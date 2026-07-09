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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगबीच सड़क सांड की गोद में सोता दिखा शख्स, वीडियो देख यूजर्स बोले- ये सिर्फ भारत में हो सकता है 

बीच सड़क सांड की गोद में सोता दिखा शख्स, वीडियो देख यूजर्स बोले- ये सिर्फ भारत में हो सकता है 

Viral Video: वायरल हो रही क्लिप में एक शख्स सड़क के बीच सोता नजर आ रहा है और सबसे हैरानी की बात यह है कि उसका सिर एक सांड की गोद में टिका हुआ है. वहीं सांड भी बिना किसी रिएक्शन के शांत बैठा रहता है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 09 Jul 2026 03:10 PM (IST)
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Viral Video: सोशल मीडिया पर आए दिन कई तरह के वीडियो वायरल होते रहते हैं, जिन्हें देखकर कई बार लोग हैरान हो जाते हैं, तो कई बार अपनी हंसी नहीं रोक पाते हैं. इस बार भी ऐसा ही एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे. वायरल हो रही क्लिप में एक शख्स सड़क के बीचो-बीच आराम से सोता नजर आ रहा है और सबसे हैरानी की बात यह है कि उसका सिर एक सांड की गोद में टिका हुआ है. वहीं सांड भी बिना किसी रिएक्शन के शांत बैठा रहता है. इस अनोखे नजारे को देखकर इंटरनेट यूजर्स तरह-तरह की मजेदार कमेंट कर रहे हैं.

सांड की गोद में चैन से सोता दिखा शख्स  

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @TARUNspeakss नाम के अकाउंट से वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क के बीचों-बीच एक सांड बैठा हुआ है और एक शख्स इसका सहारा लेकर गहरी नींद में सो रहा है. आसपास से लोग और वाहन गुजरते रहते हैं, लेकिन न तो सांड अपनी जगह से उठता है और नहीं सो रहा शख्स. दोनों की बेफिक्री ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया और यह मजेदार वीडियो तेजी से वायरल हो गया. इसके अलावा कमेंट सेक्शन के अनुसार यह वीडियो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का बताया जा रहा है. इस वीडियो को देखकर कई लोग इसे भारत की अनोखी तस्वीर बता रहे हैं तो कुछ यूजर्स ने इस पर मजेदार मीम्स और चुटकुले भी कमेंट किए हैं.   

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सोशल मीडिया पर लोगों ने दिए मजेदार रिएक्शन

इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स कई मजेदार कमेंट्स करते हुए दिखाई दिए, इस वीडियो को देखकर एक यूजर ने कमेंट किया लगता है दोनों ट्रेडर है, इसलिए सड़क पर आ गए. वहीं दूसरे ने मजाक के अंदाज में कहा दोनों सड़क के बीचों-बीच बस चिल कर रहे हैं. एक और यूजर ने कमेंट सेक्शन में लिखा है लगता है दोनों ही नशे में है. वहीं एक दूसरा यूजर कमेंट करता है सड़क के बीचो-बीच इससे आरामदायक तकिया शायद ही कोई हो.

वहीं एक यूजर कमेंट करता है भारत नए लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है. एक और यूजर मजाक के अंदाज में कमेंट करता है सांड कह रहा होगा, मेरा बच्चा है तू तो वहीं दूसरा यूजर कमेंट करता है लगता है दोनों रात 2 बजे तक पार्टी करके आए हैं. एक और यूजर कमेंट सेक्शन में कहता है अब सड़क पर बैठे सांड को देखकर कोई हैरान नहीं होता, बल्कि उसके साथ सो रहा इंसान ही अजीब लग रहा है. एक यूजर ने कमेंट में लिखा दोनों मोह माया से ऊपर उठ चुके हैं. लास्ट में एक और यूजर कमेंट करता है अगर गाय मां है, तो सांड बाप हुआ, यह तो अपने बाप की गोद में सो रहा है.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 09 Jul 2026 03:10 PM (IST)
Tags :
VIRAL VIDEO Man Sleeping On Bull Viral Video Man Sleep In Bulls Lap Raipur Bull Video
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