नाबालिग के यौन शोषण-हत्या मामले में भड़के राहुल गांधी, अमित शाह से पूछे सवाल

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सड़े-गले हालत में 13 सितंबर को उसका शव बरामद हुआ था।

लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने देश की राजधानी नई दिल्ली में एक नाबालिग के साथ कथित सामूहिक यौन शोषण और उसकी हत्या को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य है कि दिल्ली आज राजधानी नहीं, महिलाओं के लिए हर दिन की खौफनाक कहानी बनाकर रह गई है. उन्होंने सवाल उठाया कि अमित शाह जी, दिल्ली पुलिस आपके अधीन है. महिला सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसकी है?

मामले पर राहुल गांधी ने X पोस्ट में क्या कहा?

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस संबंध में शुक्रवार (18 सितंबर, 2026) को शाम करीब साढ़े 7 बजे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया. पोस्ट में राहुल गांधी ने कहा, ‘दिल्ली में 17 साल की युवती के साथ गैंगरेप हुआ, उसकी हत्या कर शव खुले मैदान में फेंक दिया गया. राजधानी में इतनी बड़ी दरिंदगी और पुलिस को कई दिनों तक भनक नहीं लगती. दुर्भाग्य है कि दिल्ली आज राजधानी नहीं, महिलाओं के लिए हर दिन की खौफनाक कहानी बनकर रह गई है.’

उन्होंने कहा, ‘अमित शाह जी, दिल्ली पुलिस आपके अधीन है. महिला सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? या दिल्ली पुलिस का काम सिर्फ आम नागरिकों को डराना-धमकाना रह गया है? क्योंकि अपराधी तो बेखौफ घूम रहे हैं.’

दिल्ली में 17 साल की युवती के साथ गैंगरेप हुआ, उसकी हत्या कर शव खुले मैदान में फेंक दिया गया। राजधानी में इतनी बड़ी दरिंदगी और पुलिस को कई दिनों तक भनक नहीं लगती।



दुर्भाग्य है कि दिल्ली आज राजधानी नहीं, महिलाओं के लिए हर दिन की खौफनाक कहानी बनकर रह गई है।



अमित शाह जी, दिल्ली… — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 18, 2026

नाबालिग के साथ कब हुई घटना?

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, एक 17 वर्षीय नाबालिग के साथ चार लोगों ने सामूहिक यौन शोषण किया, जिसमें से तीन आरोपी नाबालिग थे. इसके बाद आरोपियों ने उसकी चाकू मारकर हत्या कर दी और उसके शव को उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के स्वरूप नगर इलाके में कुशक रोड स्थित जयपाल राणा के खेत के पास एक खुले मैदान में फेंक दिया, जहां शव के कुछ हिस्सों को आवारा कुत्तों ने खा लिया.

पुलिस ने बताया कि यह भयावह घटना तब सामने आई, जब दुष्कर्म और हत्या के कुछ दिनों बाद 13 सितंबर को नाबालिग का सड़ा-गला शव बरामद हुआ. नाबालिग का शव इतनी बुरी तरह सड़ चुका था कि शुरुआत में उसके लिंग की पहचान भी नहीं हो सकी.

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