हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगWatch: तूफान या आतंक... इतनी तेज चली हवा कि पलट गई दीवार, वीडियो देख उड़ जाएंगे होश

Watch: तूफान या आतंक... इतनी तेज चली हवा कि पलट गई दीवार, वीडियो देख उड़ जाएंगे होश

Viral Video: उत्तर प्रदेश में आए तेज तूफान का डरावना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें तेज हवाओं से टेंट उड़ते और दीवार पलटती दिखाई दे रही है. यहां देखें पूरी वीडियो.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 17 May 2026 04:43 PM (IST)
Preferred Sources

Viral Video: उत्तर प्रदेश में आए भयंकर तूफान का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि इतनी तेज आंधी चल रही है कि बड़े-बड़े टेंट उड़ते नजर आ रहे हैं और एक दीवार तक पलट जाती है. हवा की रफ्तार इतनी ज्यादा बताई जा रही है कि अगर कोई इंसान बाहर निकल जाए तो उसका संभलना मुश्किल हो जाए.  वीडियो देखकर लोग कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्राकृतिक तूफान नहीं बल्कि आतंक का मंजर हो. सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लाखों लोग देख चुके हैं और हर कोई इस खतरनाक मौसम को लेकर अपनी राय दे रहा है. 

आखिर यूपी में दो दिन पहले ऐसा क्या हुआ था?

वीडियो शेयर करते हुए एक यूजर ने सवाल पूछा कि आखिर दो दिन पहले यूपी में ऐसा क्या हुआ था, जिसने इतनी भयानक आंधी ला दी? वहीं लोगों के बीच इस तूफान को लेकर अलग-अलग तरह की बातें हो रही हैं. कुछ लोग इसे मौसम में तेजी से हो रहे बदलाव का असर बता रहे हैं, तो कुछ इसे आने वाले बड़े खतरे का संकेत मान रहे हैं. वीडियो में तेज हवा के साथ उड़ती चीजें देखकर कई लोग हैरान हैं. लोगों का कहना है कि पहले ऐसी आंधियां बहुत कम देखने को मिलती थीं, लेकिन अब मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है.  यही वजह है कि यह वीडियो लोगों के बीच चर्चा का बड़ा विषय बन गया है. 

यह भी पढ़ेंः विश्वयुद्ध हुआ तो यहीं छिपेंगे, भारत की फैन हुई गौरी मैम, बोली- सबसे सुरक्षित देश, वीडियो वायरल

‘भविष्य मालिका’ को लेकर भी शुरू हुई बहस

इस वायरल वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर “भविष्य मालिका” नाम की एक पुरानी किताब को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई. एक यूजर ने लिखा कि अगर लोग भविष्य मालिका पढ़ेंगे तो उन्हें सब समझ आ जाएगा. वहीं दूसरे यूजर ने जवाब देते हुए कहा कि इसमें 2025 के बाद कई बड़ी घटनाओं की भविष्यवाणी की गई थी, लेकिन वैसा कुछ देखने को नहीं मिला. इसके बाद कुछ लोगों ने दावा किया कि इस पुराने ग्रंथ में दुनिया में अराजकता, प्राकृतिक आपदाएं, बीमारियां और युद्ध जैसी बातें लिखी गई हैं.  हालांकि कई लोग इन दावों को सिर्फ अफवाह और डर फैलाने वाली बातें भी बता रहे हैं. फिर क्या सोशल मीडिया पर इसको लेकर जमकर बहस शुरू हो गई.  

‘ओडिशा में 300 Km/h की हवा देखी है’ वाले कमेंट भी वायरल

वीडियो पर कुछ लोगों ने तूफान की रफ्तार को लेकर भी चर्चा की. एक यूजर ने लिखा कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार ओडिशा में आम बात मानी जाती है और वहां लोग 300 किलोमीटर प्रति घंटे तक की तेज हवाएं भी देख चुके हैं. इस तरह के कमेंट्स ने लोगों के बीच मौसम को लेकर डर और बहस दोनों बढ़ा दिए हैं. वीडियो में उड़ते टेंट और गिरती दीवार देखकर हर कोई हैरान है.  फिलहाल यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे देखकर डर, हैरानी और चिंता तीनों महसूस कर रहे हैं. 

यह भी पढ़ेंः MBA छोड़ो, मैगी बेचो! पहाड़ों में युवक की कमाई सुन हैरान रह गए यूजर्स, वीडियो वायरल

Published at : 17 May 2026 04:43 PM (IST)
Tags :
Weather Change Bhavishya Malika UP Storm Viral Video Viral Disaster Video
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
Watch: तूफान या आतंक... इतनी तेज चली हवा कि पलट गई दीवार, वीडियो देख उड़ जाएंगे होश
तूफान या आतंक... इतनी तेज चली हवा कि पलट गई दीवार, वीडियो देख उड़ जाएंगे होश
ट्रेंडिंग
Video: 'सब आ गए न?' धर्मशाला में आईपीएल के लिए उमड़ा हुजुम, रास्ते हो गए जाम- वीडियो वायरल
'सब आ गए न?' धर्मशाला में आईपीएल के लिए उमड़ा हुजुम, रास्ते हो गए जाम- वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
Video: MBBS छात्रा के ठुमकों ने इंटरनेट पर मचाई सनसनी, लाखों लोगों ने देखा वीडियो
MBBS छात्रा के ठुमकों ने इंटरनेट पर मचाई सनसनी, लाखों लोगों ने देखा वीडियो
ट्रेंडिंग
भारतीय शादी देख बेकाबू हुआ विदेशी शख्स, डीजे फ्लोर पर पंजाबी बीट सुन लगाए ठुमके, दीवानगी का वीडियो वायरल
भारतीय शादी देख बेकाबू हुआ विदेशी शख्स, डीजे फ्लोर पर पंजाबी बीट सुन लगाए ठुमके, दीवानगी का वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News : 'Welcome To The Jungle' से डर गए 'Dhamaal 4' के मेकर्स? |
Top News: इस घंटे की बड़ी खबरें| PM Modi | NEET Controversy | Trump | Iran | Petrol Diese Price Hike
Lawyers Chamber Demolition: भारी विरोध के बीच 'बुलडोजर एक्शन'! चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात | Lucknow
Top News: सुबह की बड़ी खबरें | PM Modi | NEET Controversy | Trump | Iran | Petrol Diese Price Hike
US Iran War: Donald Trump ने ईरान को दे दी सबसे बड़ी चेतावनी! | China | xi jinping | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
WHO का अलर्ट, अफ्रीका में फैला खतरनाक ईबोला वायरस, जानिए कितनी गंभीर है नई महामारी
WHO का अलर्ट, अफ्रीका में फैला खतरनाक ईबोला वायरस, जानिए कितनी गंभीर है नई महामारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
फतेहपुर में नहाने के दौरान 6 युवक नदी में डूबे, 4 लोगों की मौत, 2 को किया गया रेस्क्यू
फतेहपुर में नहाने के दौरान 6 युवक नदी में डूबे, 4 लोगों की मौत, 2 को किया गया रेस्क्यू
बॉलीवुड
5 मिनट 8 सेकंड का रोमांटिक सॉन्ग, जिसे 28 साल पहले जावेद अख्तर ने कर दिया था मना, फिर यूं बना आइकॉनिक
5 मिनट 8 सेकंड का रोमांटिक सॉन्ग, जिसे 28 साल पहले जावेद अख्तर ने कर दिया था मना, फिर यूं बना आइकॉनिक
आईपीएल 2026
PBKS Playoffs Scenario: आज RCB से हारते ही पंजाब किंग्स प्लेऑफ से हो जाएगी बाहर? जानें PBKS का समीकरण
आज RCB से हारते ही पंजाब किंग्स प्लेऑफ से हो जाएगी बाहर? जानें PBKS का समीकरण
विश्व
ब्रिटेन की लेबर पार्टी में बढ़ा विवाद, ब्रिटिश PM कीर स्टारमर देंगे इस्तीफा? खुद जारी किया बयान
ब्रिटेन की लेबर पार्टी में बढ़ा विवाद, ब्रिटिश PM कीर स्टारमर देंगे इस्तीफा? खुद जारी किया बयान
विश्व
अमेरिका की धमकियों के बीच ईरान ने उठाया बड़ा कदम, गालिबाफ ने बताया नया वर्ल्ड ऑर्डर, आगबबूला हो जाएंगे ट्रंप!
अमेरिका की धमकियों के बीच ईरान ने उठाया बड़ा कदम, गालिबाफ ने बताया नया वर्ल्ड ऑर्डर, आगबबूला हो जाएंगे ट्रंप!
इंडिया
'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों पर अटैक पूरी तरह गलत', संयुक्त राष्ट्र में भारत का बड़ा बयान
'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों पर अटैक पूरी तरह गलत', संयुक्त राष्ट्र में भारत का बड़ा बयान
ट्रेंडिंग
भारतीय शादी देख बेकाबू हुआ विदेशी शख्स, डीजे फ्लोर पर पंजाबी बीट सुन लगाए ठुमके, दीवानगी का वीडियो वायरल
भारतीय शादी देख बेकाबू हुआ विदेशी शख्स, डीजे फ्लोर पर पंजाबी बीट सुन लगाए ठुमके, दीवानगी का वीडियो वायरल
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
ENT LIVE
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Embed widget