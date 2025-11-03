आज का दिन भारतीय महिला क्रिकेट के लिए एक नया अध्याय है . ICC Women’s Cricket World Cup 2025 के फाइनल में India women’s cricket team ने South Africa women’s cricket team को मात देकर सिर्फ ट्रॉफी नहीं, बल्कि हिम्मत, जुनून और आत्मविश्वास की मिसाल कायम की है . भारत का यह 298/7 का स्कोर और उसके बाद हुआ बेहतरीन प्रदर्शन सोशल मीडिया पर लहर की तरह छा गया है. ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब पर #WomenInBlue #ChampionsIndia ट्रेंड कर रहे हैं . हर कोने से जयकारे उठ रहे हैं, मीम्स बन रहे हैं, चैट्स हो रही हैं. पुरानी हारों का बदला अब लोगों ने सोशल प्लेटफॉर्म्स पर ले लिया है. भारत ने साउथ अफ्रीका को वर्ल्डकप फाइनल में 52 रनों से हरा दिया है.

सोशल मीडिया पर आया जश्न का तूफान

फाइनल मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 298/7 का बड़ा स्कोर बनाया . ओपनिंग जोड़ी Shafali Verma और Smriti Mandhana ने शानदार शुरुआत दी. शेफाली ने 87 रन की धमाकेदार पारी खेली . दफ्तर से निकलते ही सोशल प्लेटफॉर्म्स गुलजार हो गए. वीडियो क्लिप्स, यूजर्स के पोस्ट, मीम्स, सब कुछ एक-एक कर वायरल हो गए . “ऐसा आत्मविश्वास”, “इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी पारी”, “महिला क्रिकेट ने नया लेवल छू लिया”. ऐसे कमेंट्स की झड़ी लग गई . सोशल मीडिया इंस्टा स्टोरीज, ट्विटर रिलीफ, फेसबुक पोस्ट, हर जगह भारतीय टीम की जय हो रही है. एक यूजर ने लिखा. “आज वो लम्हा है जब कुर्सियों पर बैठकर हम ‘मैच फाइनल’ देख नहीं रहे, इतिहास देख रहे हैं.”

View this post on Instagram A post shared by ABP News (@abpnewstv)

काम नहीं आया अफ्रीकी कप्तान Laura का शतक

आपको बता दें कि भारत ने साउथ अफ्रीका को 299 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसका पीछा करते हुए साउथ अफ्रीका वुमन टीम 246 रनों पर सिमट गई. साउथ अफ्रीका की कप्तान Laura Wolvaardt ने जरूर एक बार के लिए संघर्ष किया और 101 रनों की पारी खेली, लेकिन दीप्ति शर्मा ने उन्हें भी चलता किया. उसके बाद तो मानों पूरी टीम लड़खड़ा गई और भारतीय शेरनियों ने साउथ अफ्रीका को संभलने का मौका ही नहीं दिया.

यह भी पढ़ें: Video: ऐसे ही खींच ले जाती है मौत! एक सेंकड के अंतर से बची शख्स की जान, वीडियो देख दातों तले दबा लेंगे उंगली