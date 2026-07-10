'टाइगर श्रॉफ की एंट्री हो गई'...स्टेज पर लड़के ने मारी ऐसी Back Flip, दूल्हा-दुल्हन भी हुए दंग

Wedding Viral Video : शादी में डांस और मस्ती तो अक्सर देखने को मिलती है, लेकिन कभी-कभी कुछ लोग ऐसा कर जाते हैं कि पूरा माहौल ही चर्चा का विषय बन जाता है. सोशल मीडिया पर इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़का शादी के स्टेज पर पहुंचते ही लगातार बैक फ्लिप और स्टंट करने लगता है. उसकी हरकतें देखकर दूल्हा-दुल्हन समेत स्टेज पर मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं. वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर लोग मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं. कई यूजर्स ने मजाक में इसे आमिर खान की शादी में टाइगर श्रॉफ की एंट्री तक बता दिया.

शादी के स्टेज पर लड़के ने मारी ऐसी Back Flip

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि दूल्हा और दुल्हन स्टेज पर बैठे होते हैं. उनके पास कुछ लोग भी खड़े नजर आते हैं. तभी एक लड़का अचानक स्टेज पर चढ़ जाता है. स्टेज पर पहुंचते ही वह बैक फ्लिप मारना शुरू कर देता है और लगातार स्टंट दिखाने लगता है. उसके स्टंट देखकर दूल्हा-दुल्हन और स्टेज पर मौजूद लोग हैरानी से उसे देखते रह जाते हैं. लड़का एक के बाद एक कई बार बैक फ्लिप करता है और हर बार तेजी से स्टेज पर गिरता है.

Tiger Shroff at Aamir Khan's wedding 😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/sF6AnBue9o — HasnaZarooriHai🇮🇳 (@HasnaZaruriHai) July 9, 2026

स्टेज पर उड़ने लगी धूल, दुल्हन का रिएक्शन भी हुआ वायरल

वीडियो में आगे देखा जा सकता है कि लड़का बार-बार स्टेज पर जोर से गिरता है, जिससे वहां धूल उड़ने लगती है. इसी दौरान दुल्हन भी अजीब सा एक्सप्रेशन देती हुई नजर आती है. हालांकि लड़का रुकता नहीं और लगातार अपने स्टंट दिखाता रहता है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है.

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सोशल मीडिया पर आए मजेदार रिएक्शन

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स ने जमकर रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि डांसर ने तो शादी के स्टेज को धूल का मैदान बना दिया और दुल्हन के चेहरे का एक्सप्रेशन देखने लायक था. एक अन्य यूजर ने मजाक में लिखा कि लगता है आमिर एंड द मिस्ट्री गेस्ट का सीक्वल आ गया है, जिसमें टाइगर श्रॉफ डांस फ्लोर पर अपने स्टंट दिखा रहे हैं.

एक यूजर ने लिखा कि केक काटने के लिए अब बस एक स्टंट डबल की कमी रह गई थी. वहीं एक अन्य यूजर ने कहा, गर्दा उड़ा दिए गुरु. कई लोगों ने लिखा कि आजकल ऐसी स्टंटबाजी के बिना शादियां पूरी ही नहीं मानी जातीं, किसी ने पूछा कि शादी में आया है या सर्कस का खेल दिखाने. वहीं कुछ यूजर्स ने मजाक में उसे टाइगर श्रॉफ लाइट और सस्ता वाला टाइगर श्रॉफ भी कहा.

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