सोशल मीडिया पर रोजाना कई वीडियो वायरल होते हैं, लेकिन कुछ क्लिप ऐसे होते हैं जो सीधे दिल को छू जाते हैं. हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो इंटरनेट पर तेजी से फैल रहा है, जिसमें एक परिवार अपनी घरेलू सहायिका (हाउस हेल्प) को सरप्राइज गिफ्ट देता नजर आता है. यह छोटा सा लेकिन बेहद खास पल लोगों को इतना पसंद आया कि वीडियो देखते ही देखते लाखों व्यूज बटोर गया. भीषण गर्मी के बीच दिया गया यह तोहफा सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि इंसानियत और अपनापन दिखाने वाला जेस्चर बन गया, जिसे देखकर लोग भावुक हो रहे हैं और परिवार की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

मालकिन ने नौकरानी को कूलर गिफ्ट कर हैरान कर दिया

वीडियो की शुरुआत किचन के एक सीन से होती है, जहां घर की नौकरानी अपना रोज का काम कर रही होती है. तभी घर की महिला उसे प्यार से बुलाती है और कहती है कि “दीदी, आपके लिए कुछ है.” इसके बाद वह उसे एक दूसरे कमरे में लेकर जाती है, जहां एक बड़ा सा गिफ्ट रखा होता है. घरेलू सहायिका उत्सुकता के साथ पूछती है कि इसमें क्या है. जैसे ही उसे बताया जाता है कि यह एक एयर कूलर है, उसकी खुशी देखने लायक होती है. उसके चेहरे की मुस्कान और आंखों की चमक साफ बता देती है कि यह सरप्राइज उसके लिए कितना खास है.

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खुशी का इमोशनल पल

जैसे ही उसे गिफ्ट के बारे में पता चलता है, वह खुशी से उछल पड़ती है और तुरंत अपनी मालकिन को गले लगा लेती है. इस दौरान उसकी सच्ची खुशी और भावनाएं साफ नजर आती हैं, जो इस वीडियो को और भी खास बना देती हैं. स्क्रीन पर लिखा गया मैसेज भी लोगों का दिल जीत रहा है, जिसमें कहा गया है कि “हम अपने हाउस हेल्प का ख्याल रखते हैं, जो हमारे और हमारे पालतू कुत्तों का अपने बच्चों की तरह ख्याल रखती है.” यह लाइन इस रिश्ते की गहराई को और अच्छे से दिखाती है.

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लोगों के दिल को छू गया वीडियो

सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो को देखकर काफी भावुक नजर आए. कई लोगों ने घरेलू सहायिका की मासूम खुशी की तारीफ की, तो कई ने परिवार की सोच और उनके व्यवहार की सराहना की. एक यूजर ने लिखा कि “जिस तरह वह आपको गले लगा रही है, उससे साफ दिखता है कि आपने उसे कितना अपनापन दिया है, ऐसा कम ही देखने को मिलता है.” वहीं एक अन्य यूजर ने कहा कि “मैं इस वीडियो को बार-बार देख रहा हूं और हर बार मुस्कुरा रहा हूं.” कई लोगों ने उस महिला की सादगी और खुशी को सबसे खूबसूरत बताया.

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