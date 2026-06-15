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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: 5 साल बाद अपनी पत्नी को सरप्राइज देने ससुराल पहुंचा पति, रिएक्शन देख एक साथ रोया पूरा इंटरनेट

Video: 5 साल बाद अपनी पत्नी को सरप्राइज देने ससुराल पहुंचा पति, रिएक्शन देख एक साथ रोया पूरा इंटरनेट

Viral video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स अपनी पत्नी को करीब पांच साल बाद एक दम सरप्राइज देने के लिए अपने ससुराल पहुंचता है.

By : शेख इंजमाम उल हक | Updated at : 15 Jun 2026 04:11 PM (IST)
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पति पत्नी को एक दूसरे का लिबास कहा जाता है. ये दोनों एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं जो अलग हो जाएं तो डगर डगमगा जाती है. कई बार पैसे की तलाश में कपल्स एक दूसरे से सालों दूर रहते हैं और जब वो मिलते हैं तो माहौल देखने लायक होता है. हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स अपनी पत्नी से मिलने 5 साल बाद पहुंचता है और पत्नी का रिएक्शन देख लोगों की आंखों से आंसू बह रहे हैं.

पांच साल बाद अपनी पत्नी से मिलने ससुराल पहुंचा शख्स

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स अपनी पत्नी को करीब पांच साल बाद एक दम सरप्राइज देने के लिए अपने ससुराल पहुंचता है. वीडियो में दिख रहा है कि पत्नी किचन में काम कर रही होती है और उसका ध्यान नहीं होता है, इतने में उसका पति हाथ में बुके लेकर किचन में घुसता है और उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है, अपने पति को इतने सालों बाद देखकर पहले तो पत्नी को समझ ही नहीं आता कि रिएक्ट कैसे करना है, लेकिन जब वो प्रोसेस करती है तो उसका रिएक्शन लोगों को भावुक कर देता है.

 
 
 
 
 
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गले लगकर खूब रोया कपल

वीडियो में दिख रहा है कि पत्नी अपने पति को देखकर हक्की बक्की रह जाती है और आंखों को फाड़ कर बड़ी हैरानी से टकटकी लगाए उसे देखती रहती है फिर जब उसके अंदर के आंसुओं का गुबार फूटता है तो वो अपने पति को गले लगा लेती है और रोने लगती है. पत्नी को देखकर पति भी भावुक हो जाता है और उसे कसकर हग कर लेता है. पति पत्नी का यह मिलन देख इंटरनेट आंसू बहा रहा है और यूजर्स इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

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यूजर्स भी हुए भावुक

वीडियो को alone_writer____1k नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...लड़की प्यार में पागल लगती है. एक और यूजर ने लिखा...ये सीन देखकर तो मेरे आंसू ही आ गए. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...अपनी पत्नी से इतने साल दूर रहना ठीक नहीं, अब इसे छोड़कर मत जाना.

यह भी पढ़ें: Viral Video: डर से बड़ी होती है पेट की भूख... जिस ऊंचाई पर सूख जाता है गला, वहां रोटी की जद्दोजहद करते दिखे मजदूर

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 15 Jun 2026 04:11 PM (IST)
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