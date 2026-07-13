Video: मलाईदार साड़ी और दूध जैसा हुस्न, हरियाणवी गाने पर हसीने ने जमकर लगाए ठुमके- वीडियो वायरल
Viral Dance Video: लड़की ने ऑफ-व्हाइट यानी मलाईदार रंग की खूबसूरत साड़ी पहनी हुई है और उसके खुले लंबे बाल उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं.
सोशल मीडिया पर आए दिन डांस के मजेदार वीडियो वायरल होते रहते हैं. लेकिन इस समय इंटरनेट पर एक ऐसा वीडियो तहलका मचा रहा है, जिसने लोगों की रातें हराम कर दी हैं. एक बेहद खूबसूरत लड़की ने सफेद रंग की मलाईदार साड़ी पहनकर स्टेज पर ऐसा गदर डांस किया है कि देखने वाले अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे हैं. हरियाणवी गाने की बीट्स पर इस हसीन लड़की ने ऐसे लटके-झटके दिखाए हैं कि वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया है.
मलाईदार साड़ी में हुस्न का जलवा
वायरल हो रहे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक कॉलेज इवेंट के स्टेज पर यह लड़की परफॉर्म कर रही है. लड़की ने ऑफ-व्हाइट यानी मलाईदार रंग की खूबसूरत साड़ी पहनी हुई है और उसके खुले लंबे बाल उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं. जैसे ही हरियाणवी गाना बजता है, यह हसीना अपने कातिलाना मूव्स दिखाना शुरू कर देती है. लड़की के एक्सप्रेशन और उसकी पतली कमरिया का डांस देखकर वहां मौजूद हर कोई उसका दीवाना हो गया है.
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स्टेज पर लगाए ऐसे ठुमके कि थम गईं सांसें
इस लड़की का डांस स्टाइल इतना गजब का है कि इसने प्रोफेशनल डांसर्स को भी पीछे छोड़ दिया है. साड़ी को बेहद ग्रेसफुल तरीके से कैरी करते हुए उसने जिस तरह से हरियाणवी गाने की थाप पर ठुमके लगाए हैं, उसने इंटरनेट का पारा हाई कर दिया है. लड़की के चेस्ट पर नंबर '2' का एक टैग भी लगा हुआ है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह किसी कॉम्पिटिशन का हिस्सा है, जहां उसने अपनी परफॉर्मेंस से पूरी महफिल ही लूट ली.
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सोशल मीडिया यूजर्स के मजेदार रिएक्शन
इस वीडियो के वायरल होने के बाद कमेंट सेक्शन में बाढ़ आ गई है. लोग लड़की के हुस्न और उसके डांस की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'सफेद साड़ी में तो यह बिल्कुल अप्सरा लग रही है और डांस तो एकदम कतई जहर है.' वहीं दूसरे यूजर ने कमेंट किया, 'हरियाणवी गाने पर ऐसा डांस पहले कभी नहीं देखा, इस लड़की ने तो स्टेज पर आग लगा दी.' बाकी लोग भी हार्ट और फायर वाले इमोजी शेयर करके लड़की पर अपना प्यार बरसा रहे हैं.
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