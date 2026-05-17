तूफान या आतंक... इतनी तेज चली हवा कि पलट गई दीवार, वीडियो देख उड़ जाएंगे होश

Viral Video: उत्तर प्रदेश में आए भयंकर तूफान का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि इतनी तेज आंधी चल रही है कि बड़े-बड़े टेंट उड़ते नजर आ रहे हैं और एक दीवार तक पलट जाती है. हवा की रफ्तार इतनी ज्यादा बताई जा रही है कि अगर कोई इंसान बाहर निकल जाए तो उसका संभलना मुश्किल हो जाए. वीडियो देखकर लोग कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्राकृतिक तूफान नहीं बल्कि आतंक का मंजर हो. सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लाखों लोग देख चुके हैं और हर कोई इस खतरनाक मौसम को लेकर अपनी राय दे रहा है.

आखिर यूपी में दो दिन पहले ऐसा क्या हुआ था?

वीडियो शेयर करते हुए एक यूजर ने सवाल पूछा कि आखिर दो दिन पहले यूपी में ऐसा क्या हुआ था, जिसने इतनी भयानक आंधी ला दी? वहीं लोगों के बीच इस तूफान को लेकर अलग-अलग तरह की बातें हो रही हैं. कुछ लोग इसे मौसम में तेजी से हो रहे बदलाव का असर बता रहे हैं, तो कुछ इसे आने वाले बड़े खतरे का संकेत मान रहे हैं. वीडियो में तेज हवा के साथ उड़ती चीजें देखकर कई लोग हैरान हैं. लोगों का कहना है कि पहले ऐसी आंधियां बहुत कम देखने को मिलती थीं, लेकिन अब मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है. यही वजह है कि यह वीडियो लोगों के बीच चर्चा का बड़ा विषय बन गया है.

Any explanation so far on what the hell happened in UP 2 days back?



What caused that storm? pic.twitter.com/kCliJt3qBq — Elite Predators (@elitepredatorss) May 15, 2026

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‘भविष्य मालिका’ को लेकर भी शुरू हुई बहस

इस वायरल वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर “भविष्य मालिका” नाम की एक पुरानी किताब को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई. एक यूजर ने लिखा कि अगर लोग भविष्य मालिका पढ़ेंगे तो उन्हें सब समझ आ जाएगा. वहीं दूसरे यूजर ने जवाब देते हुए कहा कि इसमें 2025 के बाद कई बड़ी घटनाओं की भविष्यवाणी की गई थी, लेकिन वैसा कुछ देखने को नहीं मिला. इसके बाद कुछ लोगों ने दावा किया कि इस पुराने ग्रंथ में दुनिया में अराजकता, प्राकृतिक आपदाएं, बीमारियां और युद्ध जैसी बातें लिखी गई हैं. हालांकि कई लोग इन दावों को सिर्फ अफवाह और डर फैलाने वाली बातें भी बता रहे हैं. फिर क्या सोशल मीडिया पर इसको लेकर जमकर बहस शुरू हो गई.

‘ओडिशा में 300 Km/h की हवा देखी है’ वाले कमेंट भी वायरल

वीडियो पर कुछ लोगों ने तूफान की रफ्तार को लेकर भी चर्चा की. एक यूजर ने लिखा कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार ओडिशा में आम बात मानी जाती है और वहां लोग 300 किलोमीटर प्रति घंटे तक की तेज हवाएं भी देख चुके हैं. इस तरह के कमेंट्स ने लोगों के बीच मौसम को लेकर डर और बहस दोनों बढ़ा दिए हैं. वीडियो में उड़ते टेंट और गिरती दीवार देखकर हर कोई हैरान है. फिलहाल यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे देखकर डर, हैरानी और चिंता तीनों महसूस कर रहे हैं.

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