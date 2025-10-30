Video: कार की बस से जोरदार टक्कर, उड़े परखच्चे, ओवरटेक करना पड़ा महंगा, सामने आया खौफनाक वीडियो
Kerala viral video: केरल के मलप्पुरम से भयानक सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां एक तेज रफ्तार कार ओवरटेक करने की कोशिश में बस से टकरा गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई.
Malappuram News: सड़क पर कुछ सेकंड की कभी-कभी जल्दबाजी जिंदगी और मौत के बीच की दूरी तय कर देती है. ऐसा ही दिल दहला देने वाला हादसा केरल के मलप्पुरम जिले से सामने आया है, जहां एक तेज रफ्तार कार और बस की आमने-सामने टक्कर हो गई. यह भयानक टक्कर पास लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई और अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
टक्कर के बाद कार के उड़े परखच्चे
वीडियो में देखा जा सकता है कि एक सफेद रंग की कार तेज रफ्तार में सड़क पर दौड़ रही थी. कार का ड्राइवर आगे चल रहे एक ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश करता है. लेकिन जैसे ही वह सामने की लेन में निकलता है, उसी समय सामने से एक प्राइवेट बस आ रही होती है. अचानक दोनों के बीच जोरदार टक्कर हो जाती है.
टक्कर इतनी भयानक थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया. गाड़ी के टुकड़े सड़क पर बिखर गए. टक्कर के तुरंत बाद कार के इंजन से धुआं निकलने लगा, हालांकि राहत की बात यह रही कि गाड़ी में आग नहीं लगी.
हादसे में कार ड्राइवर की जान बची
घटना के बाद आसपास मौजूद लोग तुरंत दौड़कर मौके पर पहुंचे. उन्होंने कार में फंसे ड्राइवर को बाहर निकाला और उसकी मदद की. हादसे का मंजर इतना डरावना था कि वीडियो देखने वाले लोग भी हैरान रह गए. हादसे के बावजूद कार ड्राइवर की जान बच गई और उसे केवल चोटें आईं. मौके पर पहुंचे लोगों ने बताया कि यह सड़क घुमावदार है और यहां पर कई बार तेज रफ्तार की वजह से हादसे हो चुके हैं.
