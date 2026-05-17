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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: सेना के जवान को बिल्ली ने लगाया गले, गोद ली गई Cat का वीडियो देख रो पड़ेंगे आप

Video: सेना के जवान को बिल्ली ने लगाया गले, गोद ली गई Cat का वीडियो देख रो पड़ेंगे आप

Adoption house में गोद लेने के दौरान एक बिल्ली ने कई लोगों के बीच से एक आर्मी जवान को चुना और उसकी गोद में चढ़कर उसे गले लगा लिया. यह भावुक पल देखकर जवान रो पड़ा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 17 May 2026 05:28 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर लोगों की आंखें नम हो जा रही हैं. वीडियो में एक adoption house का बेहद भावुक पल कैद हुआ है, जहां एक बिल्ली को कई लोगों के बीच छोड़ा जाता है ताकि वह खुद तय कर सके कि उसे किस इंसान के साथ जाना है. लेकिन इसके बाद जो होता है उसने इंटरनेट का दिल तोड़ भी दिया और जोड़ भी दिया.

बिल्ली ने खुद चुना अपना इंसान

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि adoption center में कई लोग कुर्सियों पर बैठे हैं. सभी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद जानवर उन्हें पसंद कर ले. इसी दौरान एक प्यारी सी बिल्ली को कमरे में छोड़ा जाता है. कुछ सेकंड तक वह इधर-उधर देखती है और फिर सीधे जाकर सामने बैठे एक आर्मी जवान की गोद में चढ़ जाती है.

फौजी को गले लगाकर बैठ गई बिल्ली

वीडियो का सबसे भावुक पल तब आता है जब बिल्ली जवान की गोद में बैठकर उसे ऐसे गले लगा लेती है मानो बरसों से उसे जानती हो. फौजी पहले मुस्कुराने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही पलों में उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं. वहां बैठे बाकी लोग भी इस नजारे को देखकर भावुक हो जाते हैं. बिल्ली लगातार जवान से लिपटी रहती है और पूरा कमरा कुछ सेकंड के लिए शांत हो जाता है.

इंटरनेट बोला- “जानवर दिल पहचान लेते हैं”

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग जमकर emotional reactions दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, “जानवर इंसान का दिल पहचान लेते हैं.” दूसरे ने कहा, “शायद बिल्ली को उस फौजी में अपनापन और सुरक्षा महसूस हुई.” वहीं एक और यूजर ने लिखा, “ये वीडियो देखकर सच में आंखें भर आईं.”

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लोगों को छू गया यह पल

वीडियो को लाखों लोग देख चुके हैं और कई यूजर्स इसे अब तक का सबसे emotional adoption moment बता रहे हैं. लोगों का कहना है कि जानवर जब किसी को चुनते हैं तो वो चेहरा नहीं बल्कि इंसान का दिल देखते हैं. यही वजह है कि यह छोटा सा पल इंटरनेट पर लाखों लोगों को रुला रहा है. वीडियो को Dream Nine नाम के फेसबुक अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

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Published at : 17 May 2026 05:27 PM (IST)
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