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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगहज के सफर में छलका प्यार! बुजुर्ग हाजी ने महिला कैंप में जाकर पत्नी को दिया गुलाब, वायरल हुआ दिल छू लेने वाला पल

हज के सफर में छलका प्यार! बुजुर्ग हाजी ने महिला कैंप में जाकर पत्नी को दिया गुलाब, वायरल हुआ दिल छू लेने वाला पल

महिला टेंट में कई महिला तीर्थयात्री आराम कर रही हैं. इसी दौरान सफेद पारंपरिक लिबास और सिर पर टोपी पहने एक बुजुर्ग इंडोनेशियाई शख्स हाथ में गुलाब का फूल लिए टेंट के अंदर दाखिल होते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 07 Jun 2026 03:57 PM (IST)
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कहते हैं कि प्यार जताने की कोई उम्र नहीं होती और जब इरादा सच्चा हो, तो पवित्र और धार्मिक माहौल में भी साथी के चेहरे पर मुस्कान लाने का तरीका ढूंढ ही लिया जाता है. इन दिनों सोशल मीडिया पर पवित्र हज यात्रा का एक ऐसा ही दिल छू लेने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में इंडोनेशिया के एक बुजुर्ग हाजी ने अपनी पत्नी के प्रति जो प्यार और सम्मान दिखाया है, उसे देखकर इंटरनेट की जनता भावुक हो उठी है. उन्होंने सभी परंपराओं और संकोच को किनारे रखकर अपनी बेगम को एक बेहद प्यारा सरप्राइज दिया.

चुपके से पहुंचे महिला कैंप, हाथ में था खूबसूरत गुलाब

वायरल हो रहे इस वीडियो में नजर आ रहा है कि हज यात्रियों के लिए बने एक महिला टेंट में कई महिला तीर्थयात्री आराम कर रही हैं. इसी दौरान सफेद पारंपरिक लिबास और सिर पर टोपी पहने एक बुजुर्ग इंडोनेशियाई शख्स हाथ में गुलाब का फूल लिए टेंट के अंदर दाखिल होते हैं.  बुजुर्ग हाजी को हाथ में फूल लेकर टेंट में आते देख वहां बैठी दूसरी महिलाएं हैरान हो जाती हैं और मुस्कुराने लगती हैं. वह बुजुर्ग सीधे आगे बढ़ते हैं और जमीन पर आराम कर रही अपनी बेगम के सामने जाकर बड़े ही प्यार से वह गुलाब का फूल उन्हें थमा देते हैं.

 
 
 
 
 
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बेगम की मुस्कान ने जीता इंटरनेट का दिल, दूसरी महिलाएं भी हुईं खुश

जैसे ही बुजुर्ग ने अपनी पत्नी को यह सरप्राइज गिफ्ट दिया, पत्नी के चेहरे पर जो शर्मीली और प्यारी सी मुस्कान आई, उसने पूरे सोशल मीडिया का दिल जीत लिया. उनके आस-पास बैठी अन्य साथी महिलाएं भी इस खूबसूरत पल को देखकर खुशी से ताली बजाने लगीं और मुस्कुरा उठीं. वीडियो में दावा किया जा रहा है कि एक इंडोनेशियाई तीर्थयात्री ने अपनी पत्नी को वीमेन कैंप के अंदर जाकर फूल देकर सरप्राइज किया, जिससे इंटरनेट पर एक बेहद भावुक और प्यारा पल बन गया.

यह भी पढ़ें: Seema Haider Viral Video: सीमा हैदर के बर्थडे पर सचिन ने गिफ्ट कर दी कार, आंखों पर पट्टी बांधकर दिया सरप्राइज; देखें वीडियो 

सोशल मीडिया पर लोग बोले "नजर न लगे इस जोड़ी को"

यह वीडियो इस समय इंटरनेट पर कपल गोल्स की नई मिसाल बन चुका है. लोग इस बुजुर्ग जोड़े पर जमकर प्यार बरसा रहे हैं और कमेंट सेक्शन में तारीफों की बाढ़ आ गई है. एक यूजर ने भावुक होकर लिखा, "पवित्र सफर पर प्यार का इतना पवित्र नजारा. इस बुजुर्ग कपल ने साबित कर दिया कि मोहब्बत उम्र और वक्त की मोहताज नहीं होती." दूसरे यूजर ने चुटकी लेते हुए और तारीफ करते हुए लिखा, "चाचा ने तो इस उम्र में भी रोमांस के मामले में युवाओं को पीछे छोड़ दिया. बेगम के चेहरे की खुशी अनमोल है."

यह भी पढ़ें: घर में दम घुटता है साहब! मुंबई में बोरी बिछाकर खुले मैदान में सोने को मजबूर हुए मजदूर, वायरल वीडियो ने झकझोरा

Published at : 07 Jun 2026 03:57 PM (IST)
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