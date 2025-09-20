Video: कौनसा माल फूंका है! बीच सड़क गद्दा डाल लेट गया शख्स, लगा जाम, बैंगलुरू का वीडियो वायरल
Viral Video: बेंगलुरु से एक अनोखी घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति सड़क के बीचों-बीच में एक गद्दे पर लेटकर सो गया, जिसके कारण सड़क पर भारी जाम लग गया. देखें वीडियो.
Karnataka News: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की सड़कों पर एक अनोखी और चौंकाने वाली घटना ने सबको हैरान कर दिया है, जहां एक व्यक्ति सड़क के बीचों-बीच में एक गद्दे पर लेटकर सो गया. शख्स के इस अनोखे कारनामे के बाद सड़क पर ट्रैफिक जाम हो गया और काफी लोग इसका वीडियो मोबाइल फोन में रिकॉर्ड करने लगे, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
सड़क पर बहुत बुरी तरह से जाम लग गया
वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति व्यस्त सड़क पर लाल रंग के गद्दे पर सड़क के बीच में लेटा हुआ है. उसकी इस हरकत की वजह से बस और कार को आगे बढ़ने में दिक्कत हो रही है. वीडियो में देखा जा सकता है कि व्यक्ति के सामने एक कार खड़ी है, जो आगे बढ़ने में असमर्थ है. ऐसा करके व्यक्ति ने न सिर्फ अपनी जान खतरे में डाली, बल्कि लोगों को भी परेशान किया. सड़क पर बहुत बुरी तरह से जाम लग गया. लोगों को आने-जाने में दिक्कते होने लगी.
लोगों ने इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दी
वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दी. लोगों ने कहा कि इस तरह कि हरकतों पर पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए. वहीं कुछ लोग इसे मजाक के रूप में देख रहे हैं और कह रहे हैं कि ये बेंगलुरु है यहां कुछ भी हो सकता है. इस घटना की वजह से लोगों को बहुत परेशानी हुई. पूरी सड़क पर जाम लग गया. लोगों को आने-जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा. लोगों ने व्यक्ति की इस लापरवाही भरी हरकत पर सवाल खड़े किए है.
