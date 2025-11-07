Video: सब्जी वाले की चमकी किस्मत, 1 हजार रुपए उधार लेकर खरीदा टिकट, अब लगी 11 करोड़ की लॉटरी
Viral Video: जयपुर से एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति की किस्मत ऐसी चमकी कि वह सीधा करोड़पति बन गया. व्यक्ति ने अपने दोस्त से एक हजार रुपए उधार लेकर लॉटरी टिकट खरीदा था.
Rajasthan News: राजस्थान की राजधानी जयपुर से एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसने सभी को हैरान कर दिया है. यहां एक व्यक्ति ने अपने दोस्त से 1000 रुपये उधार लेकर एक लॉटरी का टिकट खरीदा था और उसकी किस्मत ऐसी चमकी कि व्यक्ति 11 करोड़ रुपए जीत गया. इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस पर लोगों के तमाम रिएक्शन सामने आ रहे हैं.
सब्जी बेचने वाला रातों रात बन गया करोड़पति
बता दें कि जयपुर के कोटपुतली निवासी है और उनका नाम अमित सेहरा है. अमित एक सब्जी बेचने वाले हैं. अमित ने अपने दोस्त से 1000 रुपये उधार लेकर टिकट खरीदा, तब उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनकी किस्मत ऐसे चमक जाएगी, लेकिन किस्मत का पता नहीं होता है कब, किसकी और कहां चमक जाए.
पंजाब सरकार की और से हर साल दीपावली के मौके पर लॉटरी निकाली जाती है, जिसका पहला इनाम 11 करोड़ रुपये होता है और इसी लॉटरी को जीतकर अमित करोड़ पति बन गए, जिसके बाद उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था.
दोस्त को 1000 रुपए के बदले 1 करोड़ रुपए दिए
अमित ने कहा कि लॉटरी खरीदने के भी पैसे नहीं थे, लेकिन उसके दोस्त ने उसकी मदद की. लॉटरी जितने के बाद अमित ने कहा कि जिस दोस्त से मैंने उधार लेकर लॉटरी खरीदी और वो लॉटरी लग गई तो अब मैं उसे 1000 रुपये के बदले एक करोड़ रुपए दूंगा. इस घटना का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ लोगों ने कई प्रतिक्रियाएं दी.
काफी लोगों ने अमित को बधाई दी तो कुछ लोगों ने कहा कि दोस्त ने मदद किया उसके बदले 1 करोड़ देना छोटी बात नहीं है. वहीं कुछ ने कहा कि किस्मत चमक गई भाई की. वहीं कुछ लोगों ने तो लॉटरी खरीदने की जगह के बारे में पूछा. इस वीडियो को काफी शेयर भी किया जा रहा है और लोगों के कमेंट्स आने रुक नहीम रहे हैं.
