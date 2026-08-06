तगड़ा आशिक है... गर्लफ्रेंड के लिए बिजली के पोल पर चढ़ गया छपरी, पब्लिक ने देखा तमाशा

Boy Climbs Road Light: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो बहुत तेजी से फैल रहा है. इस वीडियो में एक लड़का सड़क की ऊंची लाइट पर चढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है. बताया जा रहा है कि लड़का अपनी प्रेमिका से बात करना चाहता था. उसने कई बार फोन किया, लेकिन प्रेमिका ने फोन नहीं उठाया. इसके बाद लड़का गुस्से में रोड की लाइट पर चढ़ गया. वहां मौजूद लोग उसे देखकर हैरान रह गए.

फोन उठाने की जिद में चढ़ गया ऊपर

वायरल पोस्ट के मुताबिक, लड़का बार-बार अपनी प्रेमिका को फोन कर रहा था. जब काफी देर तक फोन नहीं उठा तो उसने सड़क की ऊंची लाइट पर चढ़ने का फैसला कर लिया. ऊपर चढ़ने के बाद वह कहने लगा कि जब तक उसकी प्रेमिका फोन नहीं उठाएगी, तब तक वह नीचे नहीं आएगा. हैरानी की बात यह थी कि वह ऊपर खड़े होकर भी लगातार फोन करता रहा.

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मौके पर जुट गई लोगों की भीड़

लड़के को इतनी ऊंचाई पर देखकर आसपास के लोग रुक गए. देखते ही देखते वहां काफी भीड़ लग गई. कुछ लोग उसे नीचे आने के लिए समझाने लगे. वहीं कुछ लोग उसका वीडियो बनाने लगे. किसी को डर था कि अगर लड़के का पैर फिसल गया तो बड़ा हादसा हो सकता है. इसी वजह से पुलिस को भी मौके पर बुलाया गया.

बड़ा ही तगड़ा आशिक.....



एक लड़का अपनी प्रेमिका के चक्कर मे रोड की लाइट पर चढ़ गया और बोल रहा था जब तक



प्रेमिका फोन रिसीव नही करेगी जब तक नही नीचे नही आऊंगा फिर पुलिस ने रोड को बन्द



करा कर इसे मशीन द्वारा उतारा इसे पुलिस ने पकड़ कर बहुत धुलाई की इसकी अब चढ़ेगा नही



दुबारा… pic.twitter.com/1AcHiZcgqz — ABKASH YADAV (@abkashyadav) August 5, 2026

पुलिस ने मशीन से उतारा नीचे

पुलिस ने पहले लड़के को प्यार से समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नीचे आने को तैयार नहीं हुआ. इसके बाद एक मशीन मंगाई गई. मशीन की मदद से पुलिस उसके पास पहुंची और उसे सुरक्षित नीचे उतार लिया. नीचे आने के बाद पुलिस उसे अपने साथ ले गई. वायरल पोस्ट में यह भी लिखा है कि पुलिस ने उसकी पिटाई की, लेकिन इस बात की अलग से कोई साफ जानकारी सामने नहीं आई है.

वीडियो देखकर लोग कर रहे बातें

यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है. कोई इसे सच्चा प्यार बता रहा है, तो कोई लड़के की हरकत का मजाक उड़ा रहा है. कई लोगों का कहना है कि प्यार अपनी जगह है, लेकिन इस तरह अपनी जान खतरे में डालना बिल्कुल सही नहीं है. अगर किसी का फोन नहीं उठ रहा है, तो थोड़ा इंतजार करना चाहिए. गुस्से में ऐसा कदम उठाने से खुद की जान भी जा सकती है और दूसरे लोगों को भी परेशानी हो सकती है. ऐसे काम से कुछ हासिल नहीं होता. इसलिए हर किसी को समझदारी से काम लेना चाहिए और छोटी-छोटी बातों में अपनी जान को खतरे में नहीं डालना चाहिए.

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