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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगमां ने मांगी मदद, ट्रेन के पैंट्री स्टाफ ने 5 मिनट में पकाया ओट्स, दिल जीत रहा वीडियो

मां ने मांगी मदद, ट्रेन के पैंट्री स्टाफ ने 5 मिनट में पकाया ओट्स, दिल जीत रहा वीडियो

महिला ने संकोच के साथ पैंट्री स्टाफ से पूछा कि क्या वे उसके मासूम बच्चे के लिए यह ओट्स पका देंगे? फिर क्या था, रेलवे कर्मचारियों ने बिना एक पल गंवाए मुस्कुराते हुए ओट्स का पैकेट अपने हाथ में लिया.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 06 Oct 2026 03:26 PM (IST)
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बिहार से बेंगलुरु जा रही एक मां के लिए ट्रेन का सफर तब यादगार बन गया, जब 2 साल के मासूम की भूख देखकर रेलवे के पैंट्री स्टाफ का दिल पिघल गया और उन्होंने मिनटों में कुछ ऐसा कर दिया जिसकी तारीफ पूरे इंटरनेट पर हो रही है.

अक्सर ट्रेन की लंबी यात्रा में छोटे बच्चों को संभालना और उनके खाने-पीने का ख्याल रखना किसी जंग से कम नहीं होता. ऐसा ही कुछ हाल बिहार से बेंगलुरु जा रही एक महिला का भी था. महिला ने अपने 2 साल के बच्चे के लिए घर से ही ओट्स का एक पैकेट और छोटा सा बर्तन साथ रख लिया था, ताकि बच्चे को बाहर का उल्टा-सीधा खाना न खिलाना पड़े. शाम ढलते ही जब बच्चे को भूख लगी, तो महिला घबराते हुए सीधे ट्रेन के पैंट्री कार में पहुंच गई.

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पैंट्री स्टाफ का कमाल, 5 मिनट में 'ओट्स' तैयार

महिला ने बेहद संकोच के साथ पैंट्री स्टाफ से पूछा कि क्या वे उसके मासूम बच्चे के लिए यह ओट्स पका देंगे? फिर क्या था, रेलवे कर्मचारियों ने बिना एक पल गंवाए मुस्कुराते हुए ओट्स का पैकेट अपने हाथ में लिया. पैंट्री स्टाफ ने न सिर्फ खुशी-खुशी मदद की, बल्कि महज 5 मिनट के अंदर गरमा-गरम ओट्स बनाकर मां के हाथों में थमा दिया.

 
 
 
 
 
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इंटरनेट पर तारीफों की बौछार, मंत्री जी को कहा थैंक्स

रेलकर्मियों के इस हमदर्दी भरे रवैये ने महिला का दिल जीत लिया. महिला ने इस खूबसूरत लम्हे को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और भारतीय रेलवे को शुक्रिया कहा. महिला की यह पोस्ट देखते ही देखते इंटरनेट पर वायरल हो गई, जिसे देखकर लोग कह रहे हैं- "कानून और नियम अपनी जगह हैं, लेकिन इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता."

यह भी पढ़ें: कचरा छोटा, सीख बड़ी... दादर स्टेशन पर यात्रियों ने बैग में रखा कूड़ा

यूजर्स बोले, वीडियो देखकर दिल खुश हो गया

वीडियो को dakshnmom नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...हर Pantry स्टाफ एक जैसा नहीं होता. एक और यूजर ने लिखा...लगता है रेलवे ने किसी भले आदमी को नौकरी दी है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...वीडियो देखकर दिल खुश हो गया, सभी को एक दूसरे की मदद करनी ही चाहिए.

यह भी पढ़ें: बारिश होते ही बेंगलुरू में 1200 के पार पहुंचा ऑटो किराया, इंटरनेट पर मचा बवाल

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 06 Oct 2026 03:26 PM (IST)
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