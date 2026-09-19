गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजपाक का 'PNS हुनैन' कितना ताकतवर, जिसने मारी भारतीय वॉरशिप को टक्कर?

पाक का 'PNS हुनैन' कितना ताकतवर, जिसने मारी भारतीय वॉरशिप को टक्कर?

अरब सागर में INS कोलकाता से टकराया पाकिस्तान का नया Yarmook-क्लास युद्धपोत PNS हुनैन. एंटी-शिप मिसाइलों से लैस 2600 टन का यह जहाज टक्कर के बाद खुद भारी नुकसान झेलकर बंदरगाह लौटने को मजबूर हुआ.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 19 Sep 2026 06:52 AM (IST)
Preferred Sources

15 सितंबर 2026 की शाम उत्तरी अरब सागर में पाकिस्तानी नौसेना के जहाज PNS हुनैन ने भारतीय नौसेना के एक वॉरशिप INS कोलकाता को टक्कर मार दी. भारतीय अधिकारियों के मुताबिक भारतीय जहाज एक रूटीन सर्विलांस मिशन पर था, तभी पाकिस्तानी जहाज तेज रफ्तार से उसके करीब आया और खतरनाक तरीके से पैंतरेबाजी करते हुए टकरा गया. 

भारत ने इस हरकत को गैरपेशेवर और असुरक्षित बताते हुए कड़ा विरोध जताया है. हादसे में भारतीय जहाज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, जबकि पीएनएस हुनैन को गंभीर क्षति पहुंचने के बाद उसे वापस बंदरगाह लौटना पड़ा. इस घटना के बाद अब यह जानना दिलचस्प हो गया है कि आखिर पाकिस्तान का यह जहाज कितना ताकतवर है.

रिलेटेड स्टोरी >>

जनरल नॉलेज
हूती लड़ाकों को कौन देता है पैसा, इनके पास कौन-कौन से हथियार?
हूती लड़ाकों को कौन देता है पैसा, इनके पास कौन-कौन से हथियार?
जनरल नॉलेज
एन चंद्रशेखरन को कितनी सैलरी देता है टाटा ग्रुप, साल में उनकी कितनी कमाई?
एन चंद्रशेखरन को कितनी सैलरी देता है टाटा ग्रुप, साल में उनकी कितनी कमाई?
जनरल नॉलेज
जब बीवी-बच्चे के साथ दिखे थे मेजर ऋषभ सिंह संब्याल, मां के पास पहुंचा था फोटो
जब बीवी-बच्चे के साथ दिखे थे मेजर ऋषभ सिंह संब्याल, मां के पास पहुंचा था फोटो
जनरल नॉलेज
किस शाही परिवार से आती हैं भाग्यश्री, उनके पास कितनी दौलत?
किस शाही परिवार से आती हैं भाग्यश्री, उनके पास कितनी दौलत?

कब और कहां बना था यह जहाज?

PNS हुनैन Yarmook-क्लास के कॉर्वेट यानी छोटे युद्धपोतों की सीरीज का जहाज है, जिसे डच शिपबिल्डर कंपनी डेमन ने रोमानिया के गलाती शिपयार्ड में बनाया है. इसे सितंबर 2023 में लॉन्च किया गया था और जुलाई 2024 में यह पाकिस्तानी नौसेना में शामिल हुआ. यह डेमन के बड़े ओपीवी 2600 डिजाइन पर आधारित है और Yarmook-क्लास के दूसरे बैच का पहला जहाज है.

कितना बड़ा और तेज है यह जहाज?

PNS हुनैन की लंबाई करीब 98 मीटर और चौड़ाई करीब 14.4 मीटर है, जबकि इसका वजन करीब 2,600 टन है. इसमें चार डीजल इंजन और दो कंट्रोलेबल-पिच प्रोपेलर लगे हैं, जिनकी मदद से यह करीब 24 से 25 नॉट यानी करीब 45 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार पकड़ सकता है. इसकी रेंज करीब 6,000 नॉटिकल मील यानी 11 हजार किलोमीटर से ज्यादा बताई जाती है, जिससे यह लंबे समय तक समुद्र में रह सकता है.

किन हथियारों से है लैस?

रिपोर्ट्स के मुताबिक PNS हुनैन Anti ship मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम से लैस है, इसके अलावा इसमें 30 MM की नौसैनिक तोप और मशीन गन भी लगी हैं. यह इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, एडवांस सेंसर, सेल्फ-प्रोटेक्शन सिस्टम और टर्मिनल डिफेंस सिस्टम से भी सुसज्जित बताया जाता है. इसके अलावा इस जहाज पर हेलीकॉप्टर, ड्रोन और रिजिड इनफ्लेटेबल बोट भी तैनात की जा सकती हैं, जिससे यह अलग-अलग तरह के मिशन के लिए इस्तेमाल हो सकता है.

यह भी पढ़ें: अगर किसी को भारत में ठोक दे अमेरिकी राजदूत की कार, क्या होगी कार्रवाई?

ताजा हादसे में कितना हुआ नुकसान?

PNS हुनैन को इस टक्कर में काफी गंभीर नुकसान पहुंचा है, जिसमें जहाज पर बड़ा डेंट और स्ट्रक्चरल क्रैक तक आने की आशंका जताई जा रही है, जिसके बाद इसे वापस बंदरगाह लौटना पड़ा. वहीं भारतीय जहाज INS कोलकाता, जो आकार में PNS हुनैन से बड़ा है, बिना किसी नुकसान के आगे बढ़ता रहा. भारतीय अधिकारियों का कहना है कि भारतीय कैप्टन ने भारी उकसावे के बावजूद संयम बरतते हुए किसी बड़े हादसे को टाला, जो जनहानि और बड़े नुकसान का कारण बन सकता था.

यह भी पढ़ें: समंदर में भारत-पाक के शिप में कितनी दूरी होनी जरूरी? जानें नियम

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read More
Published at : 19 Sep 2026 06:52 AM (IST)
Tags :
INS Kolkata PNS Hunain Collision
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
हूती लड़ाकों को कौन देता है पैसा, इनके पास कौन-कौन से हथियार?
हूती लड़ाकों को कौन देता है पैसा, इनके पास कौन-कौन से हथियार?
जनरल नॉलेज
एन चंद्रशेखरन को कितनी सैलरी देता है टाटा ग्रुप, साल में उनकी कितनी कमाई?
एन चंद्रशेखरन को कितनी सैलरी देता है टाटा ग्रुप, साल में उनकी कितनी कमाई?
जनरल नॉलेज
जब बीवी-बच्चे के साथ दिखे थे मेजर ऋषभ सिंह संब्याल, मां के पास पहुंचा था फोटो
जब बीवी-बच्चे के साथ दिखे थे मेजर ऋषभ सिंह संब्याल, मां के पास पहुंचा था फोटो
जनरल नॉलेज
किस शाही परिवार से आती हैं भाग्यश्री, उनके पास कितनी दौलत?
किस शाही परिवार से आती हैं भाग्यश्री, उनके पास कितनी दौलत?
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Delhi Accident News: दिल्ली में रफ्तार का 'बेकाबू शैतान' !
Passport Rules: विदेश यात्रा से पहले जान लें! बच्चों के पासपोर्ट का नियम बदला |
Chitra Tripathi | Pakistan News: पाकिस्तान का भट्ठा बैठ गया ! | Shahbaz Sharif | Asim Munir | ABP
मिट गई वो TMC..निशाने पर क्यों EC?
शिवसेना, NCP, अब तृणमूल..EC बना शूल?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘BJP चुनाव नहीं लड़ना चाहती, बल्कि...’, कांग्रेस प्रत्याशी की गिरफ्तारी पर राहुल का हमला
‘BJP चुनाव नहीं लड़ना चाहती, बल्कि...’, कांग्रेस प्रत्याशी की गिरफ्तारी पर राहुल का हमला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में मौसम ने बदली करवट, बारिश के साथ बढ़ी उमस, जानें अगले दिनों का हाल
यूपी में मौसम ने बदली करवट, बारिश के साथ बढ़ी उमस, जानें अगले दिनों का हाल
बॉलीवुड
Box Office: फ्राइडे को 'दायरा' की धीमी शुरुआत, जानें- 'मिर्जापुर'- 'हनुमान अंश' का कलेक्शन
फ्राइडे को 'दायरा' की धीमी शुरुआत, जानें- 'मिर्जापुर'- 'हनुमान अंश' का कलेक्शन
स्पोर्ट्स
200 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट, राहुल द्रविड़ के बेटे ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मचाया कोहराम
200 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट, राहुल द्रविड़ के बेटे ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मचाया कोहराम
इंडिया
नंदीग्राम: कांग्रेस प्रत्याशी की गिरफ्तारी पर ममता ने उठाए सवाल, कहा - 'यह BJP का...'
नंदीग्राम: कांग्रेस प्रत्याशी की गिरफ्तारी पर ममता ने उठाए सवाल, कहा - 'यह BJP का...'
नौकरी
MP पुलिस में 655 पदों पर भर्ती, 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए मौका 
MP पुलिस में 655 पदों पर भर्ती, 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए मौका 
इंडिया
नाबालिग के यौन शोषण-हत्या मामले में भड़के राहुल गांधी, अमित शाह से पूछे सवाल
नाबालिग के यौन शोषण-हत्या मामले में भड़के राहुल गांधी, अमित शाह से पूछे सवाल
हेल्थ
दिन में कितनी कॉफी पी सकते हैं, क्या कहते हैं डॉक्टर?
दिन में कितनी कॉफी पी सकते हैं, क्या कहते हैं डॉक्टर?
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget