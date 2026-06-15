5 साल बाद अपनी पत्नी को सरप्राइज देने ससुराल पहुंचा पति, रिएक्शन देख एक साथ रोया पूरा इंटरनेट

पति पत्नी को एक दूसरे का लिबास कहा जाता है. ये दोनों एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं जो अलग हो जाएं तो डगर डगमगा जाती है. कई बार पैसे की तलाश में कपल्स एक दूसरे से सालों दूर रहते हैं और जब वो मिलते हैं तो माहौल देखने लायक होता है. हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स अपनी पत्नी से मिलने 5 साल बाद पहुंचता है और पत्नी का रिएक्शन देख लोगों की आंखों से आंसू बह रहे हैं.

पांच साल बाद अपनी पत्नी से मिलने ससुराल पहुंचा शख्स

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स अपनी पत्नी को करीब पांच साल बाद एक दम सरप्राइज देने के लिए अपने ससुराल पहुंचता है. वीडियो में दिख रहा है कि पत्नी किचन में काम कर रही होती है और उसका ध्यान नहीं होता है, इतने में उसका पति हाथ में बुके लेकर किचन में घुसता है और उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है, अपने पति को इतने सालों बाद देखकर पहले तो पत्नी को समझ ही नहीं आता कि रिएक्ट कैसे करना है, लेकिन जब वो प्रोसेस करती है तो उसका रिएक्शन लोगों को भावुक कर देता है.

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गले लगकर खूब रोया कपल

वीडियो में दिख रहा है कि पत्नी अपने पति को देखकर हक्की बक्की रह जाती है और आंखों को फाड़ कर बड़ी हैरानी से टकटकी लगाए उसे देखती रहती है फिर जब उसके अंदर के आंसुओं का गुबार फूटता है तो वो अपने पति को गले लगा लेती है और रोने लगती है. पत्नी को देखकर पति भी भावुक हो जाता है और उसे कसकर हग कर लेता है. पति पत्नी का यह मिलन देख इंटरनेट आंसू बहा रहा है और यूजर्स इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

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यूजर्स भी हुए भावुक

वीडियो को alone_writer____1k नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...लड़की प्यार में पागल लगती है. एक और यूजर ने लिखा...ये सीन देखकर तो मेरे आंसू ही आ गए. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...अपनी पत्नी से इतने साल दूर रहना ठीक नहीं, अब इसे छोड़कर मत जाना.

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