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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड‘राम से ज्यादा कृष्ण लगते हैं’, 'रामायण' में रणबीर कपूर की कास्टिंग पर रामानंद सागर के पोते ने फिर उठाए सवाल

‘राम से ज्यादा कृष्ण लगते हैं’, 'रामायण' में रणबीर कपूर की कास्टिंग पर रामानंद सागर के पोते ने फिर उठाए सवाल

'रामायण' में रणबीर कपूर भगवान राम के रोल में नजर आएंगे. वहीं रामानंद सागर के पोते शिव सागर ने फिल्म में रणबीर की कास्टिंग पर चिंता जताई है और कहा है कि वे कृष्ण ज्यादा लगते हैं.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 18 Sep 2026 01:38 PM (IST)
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नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' में रणबीर कपूर भगवान राम के रोल में नजर आएंगे. जहां इस रोल के लिए रणबीर कपूर का चुना जाना कुछ लोगों को पसंद आया है तो कुछ ने इस फ़ैसले की आलोचना भी की. वहीं इस मच अवेटेड फिल्म के रिलीज़ होने में बस कुछ ही महीने बचे हैं, लेकिन एक्टर के कास्टिंग को लेकर बहस अब भी जारी है. वहीं मशहूर फिल्ममेकर रामानंद सागर के पोते शिव सागर ने एक बार फिर भगवान राम के रोल के लिए रणबीर कपूर की कास्टिंग पर सवाल खड़े किए हैं.

रणबीर कपूर की कास्टिंग को लेकर जाहिर की चिंता
रामानंद सागर ने 1987 की मोस्ट पॉपुलर टीवी सीरीज 'रामायण' बनाई थी जो आज भी लोगों को बेहद पसंद है. वहीं 'वैरायटी इंडिया' से बातचीत में रामानंद सगार के पोते शिव सागर ने रणबीर कपूर की कास्टिंग को लेकर अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि यह एक्टर भगवान राम के बजाय भगवान कृष्ण के रोल के लिए ज़्यादा सही रहते.

उन्होंने कहा,"मेरे लिए, भगवान राम 'मर्यादा पुरुषोत्तम' का प्रतीक हैं, यानी गुण, गरिमा, संयम और आदर्श आचरण की मिसाल. भगवान राम के बारे में मेरी समझ भगवान कृष्ण से काफी अलग है.  कृष्ण चंचल, शरारती और लीलाओं से भरे हैं, जबकि राम में एक तरह की गंभीरता, अनुशासन और शांति है."

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‘रणबीर कपूर राम से ज्यादा कृष्ण लगते हैं’
शिव सागर ने ये भी क्लियर किया कि उनकी ये स्टेटमेंट का मतलब . नहीं है कि वे रणबीप कपूर की एक्टिंग की काबिलियत पर सवाल उठा रहे हैं. उन्होंने आगे कहा, "मुझे लगता है कि रणबीर में एक एक्टर के तौर पर ऐसे गुण हैं जो शायद भगवान कृष्ण जैसे किरदार के लिए बहुत अच्छे रहेंगे.


‘राम से ज्यादा कृष्ण लगते हैं’, 'रामायण' में रणबीर कपूर की कास्टिंग पर रामानंद सागर के पोते ने फिर उठाए सवाल

 लेकिन जब मैं भगवान राम के बारे में सोचता हूं, तो मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नजर आता है जो ज्यादा संयमित, गंभीर और अंदर से शांत हो. यह रणबीर की एक्टिंग काबिलियत पर कोई टिप्पणी नहीं है, यह उस खास इमेज और स्वभाव के बारे में है जो मैं भगवान राम के साथ जोड़ता हूं."

'रामायण: पार्ट 1' कब होगी रिलीज?
बता दें कि नितेश तिवारी की 'रामायण: पार्ट 1' में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता, यश रावण और अरुण गोविल दशरथ की भूमिका में नजर आएंगें. जबकि रवि दुबे लक्ष्मण और सनी देओल हनुमान के रोल में दिखेंगे. यह फिल्म दिवाली के मौके पर 8 नवंबर को भारत में दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी. वहीं इसका दूसरा पाल साल 2027 की दिवाली पर आने की उम्मीद है. 

ये भी पढ़ें:-'मिर्जापुर द मूवी' ने 14वें दिन भी की धाकड़ कमाई, तोड़े अक्षय और आमिर की फिल्मों के रिकॉर्ड

Published at : 18 Sep 2026 01:38 PM (IST)
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Ranbir Kapoor Ramayana Part 1
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