVP जीते या NSUI, किया ये काम तो मिलेगी सख्त सजा, HC का आदेश

दिल्ली यूनिवर्सिटी के में छात्र संघ चुनाव में प्रचार के दौरान हुई हिंसा और नियमों के उल्लंघन को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की बेंच ने शुक्रवार, 18 सितंबर को सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस और दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई. कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र को आपराधिक समाज में नहीं बदला जा सकता. गुरुवार को कोर्ट ने चेतावनी दी थी कि अगर पुलिस की कार्रवाई से वह संतुष्ट नहीं हुआ तो वोटों की गिनती और नतीजों की घोषणा पर रोक लगाई जा सकती है.

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस से पूछा कि इतनी बड़ी पुलिस फोर्स तैनात होने के बावजूद नॉर्थ कैंपस और उसके आसपास बिना नंबर प्लेट और उम्मीदवारों के नाम वाली गाड़ियों के काफिले को कैसे जाने दिया गया. कोर्ट ने कहा कि तस्वीरों से इनकार नहीं किया जा सकता. 10-20 कारों का बड़ा काफिला था, जिसमें उम्मीदवार कार की छत और बोनट पर खड़े थे. कोर्ट ने पूछा कि ऐसे काफिले से डर, आतंक और दबदबे की भावना पैदा होती है, इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए और इतनी फोर्स की तैनाती के बावजूद इसकी अनुमति कैसे दी गई.

RC भी जब्त की जाएंगी

DCP नॉर्थ ने जवाब दिया कि पुलिस लगातार गाड़ियों की चेकिंग कर रही है. वहीं ASG चेतन शर्मा ने कोर्ट को बताया कि 998 चालान किए गए हैं, वीडियो में दिखाई देने वाले लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं और RC भी जब्त की जाएंगी. उन्होंने बताया कि 6 FIR दर्ज हुई हैं और 4 गिरफ्तारियां हुई हैं. ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को लेकर 5737 चालान किए गए हैं.

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने शिक्षक पर हुए हमले का भी मुद्दा उठाया और पूछा कि क्या आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और क्या गिरफ्तार व्यक्ति छात्र है. ASG ने गिरफ्तारी की बात कही. कोर्ट ने पूछा कि इस कार्रवाई के बारे में कॉलेज अथॉरिटीज को बताया गया है या नहीं और संबंधित छात्रों के खिलाफ विश्वविद्यालय की ओर से क्या कार्रवाई की गई है. DU प्रशासन ने बताया कि छात्रों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं.

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इस पर कोर्ट ने कहा कि इन सभी उल्लंघनों के लिए सामूहिक चुनावी हर्जाना लगाया जाएगा. कोर्ट ने कहा कि लोगों ने अपने तरीके नहीं बदले हैं और पिछले चुनाव में पारित आदेश को देखने की जरूरत है. कोर्ट ने उस घटना का भी जिक्र किया, जिसमें चुनाव जीतने के बाद एक छात्र ने एक शिक्षक को थप्पड़ मारा था. कोर्ट ने कहा कि वह किसी संगठन के साथ अलग व्यवहार नहीं कर रहा है और सभी छात्र संगठनों को नोटिस जारी किया जा रहा है कि चुनावी नुकसान की सामूहिक भरपाई क्यों न कराई जाए.

हाईकोर्ट ने कहा कि सभी छात्र संगठनों और DUSU चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को कारण बताओ नोटिस जारी किए जाएंगे. कोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय से सभी छात्र संगठनों की सूची और चुनाव लड़ने वाले 140 उम्मीदवारों के नाम और पते उपलब्ध कराने को कहा.

सामूहिक चुनावी हर्जाना लगाने पर विचार

याचिकाकर्ता के वकील को निर्देश दिया गया कि चुनाव के दौरान नियमों के उल्लंघन को साबित करने वाले सभी संबंधित रिकॉर्ड और दस्तावेज एक जगह संकलित कर दो सप्ताह के भीतर कोर्ट में दाखिल किए जाएं. इन दस्तावेजों की प्रतियां सभी पक्षकारों, छात्र संगठनों और चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को भी दी जाएंगी. दस्तावेज मिलने के बाद छात्र संगठनों और उम्मीदवारों को जवाब दाखिल कर बताना होगा कि उनके खिलाफ उदाहरणात्मक हर्जाना क्यों न लगाया जाए. कोर्ट ने कहा कि वह सिर्फ छात्रों पर ही नहीं, बल्कि छात्र संगठनों पर भी सामूहिक चुनावी हर्जाना लगाने पर विचार कर रहा है.

कोर्ट ने कहा कि DUSU चुनाव के दौरान छात्रों, उम्मीदवारों और छात्र संगठनों की ओर से नियमों का उल्लंघन सामने आया है और कुछ गतिविधियां सीधे तौर पर अपराध की श्रेणी में आती हैं. कोर्ट ने कहा कि लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों का बार-बार और खुले तौर पर उल्लंघन किया जा रहा है. कोर्ट ने कहा कि मौजूदा स्थिति पर हर संभव तरीके से रोक लगाना जरूरी है.

दिल्ली पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए कोर्ट ने कहा कि चुनाव के दौरान कानून और चुनाव संबंधी नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, कई FIR दर्ज हुई हैं, गाड़ियां जब्त की गई हैं और कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है. कोर्ट ने निर्देश दिया कि जिन मामलों में पुलिस ने आपराधिक कार्रवाई शुरू की है, उन्हें पूरी गंभीरता से आगे बढ़ाया जाए और कानूनी कार्रवाई को उसके अंतिम नतीजे तक पहुंचाया जाए. हालांकि कोर्ट ने कहा कि अभी तक दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रशासनिक कार्रवाई और दिल्ली पुलिस की कार्रवाई से चुनाव के दौरान हंगामा, गुंडागर्दी और गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल लोगों में कोई खास डर पैदा होता नहीं दिख रहा है.

विजय जुलूस पर पूरी तरह रोक

दिल्ली हाईकोर्ट ने DUSU चुनाव के बाद किसी भी तरह के विजय जुलूस पर पूरी तरह रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा कि नतीजे घोषित होने के बाद कोई भी उम्मीदवार, छात्र, समर्थक या कोई अन्य व्यक्ति विजय जुलूस नहीं निकाल सकेगा. यह रोक सिर्फ दिल्ली की सड़कों पर ही नहीं, बल्कि यूनिवर्सिटी कैंपस और हॉस्टलों के अंदर भी लागू होगी. NSUI के वकील ऋषभ रंजन ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि जीत के बाद कोई विजय जुलूस नहीं निकाला जाएगा.

ASG ने कहा कि पुलिस भी इसी तरह का आदेश चाहती है, क्योंकि कैंपस और हॉस्टल के भीतर मौजूद कुछ तत्व वहां भी हंगामा करते हैं. कोर्ट ने कहा कि विजय जुलूस न निकले, यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की होगी. आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ छात्रों पर आपराधिक और प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी और कोर्ट के आदेश का उल्लंघन अदालत की अवमानना भी माना जाएगा.

हाईकोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय और अन्य संबंधित अथॉरिटीज को निर्देश दिया कि लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों और समय-समय पर जारी किए गए कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन न हो, इसके लिए हर जरूरी कदम उठाए जाएं. MCD समेत संबंधित अथॉरिटीज को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि सार्वजनिक संपत्ति को कोई नुकसान न पहुंचे और उल्लंघन मिलने पर संबंधित एजेंसी तत्काल कार्रवाई करे. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और DU प्रशासन को चुनाव से जुड़े मामलों में जरूरी निवारक कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया.