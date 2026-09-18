गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियानंदीग्राम: कांग्रेस प्रत्याशी की गिरफ्तारी पर ममता ने उठाए सवाल, कहा - 'यह BJP का...'

नंदीग्राम: कांग्रेस प्रत्याशी की गिरफ्तारी पर ममता ने उठाए सवाल, कहा - 'यह BJP का...'

नंदीग्राम सीट पर उपुचनाव से ठीक पहले कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान की गिरफ्तारी पर ममता बनर्जी ने सवाल खड़े किए हैं.

Written By : शैलजाकांत मिश्रा |  Updated at : 18 Sep 2026 09:50 PM (IST)
Preferred Sources

बंगाल की नंदीग्राम सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मिलन प्रधान की गिरफ्तारी को लेकर ममता बनर्जी ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, 'बीजेपी की यह बदले की भावना और 'अत्याचार की राजनीति' एक साफ पैटर्न दिखाती है. हेरफेर, वोटों की लूट और डराने-धमकाने के दम पर चुनाव एजेंसी और बीजेपी की यह हिस्सेदारी हर दिन लोकतंत्र का गला घोंट रही है.'

कांग्रेस प्रत्याशी मिलन प्रधान को एक पुराने हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया है. यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ, जब कुछ घंटे पहले ही नंदीग्राम से टीएमसी उम्मीदवार संचिता प्रधान के नाम वापस लेने के बाद ममता बनर्जी ने कांग्रेस उम्मीदवार को समर्थन का ऐलान किया था.

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
‘सहयोगियों को खत्म करती है कांग्रेस, राहुल पढ़े इतिहास’, रिजिजू का हमला
‘सहयोगियों को खत्म करती है कांग्रेस, राहुल पढ़े इतिहास’, रिजिजू का हमला
इंडिया
नाबालिग के यौन शोषण-हत्या मामले में भड़के राहुल गांधी, अमित शाह से पूछे सवाल
नाबालिग के यौन शोषण-हत्या मामले में भड़के राहुल गांधी, अमित शाह से पूछे सवाल
इंडिया
TMC विवाद: अभिषेक बनर्जी ने कसा तंज, कहा - 'BJP में जाने पर वॉशिंग मशीन...'
TMC विवाद: अभिषेक बनर्जी ने कसा तंज, कहा - 'BJP में जाने पर वॉशिंग मशीन...'
इंडिया
बंगाल में सियासी ड्रामा, नंदीग्राम कैंडिडेट के बाद कांग्रेस का एक और बड़ा नेता गिरफ्तार
बंगाल में सियासी ड्रामा, नंदीग्राम कैंडिडेट के बाद कांग्रेस का एक और बड़ा नेता गिरफ्तार

ममता ने एक्स पर पोस्ट में कहा, 'कांग्रेस उम्मीदवार की गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल खड़े होते हैं. उनको तब गिरफ्तार किया गया, जब हमने उनको कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया. यह बीजेपी का पुराना तरीका है किसी पुराने मामले को दोबारा उखाड़ने का.'

कांग्रेस ने बीजेपी-चुनाव आयोग पर साधा निशाना

नंदीग्राम से अपने उम्मीदवार मिलन प्रधान की गिरफ्तार को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर निशाना साधा. आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में BJP और इलेक्शन कमीशन मिलकर चुनाव को लूटने में लगे हैं. नंदीग्राम उपचुनाव से पहले आज जो घटनाक्रम हुआ, वो लोकतंत्र के लिए काला धब्बा है.

कांग्रेस ने कहा, 'पहले ममता बनर्जी के कैंडिडेट को डरा-धमकाकर नामांकन रद्द करवाया गया और अब कांग्रेस के कैंडिडेट मिलन प्रधान को 19 साल पुराने केस में गिरफ्तार कर लिया गया है. नरेंद्र मोदी और ज्ञानेश कुमार लोकतंत्र को पूरी तरह से खत्म करने में लगे हैं. ये सारी साजिशें उसी का सबूत है.  हम इन साजिशों से डरने वाले नहीं हैं. हम मजबूती से इसका सामना करेंगे और BJP को हराएंगे.'

बंगाल का सियासी ड्रामा

बंगाल में शुक्रवार का दिन सियासी उथल-पुथल से भरा रहा. एक तरफ चुनाव आयोग ने जहां टीएमसी का सिंबल और नाम फ्रीज करने के बाद ममता और ऋतब्रत की पार्टी को अलग-अलग सिंबल और नाम दिया. इस पर टीएमसी ने कड़ा विरोध जताया.

TMC विवाद: अभिषेक बनर्जी ने कसा तंज, कहा - 'BJP में जाने पर वॉशिंग मशीन...'

वहीं, सियासी माहौल तब और गरमा गया जब नंदीग्राम सीट से ममता खेमे की उम्मीदवार संचिता प्रधान ने अपना नाम वापस ले लिया. इसके बाद ममता बनर्जी ने कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को समर्थन का ऐलान किया था, जिनको कुछ घंटे बाद ही उनको एक पुराने मामले में गिरफ्तार किया गया था.

बंगाल में सियासी ड्रामा, नंदीग्राम कैंडिडेट के बाद कांग्रेस का एक और बड़ा नेता गिरफ्तार

 

About the author शैलजाकांत मिश्रा

शैलजाकांत मिश्रा एबीपी लाइव में सीनियर कॉपी एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने कई मीडिया संस्थानों में काम किया है. उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है. पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी, भोपाल से पूरी की. अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है. वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के निवासी हैं.
Read More
Published at : 18 Sep 2026 09:09 PM (IST)
Tags :
TMC Mamata Banerjee BJP
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
‘सहयोगियों को खत्म करती है कांग्रेस, राहुल पढ़े इतिहास’, रिजिजू का हमला
‘सहयोगियों को खत्म करती है कांग्रेस, राहुल पढ़े इतिहास’, रिजिजू का हमला
इंडिया
नाबालिग के यौन शोषण-हत्या मामले में भड़के राहुल गांधी, अमित शाह से पूछे सवाल
नाबालिग के यौन शोषण-हत्या मामले में भड़के राहुल गांधी, अमित शाह से पूछे सवाल
इंडिया
TMC विवाद: अभिषेक बनर्जी ने कसा तंज, कहा - 'BJP में जाने पर वॉशिंग मशीन...'
TMC विवाद: अभिषेक बनर्जी ने कसा तंज, कहा - 'BJP में जाने पर वॉशिंग मशीन...'
इंडिया
बंगाल में सियासी ड्रामा, नंदीग्राम कैंडिडेट के बाद कांग्रेस का एक और बड़ा नेता गिरफ्तार
बंगाल में सियासी ड्रामा, नंदीग्राम कैंडिडेट के बाद कांग्रेस का एक और बड़ा नेता गिरफ्तार
Advertisement

वीडियोज

शिवसेना, NCP, अब तृणमूल..EC बना शूल?
TMC की अंदरूनी लड़ाई का केंद्र सेक्या कनेक्शन?
Tum Dena Sath Mera: Aprajita सादा, Aradhya में घमंड: पगफेरे की रस्म में मायके में महाड्रामा!
Bollywood News: सलमान खान आशीष शेलार के घर पहुंचे बप्पा के दर्शन को, पैपराजी-फैंस के आगे जोड़े हाथ (18.09.2026)
फुटबॉल खिलाड़ी निशान-सामने वोट का गोल पोस्ट!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नाबालिग के यौन शोषण-हत्या मामले में भड़के राहुल गांधी, अमित शाह से पूछे सवाल
नाबालिग के यौन शोषण-हत्या मामले में भड़के राहुल गांधी, अमित शाह से पूछे सवाल
राजस्थान
'नॉर्थ कोरिया जैसे हो रहे देश के हालात', BJP पर भड़के पूर्व CM अशोक गहलोत
'नॉर्थ कोरिया जैसे हो रहे देश के हालात', BJP पर भड़के पूर्व CM अशोक गहलोत
बॉलीवुड
'कर लो ना थोड़ा...', राधिका आप्टे से इनरवियर में हुई थी एक्शन सीन की डिमांड
'कर लो ना थोड़ा...', राधिका आप्टे से इनरवियर में हुई थी एक्शन सीन की डिमांड
क्रिकेट
Watch: अफगानिस्तान फैंस ने जीता क्रिकेट प्रेमियों का दिल, खुश कर देगा स्टेडियम का यह वीडियो
Watch: अफगानिस्तान फैंस ने जीता क्रिकेट प्रेमियों का दिल, खुश कर देगा स्टेडियम का यह वीडियो
इंडिया
नंदीग्राम उपचुनाव: प्रत्याशी के नाम वापस लेने के बाद ममता का बड़ा ऐलान - 'अब हम...'
नंदीग्राम उपचुनाव: प्रत्याशी के नाम वापस लेने के बाद ममता का बड़ा ऐलान - 'अब हम...'
इंडिया
तमिलनाडु CM विजय ने किया एक ग्राम सोने की अंगूठी देने का ऐलान, किसे मिलेगी?
तमिलनाडु CM विजय ने किया एक ग्राम सोने की अंगूठी देने का ऐलान, किसे मिलेगी?
नौकरी
MP पुलिस में 655 पदों पर भर्ती, 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए मौका 
MP पुलिस में 655 पदों पर भर्ती, 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए मौका 
बॉलीवुड
कैटरीना कैफ से पहले बढ़े वजन पर भद्दे ताने झेल चुकी हैं ये 5 एक्ट्रेसेस
कैटरीना कैफ से पहले बढ़े वजन पर भद्दे ताने झेल चुकी हैं ये 5 एक्ट्रेसेस
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget