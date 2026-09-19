गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगIT कंपनी के बाहर दिखा अजगर, हाथ में लपेटकर घूमने लगा शख्स; वीडियो वायरल

IT कंपनी के बाहर दिखा अजगर, हाथ में लपेटकर घूमने लगा शख्स; वीडियो वायरल

सोशल मीडिया के एक वायरल वीडियो में हैदराबाद की IT कंपनी के बाहर एक विशाल अजगर दिखाई दिया. इसके बाद एक शख्स ने उसे हाथों से पकड़ लिया और सांप को हाथ में लपेटकर घूमता नजर आया.

Written By : भूमिका पंवार |  Updated at : 19 Sep 2026 08:22 AM (IST)
Preferred Sources

आजकल कई खबरों और वायरल वीडियो में अक्सर ये देखने को मिलता है कि कोई भी जानवर शहरों और गांवों में गलती से घुस आया. कभी तेंदुआ कॉलोनी में, कभी हाथी खेतों में और सांप घर में. सांप को पकड़ते हुए तो आपने कई लोगों को देखा होगा, पर क्या आपने अजगर को पकड़ते हुए किसी को देखा है? शायद ही किसी को देखा होगा. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां अजगर को हाथ में पकड़ने का नजारा वायरल हो रहा है. शख्स अजगर को अपने हाथ में बिना डरे पकड़ लेता है और ऐसे घूमता हुआ दिखाई देता है, जैसे वह उसका पालतू जानवर हो. यह नजारा देख यूजर्स भी हैरान हैं.

IT कंपनी के बाहर दिखा विशाल अजगर

इस वीडियो में दिखाया गया पूरा दृश्य हैदराबाद के दुर्गम चेरुवु इलाके का बताया जा रहा है. वहां स्थित एक IT कंपनी के बाहर एक विशाल अजगर आ जाता है. अजगर को देखते ही सब लोग हैरान रह जाते हैं. तभी वहां का एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल एक जिंदा अजगर को अपने हाथ में बड़ी आसानी से उठा लेता है, जैसे कि उस शख्स को पता हो कि वो अजगर उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा. वह शख्स अपने हाथ में अजगर को इस तरह लपेट लेता है, जैसे वह हाथ में पहनने की कोई चीज हो. इसके बाद शख्स अजगर को स्कूटी पर ले जाता हुआ दिखाई देता है और डर की जगह उसके चेहरे पर हंसी दिखाई देती है. वहां खड़े लोग भी ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं.

रिलेटेड स्टोरी >>

ट्रेंडिंग
दिल्ली में महिला की ऑटो चालक से हुई बहस, वीडियो हुआ वायरल
दिल्ली में महिला की ऑटो चालक से हुई बहस, वीडियो हुआ वायरल
ट्रेंडिंग
वर्दी की इज्जत रख ली... ठेलेवाले की मदद को आया CRPF जवान, वीडियो ने जीता दिल
वर्दी की इज्जत रख ली... ठेलेवाले की मदद को आया CRPF जवान, वीडियो ने जीता दिल
ट्रेंडिंग
Video: हाथी के नीचे ताश खेल रहे थे लोग, यूजर्स बोले- वाह! क्या जगह चुनी
Video: हाथी के नीचे ताश खेल रहे थे लोग, यूजर्स बोले- वाह! क्या जगह चुनी
ट्रेंडिंग
1999 का UPI और 2 रुपये कैश, चौंका देगा MDR से बचने का जुगाड़
1999 का UPI और 2 रुपये कैश, चौंका देगा MDR से बचने का जुगाड़

यह भी पढ़ें : शौक बड़ी चीज है... iPhone 18 Pro खरीदने के लिए 12-12 घंटे लगाई लाइन, देखें वीडियो

वीडियो देखकर यूजर्स बोले- इसे डर नहीं लगता क्या

यह शख्स अजगर को इस तरह हाथ में लेकर घूम रहा था कि सोशल मीडिया यूजर्स भी इस पर प्रतिक्रियाएं देने से अपने आप को रोक नहीं पाए. एक यूजर ने मजेदार अंदाज में लिखा, भाई को अजगर से ज्यादा ऑफिस जाने की जल्दी लग रही है. वहीं दूसरे ने कहा, इसे हाथ में कैसे पकड़ लिया, हमें तो दूर से देखकर डर लग जाए. एक अन्य यूजर ने लिखा, अजगर  को ऐसे पकड़ा है जैसे पालतू बिल्ली हो. एक और यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि भाई ने ऑफिस में ज्यादा काम कर लिया क्या? कुछ लोगों ने शख्स के इस अंदाज पर हैरानी जताई, जबकि कुछ यूजर्स ने सवाल किया कि इतने बड़े सांप को बिना विशेषज्ञ मदद के पकड़ना कितना सुरक्षित है.

लोगों ने सुरक्षा को लेकर उठाए सवाल

वीडियो सामने आने के बाद कुछ लोगों ने शख्स के इस तरह अजगर को हाथ में पकड़ने को लेकर सुरक्षा पर सवाल उठाए. एक यूजर ने लिखा कि इतने बड़े सांप को बिना किसी सुरक्षा के हाथ में लेना ठीक नहीं है. वहीं दूसरे यूजर ने कहा कि वीडियो देखकर लोग इसे आसान समझकर खुद ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं, जो खतरनाक हो सकता है. कुछ लोगों ने यह भी सवाल किया कि अगर अजगर अचानक हमला करता या शख्स के हाथ से निकल जाता, तो वहां मौजूद लोगों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़ा हो जाता.

यह भी पढ़ें : कार की डिग्गी में बच्चों संग जा रहे थे बप्पा, क्यूट वीडियो वायरल

About the author भूमिका पंवार

Bhumika Panwar ABP News की Lifestyle डेस्क पर डिजिटल मीडिया इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह Mandsaur University से बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की डिग्री कर रही हैं. ABP News में वह आर्टिकल और वेब स्टोरी लिखने का काम कर रही हैं, जिससे उन्हें डिजिटल मीडिया में काम करने का व्यावहारिक अनुभव मिल रहा है. उन्हें हिंदी में कंटेंट लिखने और नई जानकारी जुटाने में रुचि है.
Read More
Published at : 19 Sep 2026 08:22 AM (IST)
Tags :
Trending News Python Viral Video
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
दिल्ली में महिला की ऑटो चालक से हुई बहस, वीडियो हुआ वायरल
दिल्ली में महिला की ऑटो चालक से हुई बहस, वीडियो हुआ वायरल
ट्रेंडिंग
वर्दी की इज्जत रख ली... ठेलेवाले की मदद को आया CRPF जवान, वीडियो ने जीता दिल
वर्दी की इज्जत रख ली... ठेलेवाले की मदद को आया CRPF जवान, वीडियो ने जीता दिल
ट्रेंडिंग
Video: हाथी के नीचे ताश खेल रहे थे लोग, यूजर्स बोले- वाह! क्या जगह चुनी
Video: हाथी के नीचे ताश खेल रहे थे लोग, यूजर्स बोले- वाह! क्या जगह चुनी
ट्रेंडिंग
1999 का UPI और 2 रुपये कैश, चौंका देगा MDR से बचने का जुगाड़
1999 का UPI और 2 रुपये कैश, चौंका देगा MDR से बचने का जुगाड़
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Delhi Accident News: दिल्ली में रफ्तार का 'बेकाबू शैतान' !
Passport Rules: विदेश यात्रा से पहले जान लें! बच्चों के पासपोर्ट का नियम बदला |
Chitra Tripathi | Pakistan News: पाकिस्तान का भट्ठा बैठ गया ! | Shahbaz Sharif | Asim Munir | ABP
मिट गई वो TMC..निशाने पर क्यों EC?
शिवसेना, NCP, अब तृणमूल..EC बना शूल?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'US का कोई भी दुश्मन अब...', डेनमार्क-ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप की बड़ी घोषणा
'US का कोई भी दुश्मन अब...', डेनमार्क-ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप की बड़ी घोषणा
दिल्ली NCR
DUSU Election Result: 8 बजे से होगी मतगणना, किसके सिर सजेगा ताज?
डूसू रिजल्ट: 8 बजे से होगी मतगणना, किसके सिर सजेगा ताज?
बॉलीवुड
'इधर बदतमीजी बहुत है...' जब बॉलीवुड पर भड़के लकी अली, इस वजह से छोड़ दिया गाना
जब बॉलीवुड पर भड़के लकी अली, इस वजह से छोड़ दिया था गाना
स्पोर्ट्स
200 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट, राहुल द्रविड़ के बेटे ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मचाया कोहराम
200 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट, राहुल द्रविड़ के बेटे ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मचाया कोहराम
इंडिया
नंदीग्राम: कांग्रेस प्रत्याशी की गिरफ्तारी पर ममता ने उठाए सवाल, कहा - 'यह BJP का...'
नंदीग्राम: कांग्रेस प्रत्याशी की गिरफ्तारी पर ममता ने उठाए सवाल, कहा - 'यह BJP का...'
इंडिया
नाबालिग के यौन शोषण-हत्या मामले में भड़के राहुल गांधी, अमित शाह से पूछे सवाल
नाबालिग के यौन शोषण-हत्या मामले में भड़के राहुल गांधी, अमित शाह से पूछे सवाल
शिक्षा
ओडिशा में 13,000 जूनियर टीचर क्यों कर रहे प्रदर्शन? जानें उनकी मांगें
ओडिशा में 13,000 जूनियर टीचर क्यों कर रहे प्रदर्शन? जानें उनकी मांगें
जनरल नॉलेज
पाक का 'PNS हुनैन' कितना ताकतवर, जिसने मारी भारतीय वॉरशिप को टक्कर?
पाक का 'PNS हुनैन' कितना ताकतवर, जिसने मारी भारतीय वॉरशिप को टक्कर?
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget