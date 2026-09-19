पाक का 'PNS हुनैन' कितना ताकतवर, जिसने मारी भारतीय वॉरशिप को टक्कर?

15 सितंबर 2026 की शाम उत्तरी अरब सागर में पाकिस्तानी नौसेना के जहाज PNS हुनैन ने भारतीय नौसेना के एक वॉरशिप INS कोलकाता को टक्कर मार दी. भारतीय अधिकारियों के मुताबिक भारतीय जहाज एक रूटीन सर्विलांस मिशन पर था, तभी पाकिस्तानी जहाज तेज रफ्तार से उसके करीब आया और खतरनाक तरीके से पैंतरेबाजी करते हुए टकरा गया.

भारत ने इस हरकत को गैरपेशेवर और असुरक्षित बताते हुए कड़ा विरोध जताया है. हादसे में भारतीय जहाज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, जबकि पीएनएस हुनैन को गंभीर क्षति पहुंचने के बाद उसे वापस बंदरगाह लौटना पड़ा. इस घटना के बाद अब यह जानना दिलचस्प हो गया है कि आखिर पाकिस्तान का यह जहाज कितना ताकतवर है.

कब और कहां बना था यह जहाज?

PNS हुनैन Yarmook-क्लास के कॉर्वेट यानी छोटे युद्धपोतों की सीरीज का जहाज है, जिसे डच शिपबिल्डर कंपनी डेमन ने रोमानिया के गलाती शिपयार्ड में बनाया है. इसे सितंबर 2023 में लॉन्च किया गया था और जुलाई 2024 में यह पाकिस्तानी नौसेना में शामिल हुआ. यह डेमन के बड़े ओपीवी 2600 डिजाइन पर आधारित है और Yarmook-क्लास के दूसरे बैच का पहला जहाज है.

कितना बड़ा और तेज है यह जहाज?

PNS हुनैन की लंबाई करीब 98 मीटर और चौड़ाई करीब 14.4 मीटर है, जबकि इसका वजन करीब 2,600 टन है. इसमें चार डीजल इंजन और दो कंट्रोलेबल-पिच प्रोपेलर लगे हैं, जिनकी मदद से यह करीब 24 से 25 नॉट यानी करीब 45 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार पकड़ सकता है. इसकी रेंज करीब 6,000 नॉटिकल मील यानी 11 हजार किलोमीटर से ज्यादा बताई जाती है, जिससे यह लंबे समय तक समुद्र में रह सकता है.

किन हथियारों से है लैस?

रिपोर्ट्स के मुताबिक PNS हुनैन Anti ship मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम से लैस है, इसके अलावा इसमें 30 MM की नौसैनिक तोप और मशीन गन भी लगी हैं. यह इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, एडवांस सेंसर, सेल्फ-प्रोटेक्शन सिस्टम और टर्मिनल डिफेंस सिस्टम से भी सुसज्जित बताया जाता है. इसके अलावा इस जहाज पर हेलीकॉप्टर, ड्रोन और रिजिड इनफ्लेटेबल बोट भी तैनात की जा सकती हैं, जिससे यह अलग-अलग तरह के मिशन के लिए इस्तेमाल हो सकता है.

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ताजा हादसे में कितना हुआ नुकसान?

PNS हुनैन को इस टक्कर में काफी गंभीर नुकसान पहुंचा है, जिसमें जहाज पर बड़ा डेंट और स्ट्रक्चरल क्रैक तक आने की आशंका जताई जा रही है, जिसके बाद इसे वापस बंदरगाह लौटना पड़ा. वहीं भारतीय जहाज INS कोलकाता, जो आकार में PNS हुनैन से बड़ा है, बिना किसी नुकसान के आगे बढ़ता रहा. भारतीय अधिकारियों का कहना है कि भारतीय कैप्टन ने भारी उकसावे के बावजूद संयम बरतते हुए किसी बड़े हादसे को टाला, जो जनहानि और बड़े नुकसान का कारण बन सकता था.

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