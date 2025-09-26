हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सारा धंधा सेट था, अब फाइनल भी...एशिया कप के फाइनल में पहुंचे भारत-पाकिस्तान तो आ गई मीम्स की बाढ़

सारा धंधा सेट था, अब फाइनल भी...एशिया कप के फाइनल में पहुंचे भारत-पाकिस्तान तो आ गई मीम्स की बाढ़

Ind vs Pak Asia Cup 2025 Final: एशिया कप के फाइनल में भारत और पाकिस्तान के मुकाबले को लेकर सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई, फैंस ने मजेदार अंदाज में दे रहे हैं प्रतिक्रियाएं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 26 Sep 2025 03:23 PM (IST)
Preferred Sources

Ind vs Pak Asia Cup 2025 Final: 28 सितंबर 2025 को भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा. यह पहली बार है जब एशिया कप के इतिहास में भारत और पाकिस्तान की टीमें फाइनल मुकाबले के लिए आमने-सामने होंगी. 2025 के इस एशिया कप में भारत-पाकिस्तान से दो बार खेला है और दोनों बार ही टीम इंडिया ने जीत दर्ज की है.

पहले मुकाबले से पहले देश भर में  पाकिस्तान के खिलाफ मैच बॉयकॉट को लेकर सोशल मीडिया पर खूब बवाल मचा था. और अब दोनों टीमें तीसरा मुकाबला खेलने के लिए आमने-सामने है. सोशल मीडिया पर बहुत से यूजर्स अब इसे लेकर मीम्स बना रहे .हैं कई लोगों का कहना है यह सब पहले से ही सेट था. फाइनल मुकाबले को लेकर लोग तरह-तरह के मीम्स बनाकर शेयर कर रहे हैं. 

भारत-पाक फाइनल को लेकर आई मीम्स की बाढ़

भारत और पाकिस्तान के बीच परसों यानी 28 सितंबर को एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा. एक और जहां भारत और पाकिस्तान के बीच मैच ना खेलने को लेकर सोशल मीडिया  दो खेमों में बंट गया था. बॉयकॉट की मांग हो रही थी. वहीं अब यह भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरा मुकाबला है. जो इसी एशिया कप में खेला जाना है. अब सोशल मीडिया पर इसे लेकर बहुत से मीम्स भी शेयर किया जा रहे हैं. कई लोग कह रहे हैं यह सब पहले से ही सेट था. 

यह भी पढ़ें: Video: एक बार नहीं दो बार कुचला, मर गया बाइकवाला, बस वाले की घिनौनी करतूत कैमरे में कैद

एक यूजर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक पर लिखा है 'सारा धंधा सेट था, अब फाइनल में फिर खेलेंगे भारत और पाकिस्तान... जितनी बार दोनों का मैच होगा, उतना धंधा होगा... मैच में हाथ मिलाये या न मिलाये लेकिन धंधे में दोनों बराबर शरीक है...'

तो एक यूजर ने हंगामा मूवी के सीन को शेयर करते हुए लिखा है 'यह भिखारी फिर आ गए.'

तो इसके अलावा एक यूजर ने जय शाह की फोटो का मार्वल सुपरहीरो डाॅक्टर स्ट्रेंज जैसी बनाते हुए पोस्ट में लिखा है 'खूब पैसा ही पैसा , आयोजकों की तो चांदी हो गई. एक कप में तीन ind vs pak मैच. 

यह भी पढ़ें: Video: सोते-सोते अल्लाह को प्यारा हो जाता! सोफे पर लेटे शख्स को कार ने मारी जबरदस्त टक्कर, वीडियो वायरल

एक और यूजर ने पाकिस्तान के एक कंटेट क्रिएटर का चीखने चिल्लाने का वीडियो शेयर करते हुए लिखा है 

एक और यूजर ने एशिया कप के फाइनल होने को लेकर कहा कि यह सब व्यूज के लिए पहले से ही फिक्स था. 

यह भी पढ़ें: खड़े-खड़े पगला गया काला सांड, डोगेश भाई को तीन बार हवा में उठाकर पटका, देखें वीडियो

Published at : 26 Sep 2025 03:23 PM (IST)
Tags :
Trending News Viral Post IND VS PAK Asia Cup 2025
और पढ़ें
