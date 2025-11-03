हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग“वर्ल्ड कप जीतते ही छा गईं भारतीय शेरनियां, सोशल मीडिया पर आया जश्न का तूफान – ‘हर हर इंडिया’ ट्रेंड पर बाढ़”

“वर्ल्ड कप जीतते ही छा गईं भारतीय शेरनियां, सोशल मीडिया पर आया जश्न का तूफान – ‘हर हर इंडिया’ ट्रेंड पर बाढ़”

ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब पर India ट्रेंड कर रहा है . हर कोने से जयकारे उठ रहे हैं, मीम्स बन रहे हैं, चैट्स हो रही हैं. पुरानी हारों का बदला अब लोगों ने सोशल प्लेटफॉर्म्स पर ले लिया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 03 Nov 2025 12:14 AM (IST)
Preferred Sources

आज का दिन भारतीय महिला क्रिकेट के लिए एक नया अध्याय है . ICC Women’s Cricket World Cup 2025 के फाइनल में India women’s cricket team ने South Africa women’s cricket team को मात देकर सिर्फ ट्रॉफी नहीं, बल्कि हिम्मत, जुनून और आत्मविश्वास की मिसाल कायम की है . भारत का यह 298/7 का स्कोर और उसके बाद हुआ बेहतरीन प्रदर्शन सोशल मीडिया पर लहर की तरह छा गया है. ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब पर #WomenInBlue #ChampionsIndia ट्रेंड कर रहे हैं . हर कोने से जयकारे उठ रहे हैं, मीम्स बन रहे हैं, चैट्स हो रही हैं. पुरानी हारों का बदला अब लोगों ने सोशल प्लेटफॉर्म्स पर ले लिया है. भारत ने साउथ अफ्रीका को वर्ल्डकप फाइनल में 52 रनों से हरा दिया है.

सोशल मीडिया पर आया जश्न का तूफान

फाइनल मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 298/7 का बड़ा स्कोर बनाया .  ओपनिंग जोड़ी Shafali Verma और Smriti Mandhana ने शानदार शुरुआत दी. शेफाली ने 87 रन की धमाकेदार पारी खेली . दफ्तर से निकलते ही सोशल प्लेटफॉर्म्स गुलजार हो गए. वीडियो क्लिप्स, यूजर्स के पोस्ट, मीम्स, सब कुछ एक-एक कर वायरल हो गए . “ऐसा आत्मविश्वास”, “इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी पारी”, “महिला क्रिकेट ने नया लेवल छू लिया”. ऐसे कमेंट्स की झड़ी लग गई . सोशल मीडिया इंस्टा स्टोरीज, ट्विटर रिलीफ, फेसबुक पोस्ट, हर जगह भारतीय टीम की जय हो रही है. एक यूजर ने लिखा. “आज वो लम्हा है जब कुर्सियों पर बैठकर हम ‘मैच फाइनल’ देख नहीं रहे, इतिहास देख रहे हैं.”

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ABP News (@abpnewstv)

काम नहीं आया अफ्रीकी कप्तान Laura का शतक

आपको बता दें कि भारत ने साउथ अफ्रीका को 299 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसका पीछा करते हुए साउथ अफ्रीका वुमन टीम 246 रनों पर सिमट गई. साउथ अफ्रीका की कप्तान Laura Wolvaardt ने जरूर एक बार के लिए संघर्ष किया और 101 रनों की पारी खेली, लेकिन दीप्ति शर्मा ने उन्हें भी चलता किया. उसके बाद तो मानों पूरी टीम लड़खड़ा गई और भारतीय शेरनियों ने साउथ अफ्रीका को संभलने का मौका ही नहीं दिया. 

यह भी पढ़ें: Video: ऐसे ही खींच ले जाती है मौत! एक सेंकड के अंतर से बची शख्स की जान, वीडियो देख दातों तले दबा लेंगे उंगली

Published at : 03 Nov 2025 12:02 AM (IST)
Tags :
ICC Women World Cup 2025 India V/s South Africa Final ICC WWC Final Result
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
PoK में जैश-ए-मोहम्मद के ध्वस्त मरकज को दोबारा खड़ा करने की तैयारी, पाकिस्तानी मंत्री ने किया दौरा
PoK में जैश-ए-मोहम्मद के ध्वस्त मरकज को दोबारा खड़ा करने की तैयारी, पाकिस्तानी मंत्री ने किया दौरा
बिहार
रोहतास: आधी रात को कांग्रेस विधायक संतोष मिश्रा के घर पर रेड, बेडरूम तक पहुंची पुलिस
रोहतास: आधी रात को कांग्रेस विधायक संतोष मिश्रा के घर पर रेड, बेडरूम तक पहुंची पुलिस
क्रिकेट
एक वर्ल्ड कप एडिशन में सबसे ज्यादा छक्के अब ऋचा घोष के नाम! तोड़ा हरमनप्रीत कौर का बेमिसाल रिकॉर्ड
एक वर्ल्ड कप एडिशन में सबसे ज्यादा छक्के अब ऋचा घोष के नाम! तोड़ा हरमनप्रीत का बेमिसाल रिकॉर्ड
इंडिया
'बार और पीठ की जिम्मेदारी समान, गरीब का दर्द समझें वकील...', आगामी CJI सूर्यकांत ने दिया बड़ा संदेश
'बार और पीठ की जिम्मेदारी समान, गरीब का दर्द समझें वकील...', आगामी CJI सूर्यकांत ने दिया बड़ा संदेश
Advertisement

वीडियोज

पटना की सड़कों पर नजर आए PM Modi, उमड़ी भारी भीड़
अनंत की गिरफ्तारी, किस पर पड़ेगी भारी ?
'लहठी' का केंद्र बदहाल! चूड़ी कारीगरों ने सुनाया बर्बादी का पूरा दर्द!
Bihar Election 2025: Rahul Gandhi की 'छपाछप' सियासत!
चुनावी बयार...पावर स्टार Vs ट्रेंडिंग स्टार
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
PoK में जैश-ए-मोहम्मद के ध्वस्त मरकज को दोबारा खड़ा करने की तैयारी, पाकिस्तानी मंत्री ने किया दौरा
PoK में जैश-ए-मोहम्मद के ध्वस्त मरकज को दोबारा खड़ा करने की तैयारी, पाकिस्तानी मंत्री ने किया दौरा
बिहार
रोहतास: आधी रात को कांग्रेस विधायक संतोष मिश्रा के घर पर रेड, बेडरूम तक पहुंची पुलिस
रोहतास: आधी रात को कांग्रेस विधायक संतोष मिश्रा के घर पर रेड, बेडरूम तक पहुंची पुलिस
क्रिकेट
एक वर्ल्ड कप एडिशन में सबसे ज्यादा छक्के अब ऋचा घोष के नाम! तोड़ा हरमनप्रीत कौर का बेमिसाल रिकॉर्ड
एक वर्ल्ड कप एडिशन में सबसे ज्यादा छक्के अब ऋचा घोष के नाम! तोड़ा हरमनप्रीत का बेमिसाल रिकॉर्ड
इंडिया
'बार और पीठ की जिम्मेदारी समान, गरीब का दर्द समझें वकील...', आगामी CJI सूर्यकांत ने दिया बड़ा संदेश
'बार और पीठ की जिम्मेदारी समान, गरीब का दर्द समझें वकील...', आगामी CJI सूर्यकांत ने दिया बड़ा संदेश
टेलीविजन
'नागिन 7' से प्रियंका चहर चौधरी का फर्स्ट लुक रिवील, 'बिग बॉस 19' में दिखी पहली झलक
'नागिन 7' से प्रियंका चहर चौधरी का फर्स्ट लुक रिवील, 'बिग बॉस 19' में दिखी झलक
बिहार
'ये लोग लुटेरे...', कांग्रेस-RJD पर सम्राट चौधरी का बड़ा हमला, इंदिरा गांधी का भी किया जिक्र
'ये लोग लुटेरे...', कांग्रेस-RJD पर सम्राट चौधरी का बड़ा हमला, इंदिरा गांधी का भी किया जिक्र
हेल्थ
Dharmendra Deol Health: किन बीमारियों से जूझ रहे धर्मेंद्र, जान लें ये बीमारियां कितनी खतरनाक?
किन बीमारियों से जूझ रहे धर्मेंद्र, जान लें ये बीमारियां कितनी खतरनाक?
यूटिलिटी
सरकार की इस योजना में 436 रुपये में मिलेगा लाखों का बीमा कवर, जानें फायदे का सौदा
सरकार की इस योजना में 436 रुपये में मिलेगा लाखों का बीमा कवर, जानें फायदे का सौदा
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
Embed widget