China Viral Video: स्कूल में 6-7 घंटे रहने से बच्चों को काफी ज्यादा थकावट महसूस होती होगी और पढ़ते-पढ़ते उनको झपकी भी आ जाती होगी. इसी को देखते हुए चीन से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वायरल हो रहे वीडियो में देखा गया है कि कैसे स्कूल की डेस्क कुछ ही सेकंड में बिस्तर में बदल जाती है, जिसके इस्तेमाल से बच्चे कुछ देर आराम कर सकते हैं,जैसे वो अपने घर में करते होंगे.

देखिए अनोखे प्रयोग का वायरल वीडियो

वीडियो में देखा गया कि कुछ ही सेकंड में स्कूल की डेस्क बिस्तर के रूप में बदल जाती है और बच्चे दोपहर में झपकी लेते नजर आ रहे हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक क्लासरूम में कई बच्चे नीले रंग की डेस्क पर लेटे हुए हैं. वीडियो में देखा गया है कि डेस्क पर एक छोटी सी कुशन भी लगी हुई है और बच्चे आराम से सोते हुए नजर आ रहे है, जाहिर सी बात है इतनी देर पढ़कर बच्चे थक जाते होंगे तो थोड़ा आराम करना तो बनता ही है.

सिर्फ चीन में होता है ये जादू!



कक्षा की डेस्क चुटकियों में बिस्तर बन जाती है। दोपहर की यह 'डेस्क नैप' बच्चों के दिमाग के विकास के लिए एक राज़ है।



हमारे भारत में कब तक यह संभव है ? बताइए 👇 pic.twitter.com/m9RabrDxpy — Kousar Azam (@kousarazam) October 6, 2025

दिमाग के विकास के लिए दोपहर की नींद जरूरी

इस अनोखे वीडियो को देखकर लोगों की कई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है. लोगों का कहना है कि ये सुविधा बच्चों के लिए काफी अच्छी है इसके कारण बच्चों को थकावट नहीं होगी. कई यूजर्स ने कमेंट्स भी किए हैं कि काश ऐसा हमारे स्कूलों में भी होता कि पढ़ते-पढ़ते नींद आती और हम सो जाते. वहीं दूसरे ने कहा कि दिमाग के विकास के लिए दोपहर की झपकी बहुत जरूरी है. लोगों को चीन की ये टेक्नोलॉजी काफी पसंद आई.