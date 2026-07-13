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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: मलाईदार साड़ी और दूध जैसा हुस्न, हरियाणवी गाने पर हसीने ने जमकर लगाए ठुमके- वीडियो वायरल

Video: मलाईदार साड़ी और दूध जैसा हुस्न, हरियाणवी गाने पर हसीने ने जमकर लगाए ठुमके- वीडियो वायरल

Viral Dance Video: लड़की ने ऑफ-व्हाइट यानी मलाईदार रंग की खूबसूरत साड़ी पहनी हुई है और उसके खुले लंबे बाल उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 13 Jul 2026 02:29 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर आए दिन डांस के मजेदार वीडियो वायरल होते रहते हैं. लेकिन इस समय इंटरनेट पर एक ऐसा वीडियो तहलका मचा रहा है, जिसने लोगों की रातें हराम कर दी हैं. एक बेहद खूबसूरत लड़की ने सफेद रंग की मलाईदार साड़ी पहनकर स्टेज पर ऐसा गदर डांस किया है कि देखने वाले अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे हैं. हरियाणवी गाने की बीट्स पर इस हसीन लड़की ने ऐसे लटके-झटके दिखाए हैं कि वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया है.

मलाईदार साड़ी में हुस्न का जलवा

वायरल हो रहे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक कॉलेज इवेंट के स्टेज पर यह लड़की परफॉर्म कर रही है. लड़की ने ऑफ-व्हाइट यानी मलाईदार रंग की खूबसूरत साड़ी पहनी हुई है और उसके खुले लंबे बाल उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं. जैसे ही हरियाणवी गाना बजता है, यह हसीना अपने कातिलाना मूव्स दिखाना शुरू कर देती है. लड़की के एक्सप्रेशन और उसकी पतली कमरिया का डांस देखकर वहां मौजूद हर कोई उसका दीवाना हो गया है.

 
 
 
 
 
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स्टेज पर लगाए ऐसे ठुमके कि थम गईं सांसें

इस लड़की का डांस स्टाइल इतना गजब का है कि इसने प्रोफेशनल डांसर्स को भी पीछे छोड़ दिया है. साड़ी को बेहद ग्रेसफुल तरीके से कैरी करते हुए उसने जिस तरह से हरियाणवी गाने की थाप पर ठुमके लगाए हैं, उसने इंटरनेट का पारा हाई कर दिया है. लड़की के चेस्ट पर नंबर '2' का एक टैग भी लगा हुआ है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह किसी कॉम्पिटिशन का हिस्सा है, जहां उसने अपनी परफॉर्मेंस से पूरी महफिल ही लूट ली.

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सोशल मीडिया यूजर्स के मजेदार रिएक्शन

इस वीडियो के वायरल होने के बाद कमेंट सेक्शन में बाढ़ आ गई है. लोग लड़की के हुस्न और उसके डांस की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'सफेद साड़ी में तो यह बिल्कुल अप्सरा लग रही है और डांस तो एकदम कतई जहर है.' वहीं दूसरे यूजर ने कमेंट किया, 'हरियाणवी गाने पर ऐसा डांस पहले कभी नहीं देखा, इस लड़की ने तो स्टेज पर आग लगा दी.' बाकी लोग भी हार्ट और फायर वाले इमोजी शेयर करके लड़की पर अपना प्यार बरसा रहे हैं.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 13 Jul 2026 02:29 PM (IST)
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