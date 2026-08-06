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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगतगड़ा आशिक है... गर्लफ्रेंड के लिए बिजली के पोल पर चढ़ गया छपरी, पब्लिक ने देखा तमाशा

तगड़ा आशिक है... गर्लफ्रेंड के लिए बिजली के पोल पर चढ़ गया छपरी, पब्लिक ने देखा तमाशा

Viral video: प्रेमिका का फोन नहीं उठाने पर एक युवक सड़क की ऊंची लाइट पर चढ़ गया और नीचे आने से मना कर दिया. इसके बाद पुलिस ने मशीन की मदद से उसे सुरक्षित नीचे उतारा.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Esha Yadav |  Updated at : 06 Aug 2026 08:39 PM (IST)
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Boy Climbs Road Light: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो बहुत तेजी से फैल रहा है. इस वीडियो में एक लड़का सड़क की ऊंची लाइट पर चढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है. बताया जा रहा है कि लड़का अपनी प्रेमिका से बात करना चाहता था. उसने कई बार फोन किया, लेकिन प्रेमिका ने फोन नहीं उठाया. इसके बाद लड़का गुस्से में रोड की लाइट पर चढ़ गया. वहां मौजूद लोग उसे देखकर हैरान रह गए.

फोन उठाने की जिद में चढ़ गया ऊपर

वायरल पोस्ट के मुताबिक, लड़का बार-बार अपनी प्रेमिका को फोन कर रहा था. जब काफी देर तक फोन नहीं उठा तो उसने सड़क की ऊंची लाइट पर चढ़ने का फैसला कर लिया. ऊपर चढ़ने के बाद वह कहने लगा कि जब तक उसकी प्रेमिका फोन नहीं उठाएगी, तब तक वह नीचे नहीं आएगा. हैरानी की बात यह थी कि वह ऊपर खड़े होकर भी लगातार फोन करता रहा.

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मौके पर जुट गई लोगों की भीड़

लड़के को इतनी ऊंचाई पर देखकर आसपास के लोग रुक गए. देखते ही देखते वहां काफी भीड़ लग गई. कुछ लोग उसे नीचे आने के लिए समझाने लगे. वहीं कुछ लोग उसका वीडियो बनाने लगे. किसी को डर था कि अगर लड़के का पैर फिसल गया तो बड़ा हादसा हो सकता है. इसी वजह से पुलिस को भी मौके पर बुलाया गया.

पुलिस ने मशीन से उतारा नीचे

पुलिस ने पहले लड़के को प्यार से समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नीचे आने को तैयार नहीं हुआ. इसके बाद एक मशीन मंगाई गई. मशीन की मदद से पुलिस उसके पास पहुंची और उसे सुरक्षित नीचे उतार लिया. नीचे आने के बाद पुलिस उसे अपने साथ ले गई. वायरल पोस्ट में यह भी लिखा है कि पुलिस ने उसकी पिटाई की, लेकिन इस बात की अलग से कोई साफ जानकारी सामने नहीं आई है.

वीडियो देखकर लोग कर रहे बातें

यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है. कोई इसे सच्चा प्यार बता रहा है, तो कोई लड़के की हरकत का मजाक उड़ा रहा है. कई लोगों का कहना है कि प्यार अपनी जगह है, लेकिन इस तरह अपनी जान खतरे में डालना बिल्कुल सही नहीं है. अगर किसी का फोन नहीं उठ रहा है, तो थोड़ा इंतजार करना चाहिए. गुस्से में ऐसा कदम उठाने से खुद की जान भी जा सकती है और दूसरे लोगों को भी परेशानी हो सकती है. ऐसे काम से कुछ हासिल नहीं होता. इसलिए हर किसी को समझदारी से काम लेना चाहिए और छोटी-छोटी बातों में अपनी जान को खतरे में नहीं डालना चाहिए.

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Published at : 06 Aug 2026 08:39 PM (IST)
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