शादियां हमेशा से खुशियों, रौनक और यादगार पलों का मौका होती हैं, लेकिन जब शादी किसी बड़े नेता के परिवार में हो, तो उसका अंदाज कुछ अलग ही होता है. इंदौर में हाल ही में हुई एक ऐसी ही शादी इन दिनों लोगों के बीच चर्चा का केंद्र बनी हुई है. जिसकी वजह है इस शादी की भव्यता, शानदार इंतजाम और खास तौर पर करोड़ों रुपये जैसी लगने वाली आतिशबाजी, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया.

यह शादी इंदौर से भाजपा विधायक राकेश गोलू शुक्ला के बेटे की थी. शादी का आयोजन इतना भव्य था कि लोग दूर-दूर से सिर्फ इसे देखने के लिए पहुंच गए. सोशल मीडिया पर इसके वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं और लोग इसे बड़े-बड़े सेलेब्रिटी वेडिंग से भी ज्यादा शानदार बता रहे हैं.

70 लाख रुपये की आतिशबाजी

इस शादी की सबसे बड़ी खासियत रही जयमाल के समय की गई भव्य आतिशबाजी है. बताया जा रहा है कि सिर्फ पटाखों और आतिशबाजी पर करीब 70 लाख रुपये खर्च किए गए. जैसे ही आतिशबाजी शुरू हुई, पूरा आसमान रंग-बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा. कई मिनट तक चली इस आतिशबाजी ने शादी में मौजूद मेहमानों के साथ-साथ आसपास के लोगों को भी अपनी ओर खींच लिया. तेज आवाज, चमकती रोशनी और अलग-अलग डिजाइन के पटाखों ने ऐसा माहौल बना दिया, मानो कोई बड़ा राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम चल रहा हो. बहुत से लोग तो सिर्फ आतिशबाजी देखने के लिए ही वहां इकट्ठा हो गए.

इंदौर से भाजपा विधायक गोलू शुक्ला के बेटे की शादी में 70 लाख की सिर्फ आतिशबाजी की गई। शादी की भव्यता ऐसी थी कि दूर-दूर से लोग आए थे शादी को देखने pic.twitter.com/1VpmG9o3C4 — The News Basket (@thenewsbasket) December 14, 2025

फिल्मी सेट जैसी सजावट और शानदार इंतजाम

शादी का पूरा आयोजन किसी फिल्म के सेट से कम नहीं लग रहा था. शादी स्थल को खास थीम के साथ सजाया गया था. शानदार लाइटिंग, खूबसूरत फूलों की सजावट और मॉर्डन डिजाइन ने पूरे माहौल को और भी खास बना दिया. स्थानीय लोगों के साथ-साथ आसपास के इलाकों से भी बड़ी संख्या में लोग इस शादी को देखने पहुंचे. कई लोगों ने बताया कि उन्होंने इससे पहले इंदौर में इतनी भव्य शादी कभी नहीं देखी.

सोशल मीडिया पर वीडियो हुए वायरल

शादी की आतिशबाजी और भव्य आयोजन के कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. ये वीडियो X पर @thenewsbasket नाम के अकाउंट से शेयर किए गए, जिन्हें हजारों लोगों ने लाइक और शेयर किया.

वीडियो देखकर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ लोग इस शादी को शानदार और यादगार बता रहे हैं, तो कुछ लोग खर्च को लेकर सवाल भी उठा रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि अंबानी की शादी भी इसके सामने फीकी लग रही है.

