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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगCab Driver Viral Video: 'सिगरेट तो पिऊंगा'... कैब में यात्री की जिद, ड्राइवर ने किया कुछ ऐसा कि वीडियो हुआ वायरल

Cab Driver Viral Video: 'सिगरेट तो पिऊंगा'... कैब में यात्री की जिद, ड्राइवर ने किया कुछ ऐसा कि वीडियो हुआ वायरल

Cab Driver Viral Video: वीडियो में एक यात्री कैब के अंदर बैठकर सिगरेट जलाता है. इस पर ड्राइवर उसे ऐसा करने से रोकता है, लेकिन यात्री यह कहकर अपनी बात पर अड़ जाता है कि वह किराया दे रहा है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 09 Jul 2026 04:32 PM (IST)
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Cab Driver Viral Video: आज के समय में ऑनलाइन कैब बुक करना लोगों की डेली लाइफ का हिस्सा बन गया है. इससे जुड़े कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर अक्सर वायरल होते रहते हैं. कभी किसी कैब ड्राइवर की मोटिवेशनल कहानी लोगों का दिल जीत लेती है, तो कभी यात्री और ड्राइवर के बीच हुए विवाद चर्चा का विषय बन जाते हैं. इसी तरह इन दिनों एक कैब ड्राइवर और यात्री के बीच हुई बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर लोग जमकर अपनी राय दे रहे हैं.  

वीडियो में एक यात्री कैब के अंदर बैठकर सिगरेट जलाता है. इस पर ड्राइवर उसे ऐसा करने से रोकता है, लेकिन यात्री यह कहकर अपनी बात पर अड़ जाता है कि वह किराया दे रहा है, इसलिए उसे सिगरेट पीने से कोई नहीं रोक सकता है. इसके बाद ड्राइवर जो फैसला लेता है, उसी की सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है. कई लोग ड्राइवर को सपोर्ट कर रहे हैं और यूजर्स का मानना है कि ड्राइवर ने अपनी इज्जत और नियमों दोनों का सम्मान किया. 

कैब में यात्री की जिद, ड्राइवर ने किया कुछ ऐसा

यह वीडियो एक्स पर Lakshay Mehta नाम के यूजर ने शेयर किया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक यात्री कैब के अंदर बैठकर सिगरेट जला लेता है. इस पर कैब ड्राइवर उससे कहता है, सर, क्या आपने सिगरेट जलाने से पहले मुझसे पूछा था, मेरी गाड़ी में स्मोकिंग की अनुमति नहीं है. ड्राइवर की बात सुनकर यात्री नाराज हो जाता है और कहता है कि यह कोई प्राइवेट कार नहीं बल्कि टैक्सी है, इसलिए ड्राइवर उसे रोक नहीं सकता है. यात्री कहता है, ये तो टैक्सी है, आप कौन होते हैं मना करने वाले, पैसे तो दे रहे हैं. 

ड्राइवर ने तुरंत राइड कैंसिल कर दी

यात्री की बात सुनने के बाद भी ड्राइवर पीछे नहीं हटता है. वह शांत तरीके से जवाब देता है कि वह यह राइड रद्द कर रहा है. ड्राइवर कहता है, मैं राइड कैंसिल कर रहा हूं. मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए. कृपया मेरी गाड़ी से बाहर उतर जाइए. मैं टैक्सी ड्राइवर हूं, आपका नौकर नहीं, इसके बाद वीडियो में ड्राइवर यात्री से कैब से उतरने के लिए कहता है. वह साफ करता है कि वह किराया छोड़ सकता है, लेकिन अपनी गाड़ी के अंदर किसी को उसकी इच्छा के खिलाफ धूम्रपान नहीं करने देगा. 

यह भी पढ़ें - Viral Video: बाढ़ में फंसे वाहनों को धक्का देकर निकालता दिखा स्पाइडरमैन, यूजर्स बोले- Spiderman- Never Getting Home

सोशल मीडिया पर लोगों ने क्या कहा?

वीडियो वायरल होने के बाद इस पर बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी राय दी. कई यूजर्स ने ड्राइवर के फैसले की तारीफ की और कहा कि किराया देने का मतलब यह नहीं होता कि यात्री नियमों की अनदेखी कर सकता है. कई लोगों का कहना था कि कैब ड्राइवर ने अपने काम का सम्मान बनाए रखा. वहीं कुछ यूजर्स ने लिखा कि ड्राइवर और यात्रियों, दोनों को एक-दूसरे की बात सम्मान के साथ सुननी चाहिए. 

कुछ लोगों ने ड्राइवर के रवैये पर भी सवाल उठाए

कुछ यूजर्स का मानना था कि ड्राइवर को शुरुआत में थोड़ा शांत और सही तरीके से यात्री से सिगरेट बुझाने के लिए कहना चाहिए था. उनके अनुसार, अगर यात्री फिर भी नहीं मानता, तब राइड रद्द करने का फैसला लिया जा सकता था. कुछ लोगों ने यह भी कहा कि ग्राहक से बात करने का तरीका थोड़ा अलग होता, तो शायद विवाद बढ़ता ही नहीं, कई लोगों ने ड्राइवर के फैसले को पूरी तरह सही बताया. 

यह भी पढ़ें - Viral Video: 11 हजार सिक्कों का अंबार लेकर बाइक खरीदने पहुंचा ये शख्स, वीडियो देख उड़े यूजर्स के होश

Published at : 09 Jul 2026 04:32 PM (IST)
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