शादी ब्याह हो और उसमें प्री-वेडिंग फंक्शन न हो ऐसा कैसे हो सकता है. परिवार के साथ किया जाने वाला सबसे खास प्री-वेडिंग होता है हल्दी फंक्शन जिसे हर कोई धूम धाम से निभाता है. ऐसे में हल्दी फंक्शन का ड्रेस कोड भी होता है जिसके तहत सभी मेहमानों को पीले रंग के कपड़े पहनकर आना होता है. लेकिन किसी के पास पीले कपड़े न हों तो? इसी का एक सस्ता जुगाड़ वायरल वीडियो में दिखाया गया है जहां एक शख्स पीले कपड़े न होने की स्थिति में ब्लिंकिट की ड्रेस पहनकर हल्दी फंक्शन में पहुंच गया. वीडियो देखकर आपकी भी हंसी नहीं रुकेगी.

हल्दी फंक्शन में ब्लिंकिट की ड्रेस पहन पहुंचा शख्स

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक हल्दी फंक्शन की तैयारी की गई है और इसी के तहत काफी मेहमान वहां जमा हुए हैं. जैसा कि दस्तूर होता है कि हर मेहमान को हल्दी फंक्शन में पीले रंग के कपड़े पहनकर आना होता है. लेकिन एक भाई साहब के पास शायद पीले कपड़ों की शॉर्टेज थी तो ये भाई फंक्शन में ब्लिंकिट की ड्रेस पहनकर पहुंच गए. जी हां, आपने सही पढ़ा. ब्लिंकिट की ड्रेस में जैसे ही शख्स ने हल्दी फंक्शन में एंट्री मारी सभी मेहमान बस देखते रह गए.

देखते रहे मेहमान, मजे लेता रहा शख्स

वीडियो में दिख रहा है कि शख्स को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि उसने ब्लिंकिट की ड्रेस पहनी है. वो तो बस अपने ही अंदाज में लोगों से मिल रहा है, ढोल नगाड़े वालों संग मस्ती कर रहा है और अपने कजिन के साथ तस्वीरें ले रहा है. बाकी के फंक्शन को भी शख्स इसी ड्रेस में पूरा करता है और लोग हैरत भरी नजर से उसे देखते रह जाते हैं. वीडियो अब इंटरनेट पर वायरल है और लोग इसे लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

खुद ब्लिंकिट ने वीडियो पर दिया रिएक्शन

वीडियो को vasudevahimank नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. इतना ही नहीं खुद ब्लिंकिट ने भी कमेंट करते हुए लिखा...भाई हीरो लग रहे हो एक दम. एक और यूजर ने लिखा...भाई 2050 में जी रहा है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...बड़े खतरनाक लोग हैं भाई.

