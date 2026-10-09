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बच्चे को गोद में लिए बुजुर्ग पर सांड ने किया हमला, वीडियो वायरल

बच्चे को गोद में लिए उसके साथ खेल रहे थे बुजुर्ग फिर हुआ अचानक कुछ ऐसा जिसे देख आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे. जानें आखिर क्या हुआ ऐसा वीडियो में जिसे देख सोशल मीडिया यूजर्स हैरान हो रहे हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 09 Oct 2026 08:37 AM (IST)
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सोशल मीडिया पर वायरल हुआ यह वीडियो बेहद दर्दनाक दिखाई पड़ता है. वीडियो को शुरुआत में देख कोई सोच भी नहीं सकता है कि एक पल में दृश्य बदल जाएगा. दरअसल वीडियो एक घटना की है, जो CCTV में कैद हो गई. जहां एक बुजुर्ग गोद में एक छोटे बच्चे को लिए उसके साथ खेल रहे थे. तभी अचानक पीछे से एक सांड आकर उन पर हमला कर देता है.

सामने से आए एक बेकाबू सांड ने जिस तरह बुजुर्ग पर हमला किया, उसे देखकर किसी की भी सांसें थम सकती हैं. वीडियो रायपुर की किसी एक गली का बताया जा रहा है. घटना का CCTV फुटेज सामने आने के बाद यह मामला सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा का विषय बन गया है.

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अचानक दौड़ता हुआ आया सांड

वीडियो में नजर आता है कि बुजुर्ग करीब एक साल के बच्चे को गोद में लिए हुए थे, तभी सांड अचानक उनकी तरफ दौड़ता है. हमला इतना तेज था कि बुजुर्ग को संभलने का मौका तक नहीं मिलता. टक्कर लगते ही वह जमीन पर गिर पड़ते हैं और बच्चा भी उनकी पकड़ से छूटकर नीचे गिर जाता है. बुजुर्ग इतनी जोर से नीचे गिरते है कि उन्हें उठकर भागने का समय भी नहीं मिल पाता. वहीं बच्चा भी नीचे गिरने के बाद रोता रहता है लेकिन बुजुर्ग उसकी मदद नहीं कर पाते.

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गिरने के बाद भी नहीं रुका हमला

आमतौर पर किसी जानवर के अचानक हमले के बाद लोग उसके दूर जाने की उम्मीद करते हैं, लेकिन इस घटना में खतरा यहीं खत्म नहीं हुआ. जमीन पर गिरने के बाद भी सांड बुजुर्ग की तरफ बार-बार बढ़ता रहा. वह खुद को बचाने की कोशिश करते हुए एक लोहे के खंभे का सहारा लेते दिखाई दिए. इस बीच बच्चे के रोने की आवाज ने माहौल को और डरावना बना दिया. गिरने के बाद भी सांड ने की बार बुजुर्ग पर हमला किया, जिससे वे घायल हो गए.

मदद को बाहर आए परिवार वाले

परिवार के लोगों को जैसे ही घटना का अंदाजा हुआ, वे लोग मदद के लिए बाहर आने लगे. दो महिलाओं ने तेजी से बच्चे को उठाया और उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया. इसके बाद बुजुर्ग को भी अंदर ले जाने में मदद करते दिखाई दीं. वीडियो को देख पता चलता है कि बुजुर्ग पूरी तरह घायल हो चुके हैं क्योंकि जब महिला उन्हें घर में ले जाने में मदद करती है, वे तब वहीं लेट जाते हैं और अपनी कमर को पकड़ने लगते हैं.

सांड ने पहले भी किया है हमला

स्थानीय रिपोर्ट के अनुसार, यही सांड रायपुर के अलग-अलग इलाकों में कई लोगों पर हमला कर चुका है. बताया जा रहा है कि करीब 15 लोगों के घायल होने की जानकारी भी सामने आई है. रिपोर्ट के अनुसार यह भी बताया जा रहा है कि सांड को पहले कुत्तों ने काटा था और उसके बाद से ही उसके व्यवहार में बदलाव देखने को मिला.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 09 Oct 2026 08:37 AM (IST)
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