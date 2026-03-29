हिप्पोपोटेमस की लाश को नोचना पड़ा भारी, बारूद जैसे ब्लास्ट से लकड़बग्गों की लग गई लंका

सोशल मीडिया पर एक ऐसा खौफनाक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग सिहर उठे हैं. नदी के बीच तैरती एक विशालकाय हिप्पोपोटेमस की लाश और उसके आसपास मंडराते लकड़बग्घे… सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अगले ही पल जो हुआ, उसने पूरे नजारे को डरावना बना दिया. वीडियो में अचानक ऐसा धमाका होता है कि कैमरा तक गंदगी से भर जाता है और देखने वाले हैरान रह जाते हैं. यह क्लिप अब तेजी से इंटरनेट पर फैल रही है और लोगों के बीच दहशत और जिज्ञासा दोनों पैदा कर रही है.

लाश पर टूटे लकड़बग्घे, फिर हुआ जोरदार धमाका

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि नदी में एक हिप्पोपोटेमस की लाश तैर रही है, जिस पर कई लकड़बग्घे टूट पड़ते हैं. जैसे ही वे उसके शरीर को नोचने लगते हैं, खासकर पेट वाले हिस्से को, अचानक एक तेज धमाका होता है. यह ब्लास्ट इतना जबरदस्त होता है कि आसपास मौजूद सब कुछ गंदगी से भर जाता है और कैमरा भी पूरी तरह प्रभावित हो जाता है.

कुछ सेकंड में बदल गया पूरा मंजर

इस घटना ने सबको चौंका दिया है क्योंकि यह किसी आम प्राकृतिक घटना जैसा नहीं लगता. हालांकि वैज्ञानिक तौर पर कई बार जानवरों की लाश के अंदर गैस बनने से इस तरह का विस्फोट हो सकता है, लेकिन वीडियो में दिखा धमाका बेहद खतरनाक और तेज नजर आता है. इस बात की जानकारी सामने नहीं आ पाई है कि उस वक्त मौजूद लकड़बग्घों को कितना नुकसान हुआ.

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सोशल मीडिया पर डर और हैरानी

वीडियो सामने आने के बाद यूजर्स के रिएक्शन भी अलग-अलग हैं. कुछ लोग इसे “नेचर का खतरनाक रूप” बता रहे हैं, तो कुछ लोग इस क्लिप को देखकर डर गए हैं. कई यूजर्स ने कहा कि उन्होंने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा. कुल मिलाकर यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों को चौंका रहा है. वीडियो को Facts for OYO नाम के फेसबुक अकाउंट से शेयर किया गया है.

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