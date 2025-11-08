Video: सांप की तरह दिखती है ये मछली, डिनर टेबल के अंदर कैद, अनोखे रेस्टोरेंट का वीडियो वायरल

Social Media Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक रेस्टोरेंट के अंदर बैठे लोगों के बीच एक स्नोफ्लेक मोरे ( एक तरह की मछली) दिखाई दे रही है. ये दृश्य बेहद ही अनोखा है. वीडियो में देख सकते हैं कि रेस्टोरेंट के ग्लास टेबल के नीचे एक स्नोफ्लेक मोरे देखी जा सकती है. ये दृश्य वीडियो देखने वालों को हैरान कर रहा है.

स्नोफ्लेक मोरे को देख महिला डर गई

हालांकि, ये वीडियो कहां का है इसकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है. वीडियो में देख सकते हैं कि एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए है और साथ ही उनके सामने एक ग्लास टेबल है. अचानक उस टेबल के नीचे से स्नोफ्लेक मोरे गुजरती दिखाई देती है, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है.

A snowflake moray right underneath the glass table 😳 pic.twitter.com/bG27OwKV0V — reverie keona (@reveriekeona) November 7, 2025

वीडियो में देखा गया कि एक महिला पहले उसे देखती है और थोड़ा दूर हो जाती है मानो जैसे स्नोफ्लेक मोरे ग्लास टेबल के नीचे नहीं ऊपर ही है. फिर आगे वो इसे एक अन्य महिला को दिखाती है. पहले महिला का ध्यान उसकी तरफ नहीं जाता है, लेकिन जैसे ही वो स्नोफ्लेक मोरे को देखती है, वैसे ही बड़ी तेज डर जाती है. उन्हें ऐसा लगता है कि स्नोफ्लेक मोरे ग्लास के ऊपर है.

लोगों को वीडियो दिलचस्प नजर आया

इस अनोखे दृश्य को किसी ने रिकॉर्ड कर लिया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो को देखने के बाद लोगों के तरह-तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं. लोगों ने कहा है कि इस तरह का अनोखा दृश्य उन्होंने पहले नहीं देखा तो वहीं कुछ ने कहा कि ये बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है, कुछ लोगों को ये बड़ा ही दिलचस्प नजर आ रहा है. लोगों वीडियो को काफी शेयर भी कर रहे हैं.