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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'इधर बदतमीजी बहुत है...' जब बॉलीवुड पर भड़के लकी अली, इस वजह से छोड़ दिया गाना

'इधर बदतमीजी बहुत है...' जब बॉलीवुड पर भड़के लकी अली, इस वजह से छोड़ दिया गाना

30 साल पहले एक एल्बम से पहचान बनाने वाले लकी अली ने कई हिट गाने इंडस्ट्री को दिए हैं. हालांकि एक दशक पहले उनका बॉलीवुड से मोहभंग हो गया था. उन्होंने बॉलीवुड छोड़ने की वजह भी बताई थी.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 19 Sep 2026 07:02 AM (IST)
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दिवंगत अभिनेता महमूद के बेटे और मशहूर सिंगर लकी अली आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. लकी ने 30 साल पहले अपने एक एल्बम से लोगों का दिल जीत लिया था. इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में प्लेबैक सिंगर के रूप में शुरुआत की थी. उन्होंने कई हिट गाने दिए. हालांकि सालों तक बॉलीवुड में काम करने के बाद उनका बॉलीवुड से मोहभंग हो गया था और उन्होंने बॉलीवुड में गाना बंद कर दिया था. 

68 साल के हुए लकी अली

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लकी अली का जन्म 19 सितंबर 1958 को मुंबई में हुआ था. मशहूर सिंगर आज अपना 68वां जन्मदिन मना रहे हैं. उनका असली नाम मकसूद अली है. एक सिंगर होने के अलावा लकी अली की पहचान गीतकार और संगीतकार के रूप में भी है. 

इधर बदतमीजी बहुत है...' जब बॉलीवुड पर भड़के लकी अली, इस वजह से छोड़ दिया गाना

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लकी अली के पॉपुलर गाने

साल 1996 में लकी अपना एल्बम 'सुनो' लाए थे जिसका गाना 'ओ सनम' बहुत पॉपुलर हुआ था. वहीं बॉलीवुड में उन्होंने प्लेबैक सिंगर के रूप में अपनी शुरुआत ऋतिक रोशन की फिल्म 'कहो ना प्यार है' (2000) के गाने 'ना तुम जानो ना हम' से की थी. उन्होंने अपनी पहचान 'गोरी तेरी आंखें', 'तन्हांई' और 'अनजाही राहों में' जैसी गानों से भी बनाई. साल 2015 में आई रणबीर कपूर की फिल्म 'तमाशा' के बाद उन्होंने बॉलीवुड में गाना बंद कर दिया था.

इस वजह से छोड़ दिया था बॉलीवुड

लकी अली ने सालों पहले पॉलीवुड बॉक्स ऑफिस को दिए इंटरव्यू में बॉलीवुड छोड़ने की वजह का खुलासा किया था. बॉलीवुड पर भड़कते हुए लकी ने कहा था, 'इस जगह में बदतमीज़ी बहुत है.' उन्होंने आगे कहा था, 'बॉलीवुड में अब बदलाव आ गया है, जो फिल्में अब बन रही हैं उनसे सीखने के लिए कुछ नहीं है. आज की फिल्में समाज पर गलत असर डाल रही है. मेरा मानना है कि फिल्मों में धैर्य को कम और लालच को ज्यादा दिखाया जाता है.'

इधर बदतमीजी बहुत है...' जब बॉलीवुड पर भड़के लकी अली, इस वजह से छोड़ दिया गाना

9 साल बाद किया था कमबैक

चाहे बॉलीवुड को अपने लिए सही ना मानते हुए लकी ने साल 2015 में इंडस्ट्री से दूर बना ली थी, लेकिन 9 साल बाद उन्होंने कमबैक किया था. उनकी प्लेबैक सिंगर के रूप में वापसी साल 2024 में 'दो और दो प्यार' फिल्म के गाने 'तू है कहां' के साथ हुई थी.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 19 Sep 2026 07:02 AM (IST)
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