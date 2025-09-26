सारा धंधा सेट था, अब फाइनल भी...एशिया कप के फाइनल में पहुंचे भारत-पाकिस्तान तो आ गई मीम्स की बाढ़
Ind vs Pak Asia Cup 2025 Final: एशिया कप के फाइनल में भारत और पाकिस्तान के मुकाबले को लेकर सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई, फैंस ने मजेदार अंदाज में दे रहे हैं प्रतिक्रियाएं.
Ind vs Pak Asia Cup 2025 Final: 28 सितंबर 2025 को भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा. यह पहली बार है जब एशिया कप के इतिहास में भारत और पाकिस्तान की टीमें फाइनल मुकाबले के लिए आमने-सामने होंगी. 2025 के इस एशिया कप में भारत-पाकिस्तान से दो बार खेला है और दोनों बार ही टीम इंडिया ने जीत दर्ज की है.
पहले मुकाबले से पहले देश भर में पाकिस्तान के खिलाफ मैच बॉयकॉट को लेकर सोशल मीडिया पर खूब बवाल मचा था. और अब दोनों टीमें तीसरा मुकाबला खेलने के लिए आमने-सामने है. सोशल मीडिया पर बहुत से यूजर्स अब इसे लेकर मीम्स बना रहे .हैं कई लोगों का कहना है यह सब पहले से ही सेट था. फाइनल मुकाबले को लेकर लोग तरह-तरह के मीम्स बनाकर शेयर कर रहे हैं.
भारत-पाक फाइनल को लेकर आई मीम्स की बाढ़
भारत और पाकिस्तान के बीच परसों यानी 28 सितंबर को एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा. एक और जहां भारत और पाकिस्तान के बीच मैच ना खेलने को लेकर सोशल मीडिया दो खेमों में बंट गया था. बॉयकॉट की मांग हो रही थी. वहीं अब यह भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरा मुकाबला है. जो इसी एशिया कप में खेला जाना है. अब सोशल मीडिया पर इसे लेकर बहुत से मीम्स भी शेयर किया जा रहे हैं. कई लोग कह रहे हैं यह सब पहले से ही सेट था.
एक यूजर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक पर लिखा है 'सारा धंधा सेट था, अब फाइनल में फिर खेलेंगे भारत और पाकिस्तान... जितनी बार दोनों का मैच होगा, उतना धंधा होगा... मैच में हाथ मिलाये या न मिलाये लेकिन धंधे में दोनों बराबर शरीक है...'
सारा धंधा सेट था, अब फाइनल में फिर खेलेंगे भारत और पाकिस्तान... जितनी बार दोनों का मैच होगा, उतना धंधा होगा... मैच में हाथ मिलाये या न मिलाये लेकिन धंधे में दोनों बराबर शरीक है... pic.twitter.com/1frXd3FtUg— Rajeev Nigam (@apnarajeevnigam) September 25, 2025
तो एक यूजर ने हंगामा मूवी के सीन को शेयर करते हुए लिखा है 'यह भिखारी फिर आ गए.'
Ye bh!khari phir aa gaye🤣#AsiaCupFinal #INDvsPAK pic.twitter.com/kYGR9LtYkT— kesari🕉🚩 (@UnapologeticH_1) September 26, 2025
तो इसके अलावा एक यूजर ने जय शाह की फोटो का मार्वल सुपरहीरो डाॅक्टर स्ट्रेंज जैसी बनाते हुए पोस्ट में लिखा है 'खूब पैसा ही पैसा , आयोजकों की तो चांदी हो गई. एक कप में तीन ind vs pak मैच.
खूब पैसा ही पैसा , आयोजकों की तो चांदी हो गई ।— दानिश 🇮🇳 (@idanish95) September 26, 2025
एक कप में तीन ind vs pak मैच ।#AsiaCup2025 pic.twitter.com/gzHAT0kvdI
एक और यूजर ने पाकिस्तान के एक कंटेट क्रिएटर का चीखने चिल्लाने का वीडियो शेयर करते हुए लिखा है
Here we go again Pak vs Ind on sunday— ح (@hak_unamtata) September 25, 2025
Le me: pic.twitter.com/BdEDMYLIL3
एक और यूजर ने एशिया कप के फाइनल होने को लेकर कहा कि यह सब व्यूज के लिए पहले से ही फिक्स था.
#AsiaCup2025 looks like a proper script 🤒💯— 𝙋𝙧𝙖𝙫𝙚𝙚𝙣 𝙏𝙬𝙚𝙚𝙥𝙨 (@Praveen_tweeps) September 26, 2025
Proper fixed matches to make ind vs pak in final
For better viewership and to make sponsors also Lil happy
To make the stadium lil crowd
Worst @ICC
