बीच सड़क सांड की गोद में सोता दिखा शख्स, वीडियो देख यूजर्स बोले- ये सिर्फ भारत में हो सकता है 

Viral Video: सोशल मीडिया पर आए दिन कई तरह के वीडियो वायरल होते रहते हैं, जिन्हें देखकर कई बार लोग हैरान हो जाते हैं, तो कई बार अपनी हंसी नहीं रोक पाते हैं. इस बार भी ऐसा ही एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे. वायरल हो रही क्लिप में एक शख्स सड़क के बीचो-बीच आराम से सोता नजर आ रहा है और सबसे हैरानी की बात यह है कि उसका सिर एक सांड की गोद में टिका हुआ है. वहीं सांड भी बिना किसी रिएक्शन के शांत बैठा रहता है. इस अनोखे नजारे को देखकर इंटरनेट यूजर्स तरह-तरह की मजेदार कमेंट कर रहे हैं.

सांड की गोद में चैन से सोता दिखा शख्स

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @TARUNspeakss नाम के अकाउंट से वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क के बीचों-बीच एक सांड बैठा हुआ है और एक शख्स इसका सहारा लेकर गहरी नींद में सो रहा है. आसपास से लोग और वाहन गुजरते रहते हैं, लेकिन न तो सांड अपनी जगह से उठता है और नहीं सो रहा शख्स. दोनों की बेफिक्री ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया और यह मजेदार वीडियो तेजी से वायरल हो गया. इसके अलावा कमेंट सेक्शन के अनुसार यह वीडियो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का बताया जा रहा है. इस वीडियो को देखकर कई लोग इसे भारत की अनोखी तस्वीर बता रहे हैं तो कुछ यूजर्स ने इस पर मजेदार मीम्स और चुटकुले भी कमेंट किए हैं.

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India is just so random bro😭😭 Bro is literally sleeping in Bull’s lap😂😂 pic.twitter.com/qNgvi0z6Tt — Tarun Gautam (@TARUNspeakss) July 8, 2026

सोशल मीडिया पर लोगों ने दिए मजेदार रिएक्शन

इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स कई मजेदार कमेंट्स करते हुए दिखाई दिए, इस वीडियो को देखकर एक यूजर ने कमेंट किया लगता है दोनों ट्रेडर है, इसलिए सड़क पर आ गए. वहीं दूसरे ने मजाक के अंदाज में कहा दोनों सड़क के बीचों-बीच बस चिल कर रहे हैं. एक और यूजर ने कमेंट सेक्शन में लिखा है लगता है दोनों ही नशे में है. वहीं एक दूसरा यूजर कमेंट करता है सड़क के बीचो-बीच इससे आरामदायक तकिया शायद ही कोई हो.

वहीं एक यूजर कमेंट करता है भारत नए लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है. एक और यूजर मजाक के अंदाज में कमेंट करता है सांड कह रहा होगा, मेरा बच्चा है तू तो वहीं दूसरा यूजर कमेंट करता है लगता है दोनों रात 2 बजे तक पार्टी करके आए हैं. एक और यूजर कमेंट सेक्शन में कहता है अब सड़क पर बैठे सांड को देखकर कोई हैरान नहीं होता, बल्कि उसके साथ सो रहा इंसान ही अजीब लग रहा है. एक यूजर ने कमेंट में लिखा दोनों मोह माया से ऊपर उठ चुके हैं. लास्ट में एक और यूजर कमेंट करता है अगर गाय मां है, तो सांड बाप हुआ, यह तो अपने बाप की गोद में सो रहा है.

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