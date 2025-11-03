हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगजब पाकिस्तानियों ने गाया "जन गण मन" भारत की विश्वकप जीत का यूं मनाया जश्न- वीडियो वायरल

जब पाकिस्तानियों ने गाया "जन गण मन" भारत की विश्वकप जीत का यूं मनाया जश्न- वीडियो वायरल

वीडियो में तीन पाकिस्तानी फैंस पाकिस्तान की टीम की जर्सी पहनकर टीवी पर मैच देख रहे हैं, लेकिन जैसे ही भारत का राष्ट्रगान ‘जन गण मन’ बजना शुरू होता है, कुछ ऐसा होता है जो किसी ने सोचा भी नहीं था.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 03 Nov 2025 02:40 PM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया की दुनिया में रोज कोई न कोई वीडियो सुर्खियां बटोर लेता है. लेकिन इस बार जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसने दोनों मुल्कों के क्रिकेट फैंस के दिलों को छू लिया है. भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में चाहे जितनी तल्खी हो, मगर खेल और संगीत की ताकत ने एक बार फिर इंसानियत और इमोशन को सामने रख दिया है. दरअसल, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रहे वुमन क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल मैच के दौरान एक ऐसा लम्हा देखने को मिला जिसने इंटरनेट पर हर किसी को भावुक कर दिया. इस वीडियो में तीन पाकिस्तानी फैंस पाकिस्तान की टीम की जर्सी पहनकर टीवी पर मैच देख रहे हैं, लेकिन जैसे ही भारत का राष्ट्रगान ‘जन गण मन’ बजना शुरू होता है, कुछ ऐसा होता है जो किसी ने सोचा भी नहीं था.

पाकिस्तानियों ने गाया जनगन मन!

वीडियो में दिखता है कि सुनिधि चौहान जब भारत का राष्ट्रगान गा रही होती हैं, तो ये तीनों पाकिस्तानी फैंस जिनमें दो युवा और एक छोटी बच्ची है, अचानक खड़े हो जाते हैं. उनके चेहरों पर मुस्कान है लेकिन आंखों में सम्मान झलक रहा है. वे अपने हाथों को सीने पर रखते हैं और पूरे आदर के साथ राष्ट्रगान के शब्दों को होंठों से दोहराते हैं. ऐसा दृश्य जिसने हर भारतीय और पाकिस्तानी फैन को पलभर के लिए भावनाओं में डुबो दिया. यह वीडियो अब ट्विटर (एक्स), इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर लाखों व्यूज पा चुका है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Arshad Muhammad (@arshadmuhammadhanif)

हार्ड कोर भारतीय फैन हैं पाकिस्तान के Arshad Muhammad!

यह वीडियो पाकिस्तान के रहने वाले Arshad Muhammad का है. तीनों फैंस अपने घर में बैठकर बड़ी स्क्रीन पर भारत बनाम साउथ अफ्रीका का फाइनल मैच देख रहे थे. जैसे ही सुनिधि चौहान ने स्टेडियम में ‘जन गण मन’ गाना शुरू किया, इन फैंस ने अपने रिएक्शन को मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड किया और उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया. कुछ ही घंटों में वीडियो वायरल हो गया और दोनों देशों के मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर चर्चा का विषय बन गया.

यह भी पढ़ें: 15 लाख की EV कार का ये हाल... बीच सड़क हुई बंद तो ई-रिक्शा से खिंचवाया; वीडियो वायरल

यूजर्स ने की तारीफ

वीडियो को Arshad Muhammad नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...भाई आपको बहुत सारा प्यार और रेस्पेक्ट. एक और यूजर ने लिखा...अगर ये हरकत भारत में कोई करता तो अब तक उसका न जाने क्या होता. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...भारत के लिए इतनी इज्जत देखकर दिन बन गया भाई.

यह भी पढ़ें: Video: ऐसे ही खींच ले जाती है मौत! एक सेंकड के अंतर से बची शख्स की जान, वीडियो देख दातों तले दबा लेंगे उंगली

Published at : 03 Nov 2025 02:37 PM (IST)
Tags :
Pakistani Fan TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'पाकिस्तान के अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से आ रहे भूकंप, अब US को भी करना चाहिए परमाणु परीक्षण', ट्रंप का बड़ा दावा
'पाकिस्तान के अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से आ रहे भूकंप', डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा
बिहार
Exclusive: 'चाहते तो फर्जी डिग्री बनवा लेते', तेजस्वी यादव पर ऐसा क्यों बोले उनके गुरु?
Exclusive: 'चाहते तो फर्जी डिग्री बनवा लेते', तेजस्वी यादव पर ऐसा क्यों बोले उनके गुरु?
इंडिया
'जितनी मछली पकड़े हैं, उससे कम वोट मिलेंगे', राहुल गांधी ने तालाब में फेंका जाल तो रवि किशन ने कसा तंज
'जितनी मछली पकड़े हैं, उससे कम वोट मिलेंगे', राहुल गांधी ने तालाब में फेंका जाल तो रवि किशन ने कसा तंज
क्रिकेट
टीम इंडिया अगले साल 2026 में कब और किसके साथ कौन सी सीरीज खेलेगी? जानिए फुल शेड्यूल
टीम इंडिया अगले साल 2026 में कब और किसके साथ कौन सी सीरीज खेलेगी? जानिए फुल शेड्यूल
Advertisement

वीडियोज

King First Look Review | शाहरुख खान जन्मदिन विशेष | किंग खान 2025
Sonam Bajwa Interview | Harshvardhan Rane | ग्लैमर से परे | पंजाबी से बॉलीवुड उद्योग और बहुत कुछ
Bihar Election: ओवैसी vs तेजस्वी..क्यों भीषण जुबानी जंग छिड़ी? | Tejashwi | Owaisi | Mahagathbandhan
उपासना सिंह, मन्नत सिंह, राज धालीवाल | बड्डा करारा पुडना | पंजाब लोक और कपिल शर्मा शो
Bihar Liquor Issue: 'बिहार में एक कॉल पर शराब'... MP के मंत्री ने अपनी ही सरकार पर उठाए सवाल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'पाकिस्तान के अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से आ रहे भूकंप, अब US को भी करना चाहिए परमाणु परीक्षण', ट्रंप का बड़ा दावा
'पाकिस्तान के अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से आ रहे भूकंप', डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा
बिहार
Exclusive: 'चाहते तो फर्जी डिग्री बनवा लेते', तेजस्वी यादव पर ऐसा क्यों बोले उनके गुरु?
Exclusive: 'चाहते तो फर्जी डिग्री बनवा लेते', तेजस्वी यादव पर ऐसा क्यों बोले उनके गुरु?
इंडिया
'जितनी मछली पकड़े हैं, उससे कम वोट मिलेंगे', राहुल गांधी ने तालाब में फेंका जाल तो रवि किशन ने कसा तंज
'जितनी मछली पकड़े हैं, उससे कम वोट मिलेंगे', राहुल गांधी ने तालाब में फेंका जाल तो रवि किशन ने कसा तंज
क्रिकेट
टीम इंडिया अगले साल 2026 में कब और किसके साथ कौन सी सीरीज खेलेगी? जानिए फुल शेड्यूल
टीम इंडिया अगले साल 2026 में कब और किसके साथ कौन सी सीरीज खेलेगी? जानिए फुल शेड्यूल
टेलीविजन
अशनूर कौर के साथ अभिषेक बजाज की बॉन्डिंग पर एक्टर की Ex वाइफ ने साधा निशाना, बोलीं- '21 साल की लड़की के साथ...'
अश्नूर संग अभिषेक की बढ़ती बॉन्डिंग पर एक्स वाइफ ने कसा तंज, बोलीं- '21 साल की लड़की के साथ...'
यूटिलिटी
UPI से धड़ाधड़ करते हैं पेमेंट तो पढ़ें ये स्मार्ट टिप्स, आपका पैसा रहेगा 100% सेफ
UPI से धड़ाधड़ करते हैं पेमेंट तो पढ़ें ये स्मार्ट टिप्स, आपका पैसा रहेगा 100% सेफ
जनरल नॉलेज
बिहार के इस नाऊ ने दिया था दुनिया को बालों के लिए 'शैंपू' का आइडिया, ये कहानी नहीं जानते होंगे आप
बिहार के इस नाऊ ने दिया था दुनिया को बालों के लिए 'शैंपू' का आइडिया, ये कहानी नहीं जानते होंगे आप
शिक्षा
गूगल में इंटर्नशिप का बेहतरीन मौका, जानें कौन से कैंडिडेट्स कब तक कर सकते हैं अप्लाई?
गूगल में इंटर्नशिप का बेहतरीन मौका, जानें कौन से कैंडिडेट्स कब तक कर सकते हैं अप्लाई?
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
Embed widget