घोस्ट राइडर है या बाहुबली? खंभे में बाइक से मारी टक्कर तो हुए 2 टुकड़े, वीडियो देख उड़ेंगे होश

बाइक एक्सीडेंट तो आपने कई सारे देखे होंगे लेकिन कुछ एक्सीडेंट ऐसे होते हैं जो आत्मा को और कलेजे को झंकझोर देते हैं. इन दुर्घटनाओं को देखकर लोगों का कलेजा कांप उठता है. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक तेज रफ्तार बाइक गली में लगे पोल से टकरा जाती है, इसके बाद बिजली पोल की जो हालत होती है उसे देखकर लोग यही कह रहे हैं कि बाइक सवार पक्का मर गया होगा.

बिजली पोल से टकराई तेज रफ्तार बाइक

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक गली के सीसीटीवी फुटेज के कुछ विजुअल्स दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में दिख रहा है कि मैन रोड पर एक बिजली का पोल लगा है और हर ओर शांति छाई हुई है, लेकिन तभी वहां कुछ ऐसा होता है कि लोगों में चीख पुकार मच जाती है. वीडियो में दिखता है कि अचानक एक तेज रफ्तार बाइक वहां आती है और बिजली के पोल से टकरा जाती है, इसके बाद पूरे फ्रेम में केवल धुआं ही धुआं हो जाता है और बाइक सवार ऐसे अचेत होकर गिरते हैं मानों शरीर में कोई जान ही नहीं बची हो.

दो टुकड़ों में बंटा बिजली पोल

पोल से टक्कर के बाद बिजली पोल के बीच में से दो टुकड़े हो जाते हैं और पोल भरभराकर जमीन पर गिर पड़ता है. बिजली पोल की हालत देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाइक की रफ्तार कितनी थी और टक्कर कितनी भयानक थी. हालांकि वीडियो में आगे का हिस्सा नहीं दिखाया गया है जिसके बाद बाइक सवारों की क्या स्थिति रही इसका अंदाजा वीडियो में नहीं लग रहा है.

यह भी पढ़ें: तेंदुए को 'बेहोश' समझ बैठे थे लोग, वह अचानक ऐसे झपटा... होश उड़ा देगा वीडियो

यूजर्स बोले, घोस्ट राइडर है या बाहुबली

वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...भाई ये घोस्ट राइडर है या बाहुबली. एक और यूजर ने लिखा...वीडियो देखकर तो लगता है कि जान चली गई होगी बाइक सवार की. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...बाप रे, पोल के दो टुकड़े हो गए.

यह भी पढ़ें: जब जिंदगी में नहीं है पापा की परी तो किस काम की 14 फरवरी? वैलेंटाइंस डे पर अजब-गजब मीम्स वायरल