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इंटरनेट पर छाया हरियाणवी भाभी का डांस, ठुमकों ने लूट ली महफिल

शादी या किसी बड़े समारोह में डीजे बजते ही माहौल अपने आप रंगीन हो जाता है, लेकिन जब कोई खुलकर अपने अंदाज में डांस करने लगे तो पूरी महफिल की नजर उसी पर टिक जाती है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 30 Sep 2026 10:18 AM (IST)
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सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तहलका मचा रहा है. वजह है हरियाणवी भाभी का डांस. वीडियो किसी शादी समारोह का है और डीजे फ्लोर पर हरियाणवी भाभियों का जमावड़ा लगा हुआ है. वायरल हो रहे वीडियो में इन भाभियों का डांस देखकर आप भी अपनी सुध बुध खो बैठेंगे. डांस में हुस्न का तड़का ऐसा है कि कुंवारों के दिलों पर तो छुरियां चल गई है. वजनदार लहंगा पहने जिस तरह से भाभियां अपनी कमर मटका रही हैं उसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है.

शादी या किसी बड़े समारोह में डीजे बजते ही माहौल अपने आप रंगीन हो जाता है, लेकिन जब कोई खुलकर अपने अंदाज में डांस करने लगे तो पूरी महफिल की नजर उसी पर टिक जाती है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक हरियाणवी भाभी का ऐसा ही अंदाज देखने को मिल रहा है. शानदार पारंपरिक लिबास में सजी ये महिला डीजे फ्लोर पर पूरे जोश के साथ डांस करती नजर आ रही हैं. आसपास मौजूद महिलाएं भी उनका साथ देती दिख रही हैं और पूरा माहौल मस्ती से भर गया है.

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डीजे फ्लोर पर छा गया भाभी का अंदाज

वीडियो में भाभी बेहद जोश के साथ डांस करती नजर आ रही हैं. उनके एक्सप्रेशन और डांस करने का अंदाज ऐसा है कि कैमरा भी बार-बार उन्हीं पर टिक जाता है. कभी वह हाथों से डांस के स्टेप्स करती हैं तो कभी चेहरे के एक्सप्रेशन से माहौल में रंग भर देती हैं. उनके आसपास खड़ी महिलाएं भी उन्हें देखकर उत्साह बढ़ाती दिखाई दे रही हैं.

 
 
 
 
 
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लुक भी खूब खींच रहा ध्यान

डांस के साथ भाभी का ट्रेडिशनल लुक भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है. उन्होंने भारी कढ़ाई वाली ड्रेस और पारंपरिक ज्वेलरी पहनी हुई है. बालों में लगी एक्सेसरीज और माथे की ज्वेलरी उनके लुक को और खास बना रही है. डीजे की रंग-बिरंगी लाइट्स के बीच उनका पूरा अंदाज किसी शादी की महफिल जैसा माहौल बना रहा है.

भाभी के डांस ने बना दिया पूरा माहौल

सबसे खास बात यह है कि भाभी कैमरे या आसपास मौजूद लोगों की परवाह किए बिना अपने ही अंदाज में डांस करती नजर आ रही हैं. उनके चेहरे की खुशी और डांस का उत्साह साफ दिखाई देता है. यही वजह है कि वीडियो देखने वाले लोग भी उनके इस बेफिक्र अंदाज पर खूब ध्यान दे रहे हैं.

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सोशल मीडिया पर वीडियो देखकर लोग बोले- क्या डांस है

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान भी इस डांस पर जा रहा है. कुछ लोग भाभी के एनर्जी वाले अंदाज की तारीफ कर रहे हैं, तो कुछ उनके एक्सप्रेशन और डांस स्टेप्स को देखकर मजेदार कमेंट कर रहे हैं. फिलहाल वीडियो का सबसे दिलचस्प हिस्सा यही है कि डीजे फ्लोर पर भाभी ने ऐसा माहौल बनाया कि आसपास मौजूद लोग भी उनकी तरफ देखने से खुद को रोक नहीं पाए.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 30 Sep 2026 10:18 AM (IST)
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