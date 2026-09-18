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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगवर्दी की इज्जत रख ली... ठेलेवाले की मदद को आया CRPF जवान, वीडियो ने जीता दिल

वर्दी की इज्जत रख ली... ठेलेवाले की मदद को आया CRPF जवान, वीडियो ने जीता दिल

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक CRPF जवान सड़क पर ठेला खींच रहे शख्स की मदद करता नजर आ रहा है. जवान का यह अंदाज लोगों को काफी पसंद आ रहा है.

Written By : भूमिका पंवार |  Updated at : 18 Sep 2026 10:36 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे वीडियो सामने आते रहते हैं, जो कुछ सेकेंड में ही लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं. कभी किसी की छोटी सी मदद लोगों का दिल जीत लेती है, तो कभी किसी अनजान शख्स के लिए किया गया अच्छा काम चर्चा में आ जाता है. इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें सड़क पर एक शख्स अपने ठेले के साथ कुछ मुश्किल में नजर आता है. तभी वहां मौजूद एक जवान कुछ ऐसा करता है, जिसे देखकर आसपास मौजूद लोग भी इस पल को कैमरे में कैद कर लेते हैं.

ठेला खींचते शख्स की मदद को आगे आया जवान

वायरल वीडियो में सड़क पर एक शख्स ठेला लेकर जाता हुआ दिखाई दे रहा है. ठेला काफी भारी नजर आता है और उसे आगे ले जाने में शख्स को मेहनत करनी पड़ रही है. तभी उसके पास एक CRPF जवान पहुंचता है और उसकी मदद करने लगता है. वीडियो में जवान ठेले को आगे बढ़ाने के लिए उसे पीछे से धक्का देता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि ठेलेवाला भी उसे खींचता नजर आता है. सड़क पर चलते वाहनों के बीच जवान का इस तरह मदद के लिए आगे आना लोगों का ध्यान खींच रहा है.

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वीडियो देखकर बोले- वर्दी की इज्जत रख ली

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स जवान की इस छोटी सी मदद की जमकर तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने कहा, वर्दी की इज्जत रख ली. वहीं दूसरे ने लिखा, यही तो असली मदद है. एक अन्य यूजर ने कहा, सलाम है ऐसे जवान को. किसी ने लिखा, बिना किसी पहचान के किसी की मदद करना ही इंसानियत है. वहीं एक यूजर ने कहा, जवान ने दिल जीत लिया. कई लोगों ने जवान के इस अंदाज को देखकर कहा कि छोटी सी मदद भी किसी के लिए बहुत बड़ी राहत बन सकती है.

सोशल मीडिया पर छा गया जवान का अंदाज

CRPF जवान और ठेलेवाले का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से लोगों का ध्यान खींच रहा है. वीडियो में कोई बड़ा दावा या लंबी कहानी नहीं है, लेकिन कुछ सेकेंड के इस नजारे में जवान का मदद के लिए आगे आना लोगों को पसंद आ रहा है. यही वजह है कि यूजर्स वीडियो को शेयर करते हुए जवान की तारीफ कर रहे हैं और इसे इंसानियत से जुड़ा एक अच्छा पल बता रहे हैं.

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About the author भूमिका पंवार

Bhumika Panwar ABP News की Lifestyle डेस्क पर डिजिटल मीडिया इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह Mandsaur University से बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की डिग्री कर रही हैं. ABP News में वह आर्टिकल और वेब स्टोरी लिखने का काम कर रही हैं, जिससे उन्हें डिजिटल मीडिया में काम करने का व्यावहारिक अनुभव मिल रहा है. उन्हें हिंदी में कंटेंट लिखने और नई जानकारी जुटाने में रुचि है.
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Published at : 18 Sep 2026 10:36 PM (IST)
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