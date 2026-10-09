IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटविराट और रोहित की कौन सी स्किल चुराना चाहते हो? अभिषेक शर्मा का जवाब दिल जीत लेगा

विराट और रोहित की कौन सी स्किल चुराना चाहते हो? अभिषेक शर्मा का जवाब दिल जीत लेगा

अभिषेक शर्मा से पूछा गया कि वे भारत और वेस्टइंडीज के दिग्गज खिलाड़ियों की कौन सी स्किल चुराना चाहेंगे. उन्होंने विराट कोहली का नाम आने पर बेहद अनोखा जवाब दिया.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 09 Oct 2026 08:21 AM (IST)
Preferred Sources

भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने विराट कोहली की एक ऐसी स्किल बताई है, जिसे वो चुराना चाहते हैं. अभिषेक ने जवाब में कहा 'सबकुछ', उनका यह जवाब खूब सुर्खियां बटोर रहा है. दरअसल इस समय भारत और वेस्टइंडीज की टी20 सीरीज चल रही है. इसी दौरान उनसे सवाल पूछा गया कि वह दोनों देशों के दिग्गज क्रिकेटरों की एक स्किल चुराना चाहें तो वह कौन सी होगी.

अभिषेक खुद दुनिया के सबसे विस्फोटक बल्लेबाजों में से एक के रूप में पहचान बना चुके हैं. खूब सारे छक्के-चौके लगाते रहते हैं. उनसे युवराज सिंह के बारे में भी पूछा गया, जो अभिषेक के गुरु कहे जाते हैं. अभिषेक ने बताया कि वे एमएस धोनी की मैच फिनिश करने की स्किल चुराना चाहते हैं.

रिलेटेड स्टोरी >>

क्रिकेट
अभिषेक शर्मा के निशाने पर T20 का वर्ल्ड रिकॉर्ड, दूसरे मैच में रचेंगे इतिहास
अभिषेक शर्मा के निशाने पर T20 का वर्ल्ड रिकॉर्ड, दूसरे मैच में रचेंगे इतिहास
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी के 'सुपरस्टार' बनने पर कपिल देव का बड़ा बयान, कांबली से की तुलना
वैभव सूर्यवंशी के 'सुपरस्टार' बनने पर कपिल देव का बड़ा बयान, कांबली से की तुलना
क्रिकेट
कप्तान टेम्बा बवुमा का खतरनाक टेस्ट रिकॉर्ड, नहीं हारे एक भी मैच; अब AUS से सामना 
कप्तान टेम्बा बवुमा का खतरनाक टेस्ट रिकॉर्ड, नहीं हारे एक भी मैच; अब AUS से सामना 
क्रिकेट
टीम इंडिया पर WI के खिलाफ दूसरा टी20 गंवाने का संकट! रांची के रिकॉर्ड से बढ़ी टेंशन
टीम इंडिया पर WI के खिलाफ दूसरा टी20 गंवाने का संकट! रांची के रिकॉर्ड से बढ़ी टेंशन

विराट कोहली पर क्या बोले अभिषेक?

जब विराट कोहली की कोई एक स्किल चुराने का सवाल आया, तो अभिषेक शर्मा ने हंसते हुए कहा 'सबकुछ'. विराट तीनों फॉर्मेट में संपन्न बल्लेबाज कहे जा सकते हैं, जो किसी भी परिस्थिति में ढल कर मुकाबले का रुख बदल सकते हैं. विराट के पास टाइमिंग है, एक्यूरेसी, धैर्य के साथ-साथ आक्रामकता और क्या कुछ नहीं है, जिसके बलबूते उन्होंने 28000 से अधिक रन बनाए हैं.

युवराज-एमएस-रोहित धोनी पर भी बोले

युवराज सिंह, अभिषेक के मेंटॉर रहे हैं और दोनों के पर्सनल रिलेशन भी बहुत अच्छे हैं. अभिषेक ने कहा कि वे युवराज सिंह की मैच जिताने की काबिलियत चुराना चाहेंगे, जबकि एमएस धोनी का नाम आने पर उनकी मैच फिनिशिंग स्किल्स का जिक्र किया. याद कीजिए 2011 वर्ल्ड कप का वो फाइनल, जब धोनी ने 91 रन की पारी खेल टीम इंडिया को विश्व चैंपियन बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था. दूसरी ओर युवराज उस वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे. उन्होंने यह भी कहा कि वे रोहित शर्मा की गेंद को टाइम करने की स्किल चुराना चाहेंगे.

क्रिस गेल, पोलार्ड और ब्रावो

भारतीय सलामी बल्लेबाज ने कहा कि वह क्रिस गेल की तीनों फॉर्मेट में खेलने की मानसिकता अपनाना चाहेंगे. वो ड्वेन ब्रावो के सेलिब्रेशन से बहुत प्रभावित होते हैं. कीरोन पोलार्ड का नाम आते ही अभिषेक ने 'पावर' कहा, ऐसा हो भी क्यों न. सिर्फ टी20 क्रिकेट में ही उनके नाम 1000 से अधिक सिक्स हैं.

सुनील नरेन की बढ़िया इकोनॉमी रेट से बॉलिंग करने और आंद्रे रसेल को उन्होंने एक कम्पलीट ऑलराउंडर बताया और उनकी इसी स्किल को लेने की बात कही. 

यह भी पढ़ें:

वैभव सूर्यवंशी के 'सुपरस्टार' बनने पर कपिल देव का बड़ा बयान, कांबली से की तुलना

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 8 साल पुराना है.
Read More
Published at : 09 Oct 2026 08:21 AM (IST)
Tags :
Abhishek Sharma VIRAT KOHLI Rohit SHarma
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
अभिषेक शर्मा के निशाने पर T20 का वर्ल्ड रिकॉर्ड, दूसरे मैच में रचेंगे इतिहास
अभिषेक शर्मा के निशाने पर T20 का वर्ल्ड रिकॉर्ड, दूसरे मैच में रचेंगे इतिहास
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी के 'सुपरस्टार' बनने पर कपिल देव का बड़ा बयान, कांबली से की तुलना
वैभव सूर्यवंशी के 'सुपरस्टार' बनने पर कपिल देव का बड़ा बयान, कांबली से की तुलना
क्रिकेट
कप्तान टेम्बा बवुमा का खतरनाक टेस्ट रिकॉर्ड, नहीं हारे एक भी मैच; अब AUS से सामना 
कप्तान टेम्बा बवुमा का खतरनाक टेस्ट रिकॉर्ड, नहीं हारे एक भी मैच; अब AUS से सामना 
क्रिकेट
टीम इंडिया पर WI के खिलाफ दूसरा टी20 गंवाने का संकट! रांची के रिकॉर्ड से बढ़ी टेंशन
टीम इंडिया पर WI के खिलाफ दूसरा टी20 गंवाने का संकट! रांची के रिकॉर्ड से बढ़ी टेंशन
Advertisement

वीडियोज

नाना पाटेकर की अंतिम यात्रा की तैयारी शुरू, गांव में पसरा सन्नाटा
एक शिष्य के सुसाइड पर सवाल !
मायानगरी के नाना...ऐसे तो नहीं जाना था
आंदोलन की बदलती 'भाषा', शुरू हुआ रील आंदोलन !
Gyanesh Kumar के खिलाफ Rahul Gandhi अब कहां रुकेंगे?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अभिजीत दीपके का किस महिला ने चूम लिया माथा? इमोशनल होकर बोले- 'मेरा नया परिवार...'
अभिजीत दीपके का किस महिला ने चूम लिया माथा? इमोशनल होकर बोले- 'मेरा नया परिवार...'
महाराष्ट्र
Elon Musk के समर्थन में प्रियंका चतुर्वेदी का बयान, 'इस देरी का असर...'
Elon Musk के समर्थन में प्रियंका चतुर्वेदी का बयान, 'इस देरी का असर...'
इंडिया
Rejinagar Bypoll Result Live: बंगाल की रेजीनगर सीट पर वोटों की गिनती शुरू, किसकी जीत, किसकी हार? लाइव अपडेट
Live: बंगाल की रेजीनगर सीट पर वोटों की गिनती शुरू, किसकी जीत, किसकी हार? लाइव अपडेट
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी के 'सुपरस्टार' बनने पर कपिल देव का बड़ा बयान, कांबली से की तुलना
वैभव सूर्यवंशी के 'सुपरस्टार' बनने पर कपिल देव का बड़ा बयान, कांबली से की तुलना
बॉलीवुड
नाना पाटेकर को राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई, बेटे ने बताया क्यों रात में किया गया अंतिम संस्कार?
नाना पाटेकर का रात में क्यों किया गया अंतिम संस्कार? बेटे ने बताई वजह
इंडिया
CEC के खिलाफ आज भी विपक्ष का मोर्चा, पीएम मोदी के आवास पर प्रदर्शन का प्लान?
CEC के खिलाफ आज भी विपक्ष का मोर्चा, पीएम मोदी के आवास पर प्रदर्शन का प्लान?
दिल्ली NCR
दिल्ली में बदलेगा मौसम का मिजाज, चलेंगी तेज हवाएं, जानें IMD का अपडेट
दिल्ली में बदलेगा मौसम का मिजाज, चलेंगी तेज हवाएं, जानें IMD का अपडेट
विश्व
ट्रंप ने एलन मस्क को दिया 'नेशनल मेडल ऑफ साइंस', कहा- 'मॉडर्न युग के थॉमस एडिसन'
ट्रंप ने एलन मस्क को दिया 'नेशनल मेडल ऑफ साइंस', कहा- 'मॉडर्न युग के थॉमस एडिसन'
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget