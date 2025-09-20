Video: दर्दनाक! ट्रेन की छत पर चढ़ा युवक, तार छूते ही ब्लास्ट हुआ शरीर, वीडियो वायरल

Social Media Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद आप भी चौंक जाएंगे. वीडियो में दिखाया गया है कि एक युवक ट्रेन की छत पर खतरनाक तरीके से खड़ा हुआ है, जिसे देखने के बाद रेलवे स्टेशन पर हड़कंप मच गया. यह घटना न सिर्फ युवक की लापरवाही को दर्शाती है, बल्कि रेलवे की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े करती है. इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

कई लोगों ने घटना का वीडियो रिकॉर्ड किया

वीडियो में देखा गया है कि एक युवक ट्रेन के ऊपर खड़ा हुआ है और आस-पास के लोग उसे बार-बार ट्रेन के ऊपर से उतरने के लिए कह रहे हैं, लेकिन युवक किसी की एक नहीं सुनता है. वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रेन के ऊपर कितनी सारी बिजली की तारे लटकी हुई है. लोग उसे बार-बार समझा रहे हैं. कई लोग इस घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन अचानक से युवक ने बिजली की तार को छूआ और उसे बहुत ही तेज झटका लगा, जिसके चलते युवक ट्रेन से नीचे गिर गया.

युवक को तेज बिजली का झटका लगा

वीडियो में साफ देखा गया है कि युवक को कितनी तेज बिजली का झटका लगा और वह सीधा नीचे जा गिरा, लेकिन अभी तक यह साफ नहीं हुआ है कि युवक की जान बची या नहीं. इस तरह की हरकत करना बेहद ही खतरनाक साबित हो सकता है. ट्रेन की छत पर चढ़ना या लटकना जानलेवा साबित हो सकता है. वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने युवक की लापरवाही पर सवाल खड़े किए. हालांकि ये वीडियो कहां का है इसकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है.