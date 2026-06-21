भारतीय नौसेना ने समुद्र की गहराई में किया योग, नजारा देख हैरान रह गई दुनिया- वीडियो वायरल

इंटरनेशनल योग डे 2026 के मौके पर भारतीय नौसेना ने वो कर दिखाया है, जिसकी कल्पना भी कोई आम इंसान नहीं कर सकता. जहां लोग जमीन पर ठीक से बैलेंस नहीं बना पाते, वहीं हमारे जांबाज नौसैनिकों ने समंदर की अगाध गहराइयों में, पानी के भारी दबाव के बीच, एक साथ मिलकर ऐसे योग आसन किए कि पूरी दुनिया दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो गई है. INS सातवाहन के 40 वीर जवानों ने पानी के नीचे जो अनुशासन, सांसों पर नियंत्रण और मानसिक संतुलन का हैरतअंगेज नजारा पेश किया है, उसने साबित कर दिया है कि भारतीय सेना के हौसलों के आगे समंदर भी घुटने टेक देता है.

पानी के नीचे 40 जवानों का अद्भुत पराक्रम

इस हैरतअंगेज इवेंट का आयोजन INS सातवाहन पर किया गया, जिसका नेतृत्व लेफ्टिनेंट कमांडर आरुष शर्मा और नौसेना के इन-हाउस योग गुरुओं ने किया. पानी के अंदर योग करना कोई बच्चों का खेल नहीं था, क्योंकि वहां हर पल बॉडी बैलेंस बिगड़ने और सांस उखड़ने का डर रहता है. इसके बावजूद, 40 नौसैनिकों ने पानी के नीचे एक साथ, एक ही ताल में बेहद मुश्किल योग मुद्राएं कीं. जवानों ने अपनी गजब की एकाग्रता, गजब के स्टैमिना और मानसिक शांति का परिचय देते हुए इस कठिन टास्क को बेहद आसानी से पूरा कर लिया.

As a run up to the

International Day of Yoga 2026, INS Satvahana conducted a unique session of Underwater Yoga on 20 Jun 26.



The event had 40 participants from the unit, who demonstrated remarkable breath control, concentration, endurance and composure while performing a series… pic.twitter.com/d6v2IuEri6 — INS Satavahana (@IN_Satavahana) June 20, 2026

"वन अर्थ, वन हेल्थ" थीम और हाई-प्रेशर ट्रेनिंग

भारतीय नौसेना ने बताया कि इस बार इंटरनेशनल डे ऑफ योग की थीम "योगा फॉर वन अर्थ, वन हेल्थ" रखी गई है और यह आयोजन इसी का हिस्सा था. नौसेना के मुताबिक, इस खास सेशन का मकसद यह दिखाना था कि कैसे योग के जरिए मुश्किल से मुश्किल और हाई-प्रेशर वाले माहौल में भी खुद को शांत और एक्टिव रखा जा सकता है. आजकल नौसेना अपने जवानों की ट्रेनिंग में योग और वेलनेस को तेजी से शामिल कर रही है, ताकि समंदर के चुनौतीपूर्ण माहौल में भी सैनिक शारीरिक और मानसिक रूप से हमेशा चुस्त-दुरुस्त और ऑपरेशन के लिए तैयार रहें.

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सोशल मीडिया पर आया तारीफों का तूफान

जैसे ही इस अंडरवॉटर योग की तस्वीरें और वीडियो सामने आए, सोशल मीडिया पर यूजर्स दीवाने हो गए. एक यूजर ने लिखा, "ये सिर्फ हमारी नौसेना ही कर सकती है, जय हिंद." वहीं दूसरे यूजर ने कमेंट किया, "पानी के अंदर ऐसा बैलेंस और सांसों पर ऐसा कंट्रोल देखना रोंगटे खड़े कर देने वाला है." एक्स पर लोग इसे 'नेक्स्ट लेवल फिटनेस' बता रहे हैं और लिख रहे हैं कि भारतीय जवानों ने प्राचीन योग विज्ञान को एक नए और आधुनिक मुकाम पर पहुंचा दिया है.

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