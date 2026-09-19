दिल्ली में महिला की ऑटो चालक से हुई बहस, वीडियो हुआ वायरल

भारत में दिल्ली की सड़कों पर छोटी-छोटी बातों को लेकर विवाद देखने को मिलते रहते हैं और इन विवादों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं और लोगों की नजर में आ जाते हैं, जिन्हें देखकर लोग भी अपनी प्रतिक्रिया देने से खुद को रोक नहीं पाते. इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला सड़क पर एक ऑटो चालक से बहस करती हुई दिखती है और ऑटो चालक से लड़ाई करती हुई नजर आती है. इसके कारण आस-पास मौजूद लोग भी इस पूरे मामले को देखते रह गए.

ऑटो के पास खड़ी नजर आई महिला

वायरल वीडियो में महिला एक सड़क पर खड़ी नजर आती है. सड़क पर कई वाहन हैं और महिला के आस-पास भी कई लोगों की भीड़ लगी हुई है. महिला के सामने एक ऑटो खड़ा दिखाई देता है और महिला उस ऑटो को नुकसान पहुंचाती दिख रही है. ऑटो के पास उसका ड्राइवर भी खड़ा दिखाई देता है. महिला और ड्राइवर दोनों के बीच बहस चल रही होती है. महिला और ऑटो ड्राइवर की इस बहस के कारण ट्रैफिक की स्थिति पर भी प्रभाव नजर आता है. वायरल वीडियो में विवाद की वजह साफ नहीं बताई गई है. सोशल मीडिया पर बीच रोड में इस विवाद को देखकर यूजर्स भी अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

Road-Rage Kalesh: A woman allegedly damaged an auto and claimed she was “untouchable” because of her staff connections, Delhi😭💀 pic.twitter.com/HPzC78Ynjv — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) September 17, 2026

यह भी पढ़ें : चोरी करने पहुंचा शख्स ग्रिल में फंसा, लोगों ने मार-मारकर बना दिया भूत

वीडियो देखकर यूजर्स ने किए मजेदार कमेंट

बहस का यह वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने अपने-अपने अंदाज में प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी. कुछ यूजर्स ने सड़क पर होने वाले ऐसे विवादों को लेकर हैरानी जताई. एक यूजर ने कहा, ये क्या-क्या देखना पड़ रहा है. एक और यूजर का कहना है कि ये महिला को क्या हो गया है. तो कुछ ने कहा कि बीच सड़क पर ऐसे सड़क घेरकर बहस करना सही नहीं है. किसी ने कहा, लोगों की क्या गलती है, उन्हें तो जाने दो. किसी ने महिला के स्टाफ कनेक्शन वाले दावे पर सवाल उठाए. कई लोगों का कहना था कि सड़क पर किसी भी विवाद को बहस या हंगामे में बदलने के बजाय मामले को शांत तरीके से सुलझाना चाहिए.

स्टाफ कनेक्शन का दावा चर्चा में आया

इस वीडियो को शेयर करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया कि महिला ने अपने दिल्ली के स्टाफ कनेक्शन की वजह से खुद को untouchable बताया. हालांकि, यह दावा वायरल पोस्ट के कैप्शन में किया गया है और इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है. वीडियो में भी पूरे विवाद का कारण साफ तौर पर सामने नहीं आता. इसी दावे की वजह से वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है.

यह भी पढ़ें : रील बनाने के लिए बच्चे के हाथ बांधकर बरसाए कोड़े, वीडियो देख भड़के यूजर्स