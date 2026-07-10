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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगTrain Stopped For Samosa: गजब! समोसे खरीदने के लिए लोको पायलट ने रोक दी ट्रेन, वायरल हो रहा वीडियो

Train Stopped For Samosa: गजब! समोसे खरीदने के लिए लोको पायलट ने रोक दी ट्रेन, वायरल हो रहा वीडियो

Train Stopped For Samosa: इंदौर का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें ट्रेन समोसे के लिए रुकने का दावा किया गया, लेकिन रेलवे ने असली वजह बताई.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 10 Jul 2026 06:51 AM (IST)
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Train Stopped For Samosa: मध्य प्रदेश के इंदौर से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक ट्रेन को ट्रैक पर रुका हुआ दिखाया गया है और लोगों का दावा है कि ट्रेन के लोको पायलट ने सिर्फ समोसे खरीदने के लिए ट्रेन को रोक दी थी. वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रेन का इंजन पटरी पर खड़ा है और वहां आसपास कई लोग जमा हो गए हैं. कुछ लोग इंजन के पास खड़े होकर लोको पायलट से बातचीत करते भी नजर आ रहे हैं. यह वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और लोग इसे लेकर तरह-तरह के दावे करने लगे. 

रेलवे ने बताई रुकने की असली वजह

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि ट्रेन ट्रैक पर रुका हुआ है और आसपास काफी भीड़ जमा हो गई है. कुछ लोग इंजन की खिड़की के पास खड़े होकर अंदर बैठे लोको पायलट से बातचीत करते दिख रहे हैं, जबकि कुछ अन्य लोग नीचे खड़े होकर यह नजारा देख रहे हैं. पीछे से देखने पर पता चलता है कि यह जगह रेलवे क्रॉसिंग के पास की है. वीडियो बनाने वाले और आसपास मौजूद लोगों ने यह मान लिया कि लोको पायलट सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए यहां रुका है, जिसके बाद यह क्लिप कुछ ही समय में सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. लेकिन रेलवे के मुताबिक असल वजह ट्रेन से जुड़ा तकनीकी काम था, न कि खाने-पीने की कोई बात. 

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सोशल मीडिया पर यूजर्स ने उठाए सवाल

जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, लोगों ने इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देना शुरू हो गया. कुछ यूजर्स ने लोको पायलट का पक्ष लेते हुए लिखा कि अगर किसी को भूख लगी है तो उसे खाने का पूरा हक है, और शायद उनका लंच ब्रेक भी रहा होगा. वहीं कुछ यूजर्स इस बात से सहमत नहीं दिखे और उन्होंने सवाल उठाया कि जैसे ही वह शख्स ट्रेन में चढ़ा, ट्रेन तुरंत क्यों चल पड़ी. एक यूजर ने लिखा कि लोको पायलट, खासकर मालगाड़ी चलाने वालों का काम बेहद मुश्किल होता है, क्योंकि वे कई घंटों तक बिना पानी और खाने के, तेज गर्मी में पुराने और बिना एसी वाले इंजन में काम करते हैं, जहां अंदर का तापमान 50 डिग्री तक पहुंच जाता है.

उन्होंने सवाल किया कि अगर स्टॉप सिग्नल की वजह से पहले से रुकी ट्रेन में लोको पायलट ने कुछ खाने के लिए खरीद लिया, तो इसमें गलत क्या है.  एक अन्य यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि आजकल हर बेरोजगार खुद को न्यूज रिपोर्टर समझने लगा है. कुल मिलाकर यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया.   

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Published at : 10 Jul 2026 06:51 AM (IST)
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