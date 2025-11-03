सोशल मीडिया की दुनिया में रोज कोई न कोई वीडियो सुर्खियां बटोर लेता है. लेकिन इस बार जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसने दोनों मुल्कों के क्रिकेट फैंस के दिलों को छू लिया है. भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में चाहे जितनी तल्खी हो, मगर खेल और संगीत की ताकत ने एक बार फिर इंसानियत और इमोशन को सामने रख दिया है. दरअसल, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रहे वुमन क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल मैच के दौरान एक ऐसा लम्हा देखने को मिला जिसने इंटरनेट पर हर किसी को भावुक कर दिया. इस वीडियो में तीन पाकिस्तानी फैंस पाकिस्तान की टीम की जर्सी पहनकर टीवी पर मैच देख रहे हैं, लेकिन जैसे ही भारत का राष्ट्रगान ‘जन गण मन’ बजना शुरू होता है, कुछ ऐसा होता है जो किसी ने सोचा भी नहीं था.

पाकिस्तानियों ने गाया जनगन मन!

वीडियो में दिखता है कि सुनिधि चौहान जब भारत का राष्ट्रगान गा रही होती हैं, तो ये तीनों पाकिस्तानी फैंस जिनमें दो युवा और एक छोटी बच्ची है, अचानक खड़े हो जाते हैं. उनके चेहरों पर मुस्कान है लेकिन आंखों में सम्मान झलक रहा है. वे अपने हाथों को सीने पर रखते हैं और पूरे आदर के साथ राष्ट्रगान के शब्दों को होंठों से दोहराते हैं. ऐसा दृश्य जिसने हर भारतीय और पाकिस्तानी फैन को पलभर के लिए भावनाओं में डुबो दिया. यह वीडियो अब ट्विटर (एक्स), इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर लाखों व्यूज पा चुका है.

हार्ड कोर भारतीय फैन हैं पाकिस्तान के Arshad Muhammad!

यह वीडियो पाकिस्तान के रहने वाले Arshad Muhammad का है. तीनों फैंस अपने घर में बैठकर बड़ी स्क्रीन पर भारत बनाम साउथ अफ्रीका का फाइनल मैच देख रहे थे. जैसे ही सुनिधि चौहान ने स्टेडियम में ‘जन गण मन’ गाना शुरू किया, इन फैंस ने अपने रिएक्शन को मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड किया और उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया. कुछ ही घंटों में वीडियो वायरल हो गया और दोनों देशों के मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर चर्चा का विषय बन गया.

यूजर्स ने की तारीफ

वीडियो को Arshad Muhammad नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...भाई आपको बहुत सारा प्यार और रेस्पेक्ट. एक और यूजर ने लिखा...अगर ये हरकत भारत में कोई करता तो अब तक उसका न जाने क्या होता. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...भारत के लिए इतनी इज्जत देखकर दिन बन गया भाई.

